29 июн 2017



Так чья же «коза»? Мнение DOUG'а ALDRICH'а DOUG ALDRICH, игравший в DIO и проходивший прослушивание в KISS в 1982 году, ответил в интервью GoetiaMedia.com на вопрос о том, кому принадлежит «коза»:



«Я бы сказал... Это очень сложно, потому что каждый из них мой друг. Ронни уже нет с нами, но я повторюсь, что всё непросто. Я не знаю, кто из них первый это сделал. Я бы посчитал, что Ронни первый это сделал, но в равной степени допускаю, что и Gene мог это сделать. Так что думаю, что 50 на 50. Но, полагаю, что когда люди думают об этом знаке, то скорее вспоминают Ронни.



Ронни как-то рассказал мне, что его бабушка использовала этот жест... Он назвался "сглаз". И люди использовали его всегда и направляли на себя — этакая обратная коза — но это не то, что вы привыкли делать, потому что коза должна была отградить от плохих людей. Вы наставляете её на других, так, как Ронни всегда делал. Но он никогда не переворачивал её, заметили вы это или нет? Потому что его бабушка говорила — это нужно делать против тех, кто обладает плохим духом и это позволит тебе избежать этого плохого духа, это защитит тебя от него. Поэтому Ронни постоянно так и делал.



Я думаю, что Ронни всё делал искренне, он давал людям позитивную энергию. И одновременно с тем я помню, что ещё будучи ребенком видел, как Gene показывал этот знак. Так что я и правда не знаю, кто первый. Но это бизнес, так что кто бы ни оказался тем, кто получит права, всё круто, почему бы и нет? Gene может это сделать. Но, быть может, семья Ронни должна была это сделать. Возможно, они должны разделить эти права».















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