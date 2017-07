30 июн 2017



Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE : «У нас уже написано шесть песен» Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE Matt Tuck в ходе интервью Metal Master Kingdom рассказал о статусе работы над новым материалом:



«Пока всё ещё на начальном этапе, и я не люблю рассуждать о том, каким будет новый материал, просто потому, что сейчас всё только в виде инструменталок, и мы ещё заняты поиском. У нас есть только шесть инструментальных композиций, для двух сделано демо вокала. Так что пока всё на ранней стадии, но первые признаки хорошие. Мы очень довольны. И да — я просто не знаю, я не могу сказать ничего особенного, потому что ничего и нет. Мы лишь работаем над созданием чего-то особенного, впрочем, как и всегда».















