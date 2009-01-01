30 июн 2017 :
|
Вокалист DEEP PURPLE: «Не думаю, что RITCHIE BLACKMORE когда-то повзрослеет»
23 июн 2017 :
|
О том, соберутся ли DEEP PURPLE и RITCHIE BLACKMORE, рассказал Don Airey
2 июн 2017 :
|
Новое видео DEEP PURPLE
30 май 2017 :
|
Архивное видео DEEP PURPLE
30 май 2017 :
|
RITCHIE BLACKMORE: «Я бы мог сыграть с DEEP PURPLE. Снова. Однажды...»
4 май 2017 :
|
DEEP PURPLE запустили 'About The Band'
25 апр 2017 :
|
DEEP PURPLE захватили чарты
16 апр 2017 :
|
Концертное видео DEEP PURPLE 1985 года
6 апр 2017 :
|
Басист DEEP PURPLE: «Что такое "хэви" я узнал, когда слушал LED ZEPPELIN»
10 мар 2017 :
|
Басист DEEP PURPLE: «Название для альбома предложил лейбл»
9 мар 2017 :
|
DEEP PURPLE у Хью Хефнера
7 мар 2017 :
|
Новое видео DEEP PURPLE
1 мар 2017 :
|
Басист DEEP PURPLE призвал фэнов задуматься о посещении их грядущих концертов
27 фев 2017 :
|
DEEP PURPLE понимают, что грядущий тур может стать для них последним
9 фев 2017 :
|
Концертное видео DEEP PURPLE 1985 года
6 фев 2017 :
|
Концертное видео DEEP PURPLE 1985 года
3 фев 2017 :
|
По словам Don'a Airey, новый альбом DEEP PURPLE более тяжёлый, чем прошлый
1 фев 2017 :
|
Трек-лист нового альбома DEEP PURPLE
1 фев 2017 :
|
Фрагмент документального фильма DEEP PURPLE
23 янв 2017 :
|
Концертное видео DEEP PURPLE 1985 года
21 янв 2017 :
|
Барабанщик DEEP PURPLE: «Мы пока не решили, едем ли в последний тур или нет»
12 янв 2017 :
|
DEEP PURPLE подали в суд на бухгалтера
4 янв 2017 :
|
Варианты изданий нового альбома DEEP PURPLE
14 дек 2016 :
|
Видео с текстом от DEEP PURPLE
6 дек 2016 :
|
Фрагмент новой песни DEEP PURPLE
2 дек 2016 :
|
DEEP PURPLE анонсировали 'The Long Goodbye Tour'
29 ноя 2016 :
|
Песни DEEP PURPLE, NIRVANA включены в Grammy Hall Of Fame
26 ноя 2016 :
|
Тизер нового альбома DEEP PURPLE
16 ноя 2016 :
|
'California Jam 1974' DEEP PURPLE выйдет на Blu-ray
15 ноя 2016 :
|
Концертное видео DEEP PURPLE 1974 года
22 окт 2016 :
|
Новый альбом DEEP PURPLE выйдет весной
19 окт 2016 :
|
Фотокнига DEEP PURPLE выйдет зимой
30 сен 2016 :
|
Книга об истории создания “Smoke On The Water” выйдет весной
18 сен 2016 :
|
Новый альбом DEEP PURPLE выйдет зимой
8 сен 2016 :
|
Концертное видео DEEP PURPLE 1987 года
22 июл 2016 :
|
Концертный релиз DEEP PURPLE выйдет летом
14 июл 2016 :
|
Видео с выступления DEEP PURPLE
25 июн 2016 :
|
Редкое концертное видео DEEP PURPLE
17 июн 2016 :
|
Барабанщик DEEP PURPLE перенёс микроинсульт
14 июн 2016 :
|
В DEEP PURPLE кто-то заболел
3 июн 2016 :
|
Юрий Лоза устроил истерику из-за того, что рокеры DEEP PURPLE послушали его хит
1 июн 2016 :
|
DEEP PURPLE завершили запись
17 май 2016 :
|
Видео с выступления DEEP PURPLE
14 май 2016 :
|
Архивное видео DEEP PURPLE
24 апр 2016 :
|
Басист DEEP PURPLE сожалеет о том, что RITCHIE BLACKMORE не хочет с ним дружить
20 апр 2016 :
|
GLENN HUGHES: "Некоторый участник DEEP PURPLE не хотел, чтобы я и DAVID COVERDALE выступили с ними в Зале славы"
11 апр 2016 :
|
RITCHIE BLACKMORE объяснил почему не пришёл на включение DEEP PURPLE в Зал славы рок-н-ролла
9 апр 2016 :
|
LARS ULRICH ввёл DEEP PURPLE в Зал славы рок-н-ролла
12 мар 2016 :
|
У DEEP PURPLE почти готовы тринадцать новых песен
10 мар 2016 :
|
GLENN HUGHES всё еще надеется выступить с DEEP PURPLE
1 мар 2016 :
|
JOE LYNN TURNER: «Участники DEEP PURPLE ведут себя как дети»
20 фев 2016 :
|
Президент Зала славы рок-н-ролла отрицает, что Ritchie «отлучён» от церемонии
20 фев 2016 :
|
Вокалист DEEP PURPLE за выступление нынешним составом
19 фев 2016 :
|
RITCHIE BLACKMORE: «Менеджер DEEP PURPLE не желает видеть меня на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла»
29 янв 2016 :
|
Барабанщик METALLICA представит DEEP PURPLE на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла?
