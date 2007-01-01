1 июл 2017 :
|
Новый альбом STONE SOUR доступен для прослушивания
29 июн 2017 :
|
Вокалист STONE SOUR о десяти лучших металл альбомах
29 июн 2017 :
|
Вокалист STONE SOUR: «Chad такой же рокер, как курица в KFC»
28 июн 2017 :
|
Вокалист STONE SOUR об уходе Jim'a Root'a
27 июн 2017 :
|
Вокалист STONE SOUR о цитатах из LED ZEPPELIN и ROLLING STONES
23 июн 2017 :
|
Вокалист STONE SOUR посетил парализованного поклонника
22 июн 2017 :
|
Гитарист STONE SOUR о словах вокалиста NICKELBACK
21 июн 2017 :
|
Вокалист STONE SOUR о концертных выступлениях
21 июн 2017 :
|
Вокалист STONE SOUR ответил CHAD'y KROEGER'y
15 июн 2017 :
|
Новое видео STONE SOUR
7 июн 2017 :
|
STONE SOUR в акустике
7 июн 2017 :
|
Вокалист STONE SOUR: «Нельзя филонить и быть в этой команде»
2 июн 2017 :
|
Новая песня STONE SOUR
31 май 2017 :
|
Вокалист STONE SOUR: «Я горжусь новым альбомом»
23 май 2017 :
|
Новое видео STONE SOUR
22 май 2017 :
|
Вокалист SLIPKNOT и STONE SOUR о Крисе Корнелле
19 май 2017 :
|
STONE SOUR почтили память Криса Корнелла
18 май 2017 :
|
Вокалист STONE SOUR: «Мы хотели вернуться к истокам»
17 май 2017 :
|
COREY TAYLOR исполняет STONE SOUR в акустике
28 апр 2017 :
|
Новая песня STONE SOUR
27 апр 2017 :
|
Новое видео STONE SOUR
22 апр 2017 :
|
Тизер к новому альбому STONE SOUR
20 апр 2017 :
|
STONE SOUR сняли новый клип
10 апр 2017 :
|
COREY TAYLOR о новом альбоме STONE SOUR
27 мар 2017 :
|
Новый сингл STONE SOUR выйдет весной
22 мар 2017 :
|
Басист STONE SOUR о новом альбоме
11 мар 2017 :
|
Синглы STONE SOUR получили платину и золото
9 мар 2017 :
|
STONE SOUR завершили работу над альбомом
6 мар 2017 :
|
Новый альбом STONE SOUR выйдет летом
15 фев 2017 :
|
COREY TAYLOR: «Новый альбом STONE SOUR, быть может, лучшая моя запись с дебюта SLIPKNOT»
24 янв 2017 :
|
Название нового альбома STONE SOUR
10 янв 2017 :
|
STONE SOUR приступили к записи
6 дек 2016 :
|
Новое видео STONE SOUR
29 ноя 2016 :
|
STONE SOUR отметят юбилей 'Come What(ever) May'
29 сен 2016 :
|
Вокалист STONE SOUR о новом материале
27 июл 2016 :
|
Вокалист STONE SOUR о новом материале
4 июл 2016 :
|
Демо от STONE SOUR
21 июн 2016 :
|
Демо от STONE SOUR
11 июн 2016 :
|
STONE SOUR войдут в студию в январе
6 июн 2016 :
|
Демо от STONE SOUR
24 май 2016 :
|
Демо от STONE SOUR
12 май 2016 :
|
STONE SOUR работают над «замечательным» новым альбомом
11 май 2016 :
|
COREY TAYLOR: «Кто мы такие чтобы решать, стоит ли AC/DC прекращать или нет?»
