1 май 2017



Профессиональное видео с выступления JOURNEY Профессиональное видео с выступления JOURNEY на церемонии ввода в зал славы рок-н-ролла, проходившей седьмого апреля в Barclay's Center Brooklyn, NY, в ходе которого были исполнены "City By The Bay" и "Don't Stop Believin'", доступно для просмотра ниже.











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