10 янв 2016 :
|
Оригинальный басист DEEP PURPLE не расстроится от своего невключения в Зал славы
5 янв 2016 :
|
Барабанщик DEEP PURPLE: «У нас полно свежего материала»
21 дек 2015 :
|
Вокалист DEEP PURPLE назвал «очень глупым» решение не включать в Зал славы рок-н-ролла Steve'a Morse'a и Don'a Airey
21 дек 2015 :
|
Барабанщик DEEP PURPLE: «Steve и Don тоже должны быть включены»
17 дек 2015 :
|
DEEP PURPLE, CHEAP TRICK будут включены в Зал Славы Рок-н-ролла
17 дек 2015 :
|
Барабанщик DEEP PURPLE о включении в Зал славы рок-н-ролла
8 дек 2015 :
|
Винилы DEEP PURPLE выйдут в январе
5 ноя 2015 :
|
DEEP PURPLE с JOE LYNN TURNER: редкое видео
27 окт 2015 :
|
DEEP PURPLE исполнили два новых трека
19 окт 2015 :
|
Вокалист DEEP PURPLE о зале славы рок-н-ролла
13 окт 2015 :
|
DEEP PURPLE начнут запись в январе
8 окт 2015 :
|
DEEP PURPLE, CHEAP TRICK, YES, NINE INCH NAILS номинированы на ввод в Зал Славы
6 окт 2015 :
|
Видео со сцены DEEP PURPLE 2002
20 авг 2015 :
|
Фрагмент нового DVD DEEP PURPLE
19 авг 2015 :
|
Юбилей вокалиста DEEP PURPLE
13 авг 2015 :
|
Фрагмент нового DVD DEEP PURPLE
24 июл 2015 :
|
DEEP PURPLE в шоу NBC
13 июл 2015 :
|
DEEP PURPLE не доплатили RITCHIE BLACKMORE более миллиона авторских выплат
26 июн 2015 :
|
DEEP PURPLE выпустят сразу два концерта в августе
22 апр 2015 :
|
Вокалист DEEP PURPLE заявил, что группа работает над новым материалом
20 апр 2015 :
|
Видео с текстом от DEEP PURPLE
8 апр 2015 :
|
Видео с California Jam DEEP PURPLE
27 мар 2015 :
|
Концертный релиз DEEP PURPLE выйдет в мае
3 мар 2015 :
|
Участники DEEP PURPLE на альбоме трибьют-группы DEEP PURPLE
23 янв 2015 :
|
Концертный релиз DEEP PURPLE выйдет в феврале
17 дек 2014 :
|
Название нового альбома DEEP PURPLE?