30 апр 2016 :
|
Видео с выступления вокалиста SLIPKNOT и STONE SOUR
29 мар 2016 :
|
STONE SOUR вернулись в студию
26 фев 2016 :
|
Вокалист STONE SOUR рад, что у Берни Сандерса «есть яйца»
12 дек 2015 :
|
Кавер-версии SLAYER, MÖTLEY CRÜE от STONE SOUR
7 дек 2015 :
|
Вокалист STONE SOUR исполняет Элвиса
30 ноя 2015 :
|
STONE SOUR не остаётся ничего иного, кроме как ждать Corey
24 ноя 2015 :
|
Кавер-версия IRON MAIDEN от STONE SOUR
17 ноя 2015 :
|
Кавер-версия BAD BRAINS от STONE SOUR
10 ноя 2015 :
|
Кавер-версия THE ROLLING STONES от STONE SOUR
28 окт 2015 :
|
ЕР STONE SOUR выйдет в ноябре
23 сен 2015 :
|
ЕР STONE SOUR выйдет в октябре или ноябре
8 авг 2015 :
|
STONE SOUR начали сведение
21 июл 2015 :
|
STONE SOUR будут более «рок-н-ролльными» на новом альбоме
20 июл 2015 :
|
Вокалистка HALESTORM на новом ЕР STONE SOUR
18 июл 2015 :
|
Вокалист STONE SOUR о новых ЕР
6 май 2015 :
|
JIM ROOT об уходе из STONE SOUR
30 апр 2015 :
|
Новый ЕР STONE SOUR доступен для прослушивания
21 апр 2015 :
|
STONE SOUR планируют выпустить новые ЕР с кавер-версиями
16 апр 2015 :
|
Фрагмент кавер-версии BLACK SABBATH от STONE SOUR
14 апр 2015 :
|
Кавер-версия METALLICA от STONE SOUR
10 апр 2015 :
|
Фрагмент кавер-версии METALLICA от STONE SOUR
6 апр 2015 :
|
Фрагмент кавер-версии JUDAS PRIEST от STONE SOUR
1 апр 2015 :
|
Фрагмент кавер-версии ALICE IN CHAINS от STONE SOUR
19 мар 2015 :
|
Гитарист Christian Martucci стал постоянным участником STONE SOUR
3 мар 2015 :
|
STONE SOUR выпустят ЕР в апреле
10 фев 2015 :
|
Кавер-версия METAL CHURCH от STONE SOUR
3 дек 2014 :
|
COREY TAYLOR о расставании STONE SOUR с JIM'ом ROOT'ом: «Это было правильное решение»
31 окт 2014 :
|
COREY TAYLOR озвучил название нового релиза STONE SOUR
6 окт 2014 :
|
STONE SOUR начали запись альбома кавер-версий
6 окт 2014 :
|
JIM ROOT: «Меня уволили из STONE SOUR по телефону»
19 сен 2014 :
|
Фильм с участием вокалиста SLIPKNOT/STONE SOUR выйдет в октябре
23 июл 2014 :
|
Видео с выступления STONE SOUR
19 июл 2014 :
|
Видео с текстом от STONE SOUR
19 май 2014 :
|
JIM ROOT уволен из STONE SOUR
16 апр 2014 :
|
Демо от STONE SOUR
20 мар 2014 :
|
STONE SOUR исполнили кавер-версию METALLICA
4 мар 2014 :
|
Акустика от STONE SOUR
10 фев 2014 :
|
STONE SOUR исполнили кавер-версию METALLICA
3 фев 2014 :
|
STONE SOUR исполнили кавер-версию KISS
24 янв 2014 :
|
Видео с выступления STONE SOUR
21 янв 2014 :
|
STONE SOUR исполнили кавер-версию JUDAS PRIEST
6 дек 2013 :
|
SLIPKNOT/STONE SOUR в фильме "Fear Clinic"
5 дек 2013 :
|
JIM ROOT пропустит тур STONE SOUR ради SLIPKNOT
13 ноя 2013 :
|
Гитарист SLIPKNOT/STONE SOUR выпустит обучающий DVD
23 авг 2013 :
|
Доступно новое демо STONE SOUR
14 авг 2013 :
|
Новое видео STONE SOUR
21 июн 2013 :
|
Видео с текстом от STONE SOUR
9 июн 2013 :
|
Видео полного концерта STONE SOUR
6 май 2013 :
|
Редкое демо STONE SOUR
6 май 2013 :
|
STONE SOUR на Revolver Golden Gods Awards
28 апр 2013 :
|
STONE SOUR исполнили BLACK SABBATH
19 апр 2013 :
|
В дороге со STONE SOUR
3 апр 2013 :
|
Новый альбом STONE SOUR доступен для прослушивания
