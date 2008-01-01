29 июн 2017



Вокалист STONE SOUR : «Chad такой же рокер, как курица в KFC» В ходе визита на радиостанцию KISW 99.9 у вокалиста STONE SOUR в очередной раз спросили, что он думает о словах вокалиста NICKELBACK:



«Я не хочу говорить об этом мудаке. Я так решил. Chad Kroeger такой же рокер, как в KFC курица. Я не прав? У меня нет ощущения, что я неправ.



Я продолжаю это есть, но не чувствую никакого удовольствия от процесса. Тут всё то же самое».















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