3 ноя 2014 :
|
ROGER GLOVER назвал "катастрофой" идею собрать в одном месте всех бывших участников DEEP PURPLE
20 окт 2014 :
|
Фрагмент нового DVD DEEP PURPLE
20 окт 2014 :
|
Ian Gillan не беспокоится об отсутствии DEEP PURPLE в Зале славы рок-н-ролла
8 сен 2014 :
|
Трейлер нового DVD DEEP PURPLE
4 сен 2014 :
|
Новый DVD DEEP PURPLE выйдет в октябре
11 авг 2014 :
|
Вокалист DEEP PURPLE не хотел бы играть с Ritchie Blackmore'ом на церемонии ввода в зал славы рок-н-ролла
15 июл 2014 :
|
Новый концертный релиз DEEP PURPLE выйдет в сентябре
24 июн 2014 :
|
Видео с выступления DEEP PURPLE
14 апр 2014 :
|
Выступление DEEP PURPLE снималось для DVD
13 мар 2014 :
|
"Live In California 74" DEEP PURPLE выйдет на CD
13 мар 2014 :
|
ZAKK WYLDE, JOE SATRIANI, JOE ELLIOTT, MATT SORUM в вкладе DEEP PURPLE в рок-музыку
11 мар 2014 :
|
Трейлер нового концертного релиза DEEP PURPLE
6 мар 2014 :
|
Трейлер нового концертного релиза DEEP PURPLE
28 фев 2014 :
|
Новое издание "Made In Japan" DEEP PURPLE выйдет в мае
21 фев 2014 :
|
Документальные съёмки DEEP PURPLE 1985 года
5 фев 2014 :
|
Закрылся отель DEEP PURPLE
2 фев 2014 :
|
Видео с выступления гитариста DEEP PURPLE
8 янв 2014 :
|
Делюкс-издание последнего альбома DEEP PURPLE выйдет в январе
26 ноя 2013 :
|
Юбилейное издание "Made In Japan" DEEP PURPLE выйдет в марте
19 ноя 2013 :
|
Видео первого состава DEEP PURPLE
1 ноя 2013 :
|
Новый бокс-сет DEEP PURPLE
26 окт 2013 :
|
'Now What?! Live Tapes' DEEP PURPLE выйдет в ноябре
23 окт 2013 :
|
DEEP PURPLE подтвердили концерт памяти Джона Лорда в апреле 2014-го
15 окт 2013 :
|
Фрагмент нового DVD DEEP PURPLE
11 окт 2013 :
|
Фрагмент нового DVD DEEP PURPLE
22 сен 2013 :
|
Промо-видео DEEP PURPLE
19 сен 2013 :
|
Новый сингл DEEP PURPLE
17 сен 2013 :
|
Фрагмент нового DVD DEEP PURPLE
30 авг 2013 :
|
Бокс-сет DEEP PURPLE выйдет в октябре
11 авг 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления DEEP PURPLE
8 авг 2013 :
|
Видео с выступления DEEP PURPLE
2 авг 2013 :
|
IAN GILLAN не хочет общаться с RITCHIE BLACKMORE'ом
26 июл 2013 :
|
"Perfect Strangers Live" DEEP PURPLE выйдет в октябре
2 июл 2013 :
|
Историческое видео DEEP PURPLE
26 май 2013 :
|
Обложка нового сингла DEEP PURPLE
25 май 2013 :
|
DEEP PURPLE в 'ARD Morgenmagazin'
24 май 2013 :
|
Последний альбом DEEP PURPLE стал золотым в России
18 май 2013 :
|
Новое видео DEEP PURPLE
9 май 2013 :
|
Эль в честь барабанщика DEEP PURPLE
7 май 2013 :
|
Трейлер нового видео DEEP PURPLE
21 апр 2013 :
|
Видео с пресс-конференции DEEP PURPLE
20 апр 2013 :
|
Видео с пресс-конференции DEEP PURPLE
8 апр 2013 :
|
Семплы новых песен DEEP PURPLE
6 апр 2013 :
|
Специальный номер CLASSIC ROCK посвящен DEEP PURPLE
23 мар 2013 :
|
Видео с текстом от DEEP PURPLE
23 мар 2013 :
|
Участники STRATOVARIUS о новом альбоме DEEP PURPLE
20 мар 2013 :
|
DEEP PURPLE не включили в Зал Славы Рок-н-ролла
19 мар 2013 :
|
Фронтмен DEEP PURPLE: 'Bob Ezrin помог нам войти в двадцать первый век'
16 мар 2013 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома DEEP PURPLE
11 мар 2013 :
|
Видео с текстом от DEEP PURPLE
9 мар 2013 :
|
Семплы новых песен DEEP PURPLE
26 фев 2013 :
|
Название нового альбома DEEP PURPLE
22 фев 2013 :
|
Тизер нового альбома DEEP PURPLE
2 фев 2013 :
|
Участники DEEP PURPLE о новом альбоме
23 янв 2013 :
|
Вокалист DEEP PURPLE назвал любимый альбом группы
21 янв 2013 :
|
Вокалист DEEP PURPLE о смерти Клода Нобса
8 янв 2013 :
|
