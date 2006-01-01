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*Journey*



1 май 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления JOURNEY

9 апр 2017 : 		 STEVE PERRY присоединился к JOURNEY

4 апр 2017 : 		 STEVE PERRY посетит церемонию ввода JOURNEY в Зал славы

2 ноя 2016 : 		 Клавишник JOURNEY: «STEVE PERRY может с нами выступить»

4 сен 2016 : 		 Фрагмент нового DVD JOURNEY

20 июл 2016 : 		 Концертный релиз JOURNEY выйдет осенью

14 июл 2016 : 		 Гитарист JOURNEY исполняет гимн Канады

12 май 2016 : 		 Гитарист JOURNEY не парится по поводу ввода в Зал славы рок-н-ролла

28 апр 2016 : 		 Гитарист JOURNEY заявил, что Принс просил благословения у участников группы перед выпуском песни "Purple Rain"

15 дек 2015 : 		 Вокалист JOURNEY нашел лейбл

14 дек 2015 : 		 STEVE PERRY завершает работу над альбом

25 ноя 2015 : 		 STEVE SMITH вернулся в JOURNEY

3 ноя 2015 : 		 Бывший барабанщик JOURNEY: "Если бы меня не арестовали, я бы, скорее всего, умер"

14 окт 2015 : 		 Барабанщик JOURNEY признал вину

30 июл 2015 : 		 NEAL SCHON: «Дверь для Steve'a Perry открыта»

5 июл 2015 : 		 Барабанщик JOURNEY был под кайфом во время ареста

1 июл 2015 : 		 Барабанщик JOURNEY обвинен в изнасиловании

23 июн 2015 : 		 Видео с выступления JOURNEY

19 июн 2015 : 		 JOURNEY нашли временного барабанщика

18 июн 2015 : 		 Новый альбом гитариста JOURNEY доступен для прослушивания

17 июн 2015 : 		 Арестован барабанщик JOURNEY

1 май 2015 : 		 Видео с выступления JOURNEY

30 апр 2015 : 		 Гитарист JOURNEY выпустит новый альбом

8 янв 2015 : 		 JOURNEY дадут серию шоу в Лас-Вегасе

28 окт 2014 : 		 Кавер-версия JOURNEY от CAMILLE & KENNERLY

30 май 2014 : 		 ARNEL PINEDA сказал, что STEVE PERRY «может вернуться» в JOURNEY

20 май 2014 : 		 EPK от гитариста JOURNEY

30 апр 2014 : 		 Видео с текстом от гитариста JOURNEY

21 апр 2014 : 		 Вокалист JOURNEY планирует выпуск альбома

18 апр 2014 : 		 Видео гитариста JOURNEY

9 апр 2014 : 		 Видео гитариста JOURNEY

19 мар 2014 : 		 Новый альбом гитариста JOURNEY выйдет в мае

10 фев 2014 : 		 Вокалист JOURNEY отрицает слухи о своём уходе

7 фев 2014 : 		 JOURNEY не собираются работать со STEVE'ом PERRY

16 ноя 2013 : 		 JOURNEY пожертвовали $350,000 на помощь пострадавшим от урагана

11 июн 2013 : 		 У бывшего фронтмена JOURNEY STEVE'a PERRY был обнаружен рак

11 мар 2013 : 		 JOURNEY, возможно, больше не будут записывать новых альбомов

19 янв 2013 : 		 'Eclipse' JOURNEY выйдет на виниле

23 окт 2012 : 		 Новое видео гитариста JOURNEY

16 окт 2012 : 		 Гитарист JOURNEY сделал предложение своей подруге на сцене

14 авг 2012 : 		 Гитарист JOURNEY выпустит альбом в октябре

14 фев 2012 : 		 Новое видео JOURNEY

27 янв 2012 : 		 Барабанщик JOURNEY арестован по подозрению в избиении своей подруги

5 янв 2012 : 		 Бывший вокалист JOURNEY планирует запись

12 ноя 2011 : 		 JOURNEY получили награду 'Legend Of Live' на Billboard Touring Awards

1 ноя 2011 : 		 STEVE PERRY: воссоединение с JOURNEY нежелательно

10 окт 2011 : 		 Новый сборник JOURNEY

25 авг 2011 : 		 NEAL SCHON сказал, что JOURNEY в новом альбоме обратились к старым стилям

23 июл 2011 : 		 Новое видео JOURNEY

26 апр 2011 : 		 EPK от JOURNEY

5 апр 2011 : 		 Новая песня JOURNEY

28 мар 2011 : 		 Семпл новой песни JOURNEY

22 мар 2011 : 		 Трек-лист нового альбома JOURNEY

8 мар 2011 : 		 Обложка нового альбома JOURNEY

5 мар 2011 : 		 JOURNEY исполнили 5 новых песен на концерте

1 мар 2011 : 		 STEVE PERRY приготовил 50 песен для сольного альбома

14 фев 2011 : 		 Новая книга о JOURNEY выйдет в мае

12 ноя 2010 : 		 STEVE PERRY хочет вернуться в JOURNEY

7 окт 2009 : 		 JOURNEY посетили шоу Опры

28 сен 2009 : 		 Новый DVD JOURNEY

24 сен 2008 : 		 Новый вокалист JOURNEY : «Это фантастическая работа, но в тоже время проклятие»

16 мар 2008 : 		 Детали нового альбома JOURNEY

18 июн 2007 : 		 Jeff Scott Soto покинул состав JOURNEY

29 дек 2006 : 		 JEFF SCOTT SOTO официально стал вокалистом JOURNEY

9 июл 2006 : 		 Jeff Scott Soto временно заменит вокалиста JOURNEY

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|||| 1 май 2017

Профессиональное видео с выступления JOURNEY

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Профессиональное видео с выступления JOURNEY на церемонии ввода в зал славы рок-н-ролла, проходившей седьмого апреля в Barclay's Center Brooklyn, NY, в ходе которого были исполнены "City By The Bay" и "Don't Stop Believin'", доступно для просмотра ниже.

JOURNEY - Pro-Shot Footage Of "City By The Bay" And "Don't Stop Believin'" From Rock And Roll Hall Of Fame 2017 Induction Posted; STEVE PERRY Acceptance Speech Available




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