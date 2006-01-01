1 май 2017



Профессиональное видео с выступления YES Профессиональное видео с выступления YES на церемонии ввода в зал славы рок-н-ролла, проходившей седьмого апреля в Barclay's Center Brooklyn, NY, в котором принимал участие Geddy Lee из RUSH, доступно для просмотра ниже.











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