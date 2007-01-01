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*Bullet for My Valentine*



30 июн 2017 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «У нас уже написано шесть песен»

8 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD BULLET FOR MY VALENTINE

30 апр 2017 : 		 Концертный релиз BULLET FOR MY VALENTINE выйдет летом

7 апр 2017 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE начали работу над новым материалом

13 дек 2016 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE начнут работу над новым материалом в начале 2017 года

11 дек 2016 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE отвечает на вопросы

2 дек 2016 : 		 Концертное видео BULLET FOR MY VALENTINE

7 ноя 2016 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

23 сен 2016 : 		 Рассказ о летнем туре BULLET FOR MY VALENTINE

11 авг 2016 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE отправятся в студию летом

9 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

5 июл 2016 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE планируют целиком отыграть дебютный альбом

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полных выступлений BULLET FOR MY VALENTINE

30 май 2016 : 		 Концертное видео от BULLET FOR MY VALENTINE

23 май 2016 : 		 Концертное видео от BULLET FOR MY VALENTINE

16 май 2016 : 		 Концертное видео от BULLET FOR MY VALENTINE

13 май 2016 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE достигли всех целей

26 апр 2016 : 		 Документальный фильм с участием вокалиста BULLET FOR MY VALENTINE

19 апр 2016 : 		 Фронтмен BULLET FOR MY VALENTINE: «Мы не обращаем особого внимания на рецензии»

15 апр 2016 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE обещают не "попсеть"

2 апр 2016 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE подписались на SEARCH AND DESTROY/SPINEFARM

8 фев 2016 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

29 янв 2016 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE могут выпустить ЕР

16 окт 2015 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

14 окт 2015 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE выпустят концертный ЕР

15 авг 2015 : 		 Новый альбом BULLET FOR MY VALENTINE доступен для прослушивания

13 авг 2015 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

12 авг 2015 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

10 авг 2015 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

3 авг 2015 : 		 Барабанщик BULLET FOR MY VALENTINE: «Бывший басист не играл особой роли в группе»

22 июл 2015 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «Уволить Jay'я было очень сложным решением»

17 июл 2015 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

17 июл 2015 : 		 Видео с выступления BULLET FOR MY VALENTINE

30 июн 2015 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

24 июн 2015 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

26 май 2015 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «Это будет лучший альбом года»

19 май 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BULLET FOR MY VALENTINE

18 май 2015 : 		 Видео с текстом от BULLET FOR MY VALENTINE

6 май 2015 : 		 Тизер нового альбома BULLET FOR MY VALENTINE

10 фев 2015 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE расстались с басистом

2 фев 2015 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE приступили к записи

5 мар 2014 : 		 Обращение BULLET FOR MY VALENTINE к поклонникам

28 ноя 2013 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

23 ноя 2013 : 		 Новый сингл BULLET FOR MY VALENTINE выйдет в декабре

19 ноя 2013 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

29 окт 2013 : 		 Барабанщик BULLET FOR MY VALENTINE о новом альбоме

24 окт 2013 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE будут работать с TERRY DATE

8 авг 2013 : 		 Новый альбом BULLET FOR MY VALENTINE "будет тяжелее"

9 июн 2013 : 		 Видео полного концерта BULLET FOR MY VALENTINE

8 июн 2013 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

25 май 2013 : 		 Новый сингл BULLET FOR MY VALENTINE выйдет в июне

7 апр 2013 : 		 Профессиональное видео всего выступления BULLET FOR MY VALENTINE

26 мар 2013 : 		 Колыбельные от BULLET FOR MY VALENTINE

11 янв 2013 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

3 янв 2013 : 		 Обложка нового альбома BULLET FOR MY VALENTINE

17 дек 2012 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

12 ноя 2012 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

1 ноя 2012 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE исполнили кавер-версию AC/DC

31 окт 2012 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE исполнили новый сингл на BBC

29 окт 2012 : 		 Новый альбом BULLET FOR MY VALENTINE выйдет в феврале

23 окт 2012 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

19 окт 2012 : 		 Новый сингл BULLET FOR MY VALENTINE выйдет в ноябре

11 сен 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления BULLET FOR MY VALENTINE

5 сен 2012 : 		 Гитаристу BULLET FOR MY VALENTINE сделали операцию на спине

30 авг 2012 : 		 Видео с выступления BULLET FOR MY VALENTINE

17 авг 2012 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE о новом альбоме

