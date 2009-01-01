30 июн 2017



Вокалист DEEP PURPLE : «Не думаю, что RITCHIE BLACKMORE когда-то повзрослеет» В ходе недавнего интервью немецкому изданию Bild вокалист DEEP PURPLE Ian Gillan рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим гитаристом коллектива, RITCHIE BLACKMORE'ом:



«Я не думаю, что он когда-нибудь позврослеет. Я перерос всё это тогда, когда мне исполнилось сорок. А надо было бы сделать это, когда мне было двадцать. Но вы избавлены от невзгод жизни при этой работе, всё не так жестоко, как если бы вы занимались чем-то другим. Это очень тонкая грань между самоуверенностью и высокомерием. Очень тонкая грань между всеми этими вещами. И всё зависит от точки зрения того, где вы находитесь, потому что другие люди воспринимают всё совсем не так, как ты.



И да, сейчас у нас всё ровно. Я думаю, что... Мы сейчас общаемся. Мы решили множество разногласий, которые не имели ничего общего с простым общением — старые проблемы с управлением, которые нас разделили, и всё такое, вся эта скукота, но важная для дел группы. Так что сейчас всё улажено. Так что всё почти вернулось на круги своя, и сейчас я куда более позитивно настроен, чем раньше.



Не думаю, что кто-то когда-то сказал что-то неуважительное в отношении навыков игры Ritchie. Он фантастический, замечательный шоумен и прекрасный, артистичный гитарист — очень лиричный и экспрессивный. И нам повезло, что он был в нашей группе. То, что у нас собрались такие люди, как он, Джон Лорд, Ian Paice и Roger Glover, — группа инструменталистов... Вне зависимости от того, что я делал, я всегда воспринимал DEEP PURPLE в основе как группу инструменталистов. Вот почему вся музыка рождалась на репетициях — всё это проистекает из музыки.



Так что да, я желаю Ritchie удачи — всегда так, правда. И посмотрим. Всё так или иначе близится к концу».



На вопрос о том, видит ли он себя сотрудничающего с ним вновь в DEEP PURPLE или в рамках другого проекта, Ian ответил:



«У меня хорошее воображение (смеётся). Но, знаете, когда ты развёлся, крайне непросто вновь вернуться назад. Ты должен всегда с теплотой помнить о том, что было, но должен ли ты вновь это делать? Возможно, нет. Нет. Просто наслаждайся тем, что было, потому что чем-то подобным можно легко всё разрушить. И я думаю, что если моё пребывание в DEEP PURPLE подойдёт к концу, то мне будет чем заняться. Я с удовольствием пропущу пару стаканчиков пива и буду заниматься своим материалом и, быть может, даже запишу что-то сольное с другими музыкантами. Но с Ritchie... Нет. Нет».















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