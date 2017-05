1 май 2017



Новое видео BAD WOLVES "Learn To Live", новое видео группы BAD WOLVES, в состав которой входят John Boecklin (ex-DEVILDRIVER), Tommy Vext (SNOT, DIVINE HERESY, WESTFIELD MASSACRE), Doc Coyle (GOD FORBID), Chris Cain (BURY YOUR DEAD) и Kyle Konkiel (VIMIC, IN THIS MOMENT), доступно для просмотра ниже.















+1 -0



просмотров: 99