6 авг 2012 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE заканчивают работу над альбомом

18 фев 2012 : 		 Видеорассказ о студии BULLET FOR MY VALENTINE

16 фев 2012 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE начали запись

10 фев 2012 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE начнут запись на следующей неделе

29 дек 2011 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE начнут сочинение материала в январе

20 янв 2011 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE выпустят 'Fever Tour Edition'

1 дек 2010 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

21 апр 2010 : 		 Новый альбом BULLET FOR MY VALENTINE доступен для прослушивания

18 апр 2010 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

12 апр 2010 : 		 У фронтмена BULLET FOR MY VALENTINE родился первый ребенок

5 апр 2010 : 		 Семплы нового альбома BULLET FOR MY VALENTINE

17 мар 2010 : 		 Трек-лист нового альбома BULLET FOR MY VALENTINE

15 мар 2010 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

6 мар 2010 : 		 Обложка нового альбома BULLET FOR MY VALENTINE

1 мар 2010 : 		 Аудиосемпл нового сингла BULLET FOR MY VALENTINE

17 фев 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома BULLET FOR MY VALENTINE

11 фев 2010 : 		 Новый сингл BULLET FOR MY VALENTINE поступит на радио в марте

20 ноя 2009 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE вносят последние изменения в «лучший альбом в карьере»

5 авг 2009 : 		 Концертное видео новой песни BULLET FOR MY VALENTINE

28 апр 2009 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE отменили московский концерт

14 апр 2009 : 		 О переносе концерта BULLET FOR MY VALENTINE

11 апр 2009 : 		 Продюсер LINKIN PARK будет работать над новым диском BULLET FOR MY VALENTINE

18 мар 2009 : 		 Фронтмен BULLET FOR MY VALENTINE рассказал о новом материале

3 дек 2008 : 		 Делюкс-издание от BULLET FOR MY VALENTINE

18 май 2008 : 		 Новый сингл BULLET FOR MY VALENTINE "Waking The Demon" будет доступен только в сети

24 апр 2008 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE: снимки из Сакраменто в сети

13 апр 2008 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE: трейлер нового клипа в сети

17 мар 2008 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE чуть не потеряли вокалиста

14 мар 2008 : 		 Премьера нового клипа BULLET FOR MY VALENTINE

19 дек 2007 : 		 Детали нового альбома BULLET FOR MY VALENTINE

17 дек 2007 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE: новая песня в сети

22 ноя 2007 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE: детали нового альбома

28 окт 2007 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE : новый альбом будет лучше "The Poison"

25 сен 2007 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE снимают видео

7 июн 2007 : 		 Выходит deluxe-издание дебютного альбома BULLET FOR MY VALENTINE

2 апр 2007 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE на новом альбоме вернутся к корням

5 мар 2007 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE: “Новый альбом будет дьявольски тяжёл"

16 фев 2007 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE : запись нового альбома идет полным ходом

3 ноя 2006 : 		 DVD BULLET FOR MY VALENTINE "The Poison - Live At Brixton" выйдет в США в декабре

26 июл 2006 : 		 Вышло переиздание BULLET FOR MY VALENTINE "The Poison"

15 июн 2006 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE: Видеоклип "Tears Don't Fall" в сети

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|||| 30 июн 2017

Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «У нас уже написано шесть песен»

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Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE Matt Tuck в ходе интервью Metal Master Kingdom рассказал о статусе работы над новым материалом:

«Пока всё ещё на начальном этапе, и я не люблю рассуждать о том, каким будет новый материал, просто потому, что сейчас всё только в виде инструменталок, и мы ещё заняты поиском. У нас есть только шесть инструментальных композиций, для двух сделано демо вокала. Так что пока всё на ранней стадии, но первые признаки хорошие. Мы очень довольны. И да — я просто не знаю, я не могу сказать ничего особенного, потому что ничего и нет. Мы лишь работаем над созданием чего-то особенного, впрочем, как и всегда».

MATT TUCK Says BULLET FOR MY VALENTINE Has Written Music For Six New Songs, Discusses Status Of Drummer MICHAEL






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

insane_clown
30 июн 2017, 18:25		но зачем?

Artanis89
30 июн 2017, 19:24		чтобы порадовать фанатов


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