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*GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу» [35]
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*Gene Simmons*



29 июн 2017 : 		 Так чья же «коза»? Мнение DOUG'а ALDRICH'а

26 июн 2017 : 		 VINNY APPICE: «DIO бы разозлился, узнай он о попытке SIMMONS'a запатентовать "козу"»

22 июн 2017 : 		 GENE SIMMONS сдал назад

19 июн 2017 : 		 GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу»

19 июн 2017 : 		 Вдова ДИО ответила GENE SIMMONS

19 июн 2017 : 		 NIKKI SIXX ответил GENE SIMMONS на его попытки прибрать к рукам «козу»

19 июн 2017 : 		 GENE SIMMONS хочет запатентовать «козу»

6 июн 2017 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

11 май 2017 : 		 GENE SIMMONS выпускает новую книгу

16 апр 2017 : 		 GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения музыки не работает

11 апр 2017 : 		 GENE SIMMONS почтил память Чака Берри

20 мар 2017 : 		 GENE SIMMONS почтил память Чака Берри

7 мар 2017 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

17 фев 2017 : 		 GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв

6 окт 2016 : 		 GENE SIMMONS о Дональде Трампе

5 сен 2016 : 		 GENE SIMMONS: «По сути я никогда не пил»

20 июл 2016 : 		 GENE SIMMONS о мобильниках на концертах

4 июн 2016 : 		 GENE SIMMONS рассказал о своей любви к комиксам

20 май 2016 : 		 GENE SIMMONS считает, что известным людям стоило бы держать свои политические предпочтения при себе

20 май 2016 : 		 GENE SIMMONS: «Единственно верное лекарство от педофилии — смерть»

12 май 2016 : 		 Жена GENE SIMMONS'а поругалась с PAUL'ом STANLEY

11 май 2016 : 		 GENE SIMMONS извинился за свои слова о покойном Принсе

11 май 2016 : 		 GENE SIMMONS: "Принс ширялся и получил по заслугам"

30 апр 2016 : 		 Ещё один участник N.W.A. вступил в полемику о рэпе с GENE SIMMONS'ом

27 апр 2016 : 		 GENE SIMMONS почтил память Принса

16 апр 2016 : 		 GENE SIMMONS и ICE CUBE продолжают спорить о рэпе

10 апр 2016 : 		 GENE SIMMONS продолжил полемику о рэпе с участниками N.W.A.

9 апр 2016 : 		 Участники N.W.A. припомнили GENE SIMMONS'у его слова про смерть рэпа

31 мар 2016 : 		 GENE SIMMONS одобряет поведение Дональда Трампа

21 мар 2016 : 		 TALIB KWELI ответил GENE SIMMONS'y

18 мар 2016 : 		 GENE SIMMONS: «Надеюсь, рэп сдохнет»

14 мар 2016 : 		 PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открыли бар

16 фев 2016 : 		 "The Demon" от GENE'a SIMMONS'a

18 окт 2015 : 		 GENE SIMMONS всё ещё считает, что рок мёртв

22 авг 2015 : 		 GENE SIMMONS не оценил новый сингл LAMB OF GOD

5 ноя 2014 : 		 GENE SIMMONS уверен, что у нового реюниона KISS нет шансов

23 окт 2014 : 		 GENE SIMMONS: «Успех — это свобода»

22 окт 2014 : 		 GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв

18 авг 2014 : 		 GENE SIMMONS принёс извинения за свои слова

16 мар 2009 : 		 GENE SIMMONS раскрывает название новой песни KISS

12 мар 2009 : 		 Новый бокс-сет от GENE SIMMONS

15 апр 2008 : 		 GENE SIMMONS снимется в японском кино

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|||| 29 июн 2017

Так чья же «коза»? Мнение DOUG'а ALDRICH'а

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DOUG ALDRICH, игравший в DIO и проходивший прослушивание в KISS в 1982 году, ответил в интервью GoetiaMedia.com на вопрос о том, кому принадлежит «коза»:

«Я бы сказал... Это очень сложно, потому что каждый из них мой друг. Ронни уже нет с нами, но я повторюсь, что всё непросто. Я не знаю, кто из них первый это сделал. Я бы посчитал, что Ронни первый это сделал, но в равной степени допускаю, что и Gene мог это сделать. Так что думаю, что 50 на 50. Но, полагаю, что когда люди думают об этом знаке, то скорее вспоминают Ронни.

Ронни как-то рассказал мне, что его бабушка использовала этот жест... Он назвался "сглаз". И люди использовали его всегда и направляли на себя — этакая обратная коза — но это не то, что вы привыкли делать, потому что коза должна была отградить от плохих людей. Вы наставляете её на других, так, как Ронни всегда делал. Но он никогда не переворачивал её, заметили вы это или нет? Потому что его бабушка говорила — это нужно делать против тех, кто обладает плохим духом и это позволит тебе избежать этого плохого духа, это защитит тебя от него. Поэтому Ронни постоянно так и делал.

Я думаю, что Ронни всё делал искренне, он давал людям позитивную энергию. И одновременно с тем я помню, что ещё будучи ребенком видел, как Gene показывал этот знак. Так что я и правда не знаю, кто первый. Но это бизнес, так что кто бы ни оказался тем, кто получит права, всё круто, почему бы и нет? Gene может это сделать. Но, быть может, семья Ронни должна была это сделать. Возможно, они должны разделить эти права».

Who Came Up With Rock






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КомментарииСкрыть/показать 8 )

HailtoSlave
29 июн 2017, 12:56		Первыми козу из рокеров сделали Ковен. Ронни с жидком идут нахуй.

Saint Portnoy
29 июн 2017, 15:34		Он головой ударился что ли в туровом автобусе со своими Dead Daisies ?

Voin of Valhalla
29 июн 2017, 15:54		вы бы блядь еще спорили кому принадлежит авторское право играть на стреловидной гитаре и трясти бошкой, а еще у кого авторское право на разукрашивание ебальника на рок концертах. насколько же один жадный а другие тупы. Нельзя просто сказать той еврейской рассовой скотине из группы KISchutzStaffel - иди нахуй тупое чмо. Нужно обязательно обсуждать, вспоминать что-то, рассусоливать. Пусть говорят метал-версия, да?

Blick
29 июн 2017, 16:21		Ну началось, щас еще каждый пусть интервью даст, кому что принадлежит и кто что придумал, совсем с ума сошли

The Dark Moon
29 июн 2017, 16:57		Да вы со своими историями про козу просто за@бали, я не могу уже их слушать. Одна история ох@ительнее другой просто. Про патенты, кто первый показал, какую-то х@йню, малафью. Джин, что ты вообще несёшь?

Astashonok
29 июн 2017, 17:42
Voin of Valhalla,Симмонс кстати хорошо бы подошёл а-ля Малахов "Пусть говорят" в металл версии)

Voin of Valhalla
29 июн 2017, 22:25		Astashonok берегите себя и тех кто создан что бы любить вас.

Vegetable Man
30 июн 2017, 13:01		Джин из Киндер СС (еще вариант - KidsInServeofSatan) просто бабла хочет.


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