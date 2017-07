29 июн 2017



Вокалист STONE SOUR о десяти лучших металл альбомах Вокалист SLIPKNOT и STONE SOUR Corey Taylor был одним из первых, к кому Rolling Stone обратились за консультацией при составлении списка "100 Greatest Metal Albums Of All Time". Его список выглядит следующим образом (порядок алфавитный):



Anthrax, 'Worship Music' (2011)

Iron Maiden, 'Somewhere in Time' (1986)

Judas Priest, 'Screaming for Vengeance' (1982)

Korn, 'Korn' (1994)

Megadeth, 'Peace Sells ... but Who's Buying?' (1986)

Metal Church, 'The Dark' (1986)

Metallica, 'Master of Puppets' (1986)

Pantera, 'Far Beyond Driven' (1994)

Sepultura, 'Roots' (1996)

White Zombie, 'Astro-Creep: 2000 – Songs of Love, Destruction and Other Synthetic Delusions of the Electric Head' (1995)



В частности про песню IRON MAIDEN "Wasted Years" Corey сказал: «Это мой саундтрек на все времени и я считаю, что это, быть может, одна из самых идеальных песен в тяжелом металле из всех когда-либо написанных — не с позиции риффов или чего-то еще, а именно как целостное произведение. Она охренеть как цепляет. И вы по-прежнему можете взять эту тему, включить людям, которые вообще не слушают тяжелую музыку и она их зацепит. Это же офигенно!»







+18 -5



( 39 ) просмотров: 5901