Тизер нового альбома DEEP PURPLE
4 янв 2013 :
|
Переиздание 'Slaves And Masters' DEEP PURPLE выйдет с бонус-треками
4 янв 2013 :
|
Семплы из нового концертного релиза DEEP PURPLE
1 янв 2013 :
|
Вокалист DEEP PURPLE о новом альбоме
21 дек 2012 :
|
Ремастированная версия "Live In Paris 1975" DEEP PURPLE выйдет в январе
12 дек 2012 :
|
Новый альбом DEEP PURPLE выйдет в апреле
9 дек 2012 :
|
Названия новых песен DEEP PURPLE
8 дек 2012 :
|
Качественное видео с выступления DEEP PURPLE
24 ноя 2012 :
|
Вокалист DEEP PURPLE о долголетии
5 ноя 2012 :
|
Редкое промо-видео DEEP PURPLE
25 окт 2012 :
|
Бывший гитарист DEEP PURPLE: "Зал славы не имеет ничего общего с музыкой"
24 окт 2012 :
|
Для нового альбома DEEP PURPLE готово 14 песен
18 окт 2012 :
|
Гитарист METALLICA: 'DEEP PURPLE определенно должны быть в Зале Славы Рок-н-Ролла"
16 окт 2012 :
|
Бывшего гитариста DEEP PURPLE не сильно заботит номинация на ввод в Зал Славы Рок-н-Ролла
5 окт 2012 :
|
Трейлер 'Machine Head' 40th-Anniversary Box Set" DEEP PURPLE
27 авг 2012 :
|
Machine Head, In Concert ’72 DEEP PURPLE выйдут на виниле
8 авг 2012 :
|
Юбилейное издание 'Machine Head' DEEP PURPLE выйдет в октябре
30 апр 2012 :
|
BOB EZRIN будет продюсером нового альбома DEEP PURPLE
10 мар 2012 :
|
'Total Abandon: Australia '99' DEEP PURPLE впервые выйдет на CD в США
22 янв 2012 :
|
DEEP PURPLE начали работу над альбомом
28 дек 2011 :
|
Новый сборник DEEP PURPLE
2 ноя 2011 :
|
Новый концертный релиз DEEP PURPLE выйдет в ноябре
26 окт 2011 :
|
Вокалист DEEP PURPLE: «Мы не чувствуем драйва», чтобы работать над новым студийным альбомом
5 авг 2011 :
|
Переиздание четрыех концертных CD DEEP PURPLE выйдет в августе
28 июн 2011 :
|
'Phoenix Rising' DEEP PURPLE доступен для прослушивания
20 июн 2011 :
|
Новый DVD DEEP PURPLE
2 июн 2011 :
|
Басист DEEP PURPLE: «Участники группы разошлись во мнениях относительно того, стоит ли делать новый альбом»
13 май 2011 :
|
DEEP PURPLE: «Только трусы отменяют концерты в Израиле»
9 май 2011 :
|
GLENN HUGHES о реюнионе DEEP PURPLE Mk. III
1 апр 2011 :
|
"Made In Japan Complete" DEEP PURPLE выйдет в августе
23 мар 2011 :
|
Медведев пригласил DEEP PURPLE в свою резиденцию и рассказал, как ставил их на дискотеке
22 мар 2011 :
|
Гитарист DEEP PURPLE о землетрясении в Японии
20 мар 2011 :
|
Автограф-сессия DEEP PURPLE
12 мар 2011 :
|
Классика DEEP PURPLE исполнена немецким военным оркестром
2 мар 2011 :
|
Басист DEEP PURPLE выпустит сольный альбом
24 фев 2011 :
|
IAN GILLAN сказал, что пришло время для DEEP PURPLE начать работу над новым альбомом
9 фев 2011 :
|
Басист DEEP PURPLE о Гэри Муре
1 дек 2010 :
|
Видео с концерта DEEP PURPLE
14 ноя 2010 :
|
Умер менеджер DEEP PURPLE
22 окт 2010 :
|
Электронная открытка от DEEP PURPLE
22 окт 2010 :
|
EPK от DEEP PURPLE
7 сен 2010 :
|
Юбилейное издание от DEEP PURPLE
13 авг 2010 :
|
Трейлер нового DVD DEEP PURPLE
5 авг 2010 :
|
Слухи о последнем туре DEEP PURPLE неверны
2 июл 2010 :
|
Вышли DVD-уроки от Ritchie Blackmore'а
15 июн 2010 :
|
Православный миссионер подарил икону вокалисту DEEP PURPLE
24 май 2010 :
|
Гитарист DEEP PURPLE о DIO
21 май 2010 :
|
IAN GILLAN о смерти DIO
20 май 2010 :
|
Roger Glover о смерти DIO
29 янв 2010 :
|
Переиздание альбома DEEP PURPLE "Come Taste The Band" выйдет весной
8 янв 2010 :
|
Переиздание альбома DEEP PURPLE "Come Taste The Band" действительно в работе
4 дек 2009 :
|
Переиздание "Come Taste The Band" DEEP PURPLE выйдет в 2010?
