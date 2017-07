29 июн 2017



Вокалист PAPA ROACH : «Многие не любят Fred'a Durst'a» Вокалист PAPA ROACH Jacoby Shaddix в ходе интервью радиостанции KLAQ ответил на вопрос, почему ню-металл вызывает у многих такое раздражение:



«Многим людям не нравится Fred Durst — действительно и по-настоящему. Это было очень плохо, и все его просто ненавидели. И он постоянно спрашивал: "Почему вы меня так ненавидите?" А он ведь всего лишь был тем парнем с постера, олицетворявшим жанр, так что если люди хотели найти козла отпущения, то это было просто. Но лично я не испытываю к нему ничего, кроме уважения, и он мне импонирует. И что касается нас, то мы в то время были командой, которая продавала миллионы записей, а когда ты продаёшь столько копий, люди хотят... Когда ты на вершине, каждый хочет тебя спихнуть. Понимаете, к чему я веду?»



Однако Jacoby дал понять, что PAPA ROACH никогда не пытались обновить своё раннее звучание ради того, чтобы вернуть былые дни:



«Для меня PAPA ROACH всегда были прогрессом и эволюцией. Поэтому мы не пытаемся вернуть старые деньки, но мы определённо вернулись туда и привнесли олдскульные элементы в музыку, но не пытаясь просто сказать: "Ну вот и здорово, теперь у нас всё снова по олдскулу". Потому что у нас изначально дух прогрессива. Но сейчас много групп, на которых повлиял ню-металл, такие как BRING ME THE HORIZON, OF MICE & MEN…»