1 дек 2009 :
|
Ian Gillan (DEEP PURPLE) и Tony Iommi (HEAVEN AND HELL) работают над новой композицией
25 ноя 2009 :
|
Don Airey запишет песню в честь Jackie Stewart'а
9 ноя 2009 :
|
Ожидается, что DEEP PURPLE начнут запись в феврале
10 окт 2009 :
|
DEEP PURPLE выпустят концертный альбом
25 сен 2009 :
|
Переиздание концертного диска DEEP PURPLE
24 июл 2009 :
|
DEEP PURPLE готовы к записи нового альбома
14 июл 2009 :
|
Jon Lord приедет в Россию
6 июл 2009 :
|
DEEP PURPLE оштрафовали за «нелегальное» исполнение собственных песен
30 май 2009 :
|
DEEP PURPLE выпустят DVD в июне
16 мар 2009 :
|
Найдены съемки DEEP PURPLE "Made In Japan"
26 янв 2009 :
|
DEEP PURPLE : Новый DVD в феврале
21 янв 2009 :
|
Ян Гиллан: "Хьюз копирует Стиви Уандера"
17 июл 2008 :
|
Don Airey отменил сольный тур
11 июл 2008 :
|
DEEP PURPLE приедут в Россию осенью
9 май 2008 :
|
DEEP PURPLE: Российско-украинский тур 2008
7 май 2008 :
|
Подробности о переиздании альбомов DEEP PURPLE
9 мар 2008 :
|
DEEP PURPLE выпустят новый альбом в 2009?
3 мар 2008 :
|
Новый бокс-сет от DEEP PURPLE выйдет в мае
28 фев 2008 :
|
DEEP PURPLE в России и на Украине в октябре
19 фев 2008 :
|
Комментарии фронтмена DEEP PURPLE о концерте в Кремле
16 фев 2008 :
|
DEEP PURPLE "рубят" на корпоративах
12 дек 2007 :
|
Коллекция синглов DEEP PURPLE выйдет на виниле
21 авг 2007 :
|
DEEP PURPLE: DVD "In Concert With The London Symphony Orchestra" будет переиздан
21 май 2007 :
|
Steve Morse (DEEP PURPLE) примет участие в записи трибьюта
18 май 2007 :
|
Информация о DVD DEEP PURPLE 'Live At Montreux 2006'
9 апр 2007 :
|
DAVID COVERDALE: я не соглашусь на реюнион DEEP PURPLE ни при каких условиях
25 окт 2006 :
|
Ремастерированный альбом DEEP PURPLE "Stormbringer" выйдет весной
16 фев 2006 :
|
DEEP PURPLE издают новый альбом с бонусами
13 окт 2005 :
|
DEEP PURPLE выложили небольшое видео
4 окт 2005 :
|
Российский релиз нового альбома DEEP PURPLE
23 авг 2005 :
|
DEEP PURPLE: все детали о новом альбоме "Rapture Of The Deep"
12 авг 2005 :
|
Фронтмен DEEP PURPLE рассказывает о юбилейном сольном CD
5 июл 2005 :
|
Музыканты DEEP PURPLE сыгрались с российскими музыкантами
30 июн 2005 :
|
Стало известно название нового альбома DEEP PURPLE
24 май 2005 :
|
DEEP PURPLE записывают новый материал
Никита_Михалков
Nenadoelo
father
А Блэкмор о Гиллане не отзывается никак:)
faza
RomV
Это он о новом составе Rainbow? :D
The Dark Moon
YNWA
ivan.andreev
До 2003-го года нормально качали. Пока Лорд ещё что-то писал и Гиллан мог более-менее петь. Потом всё.
Никита_Михалков
Впринципе после 96,уже хуита пошла.А для труъ поклонников,где то после 74-го...
Rus
R0ck_N_R0lla
Vodka_Putin
and3223r
Йэн уважителен.
Артур Коури
Alias
7th Sinner
and3223r
timekiller61
and3223r
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