2 апр 2013 :
|
Фрагмент новой песни STONE SOUR
30 мар 2013 :
|
Трейлер к комиксам STONE SOUR
29 мар 2013 :
|
Семплы новых песен STONE SOUR
28 мар 2013 :
|
Новое видео STONE SOUR
27 мар 2013 :
|
Семплы новых песен STONE SOUR
1 мар 2013 :
|
Профессиональное видео всего выступления STONE SOUR
16 фев 2013 :
|
STONE SOUR впервые исполнили новую песню
11 фев 2013 :
|
Вокалист STONE SOUR: "Мне обидно из-за того, что на Грэмми совсем не уважают хэви-металл"
9 фев 2013 :
|
Видео с текстом от STONE SOUR
2 фев 2013 :
|
Дата выхода нового альбома STONE SOUR
1 фев 2013 :
|
Трек-лист нового альбома STONE SOUR
31 янв 2013 :
|
Обложка нового альбома STONE SOUR
20 янв 2013 :
|
Барабанщик STONE SOUR о сердечном приступе
16 янв 2013 :
|
Вокалист STONE SOUR и лидер FOO FIGHTERS: аудио
3 янв 2013 :
|
Новый альбом STONE SOUR выйдет в апреле
30 ноя 2012 :
|
Видео с первого концерта нового тура STONE SOUR
15 ноя 2012 :
|
Новое видео STONE SOUR
9 ноя 2012 :
|
Видео с выступления STONE SOUR
7 ноя 2012 :
|
Вокалист STONE SOUR: "Если Dave Mustaine выходит на сцену, то ему нельзя давать микрофон"
30 окт 2012 :
|
Видео с презентации STONE SOUR
23 окт 2012 :
|
Новый альбом STONE SOUR доступен для прослушивания
21 окт 2012 :
|
Рассказ о специальном издании нового альбома STONE SOUR
18 окт 2012 :
|
Фрагмент нового трека STONE SOUR
16 окт 2012 :
|
Вокалист STONE SOUR исполнил 'Absolute Zero'
13 окт 2012 :
|
Новая песня STONE SOUR
12 окт 2012 :
|
Новое видео STONE SOUR
7 окт 2012 :
|
Фрагмент нового трека STONE SOUR
5 окт 2012 :
|
Фрагмент нового трека STONE SOUR
17 сен 2012 :
|
Вокалист SLIPKNOT/STONE SOUR получил награду "Legend" от Metal Hammer
30 авг 2012 :
|
Видео с текстом от STONE SOUR
14 авг 2012 :
|
Новые песни STONE SOUR
13 авг 2012 :
|
Фрагмент нового трека STONE SOUR
11 авг 2012 :
|
Фрагмент нового трека STONE SOUR
20 июл 2012 :
|
Демо STONE SOUR только для фан-клуба
30 июн 2012 :
|
Концертный DVD STONE SOUR будет доступен только участникам фан-клуба
25 июн 2012 :
|
Затравка истории нового альбома STONE SOUR
20 июн 2012 :
|
Новый сингл STONE SOUR выйдет в августе
12 июн 2012 :
|
Название нового альбома STONE SOUR
12 июн 2012 :
|
COREY TAYLOR исполнил в акустике новую песню STONE SOUR
10 июн 2012 :
|
В нагрузку к новому альбому STONE SOUR будет прилагаться книга комиксов
3 июн 2012 :
|
RACHEL BOLAN записал партии баса для нового альбома STONE SOUR
5 май 2012 :
|
STONE SOUR расстались с басистом
2 май 2012 :
|
Новый альбом STONE SOUR выйдет в октябре
28 мар 2012 :
|
Гитарист STONE SOUR сказал, что новый альбом «будет для группы развитием в новом направлении»
21 мар 2012 :
|
STONE SOUR начинают «сооружение» нового альбома
2 фев 2012 :
|
Вокалист STONE SOUR о сотрудничестве с Dave'ом Grohl'ом
4 янв 2012 :
|
Новый альбом STONE SOUR будет чем-то средним между PINK FLOYD “The Wall” и ALICE IN CHAINS “Dirt”
10 ноя 2011 :
|
STONE SOUR работают над демо
26 окт 2011 :
|
Акустика от вокалиста STONE SOUR
26 сен 2011 :
|
Профессиональная съемка полного концерта STONE SOUR
21 сен 2011 :
|
Новый альбом STONE SOUR будет концептуальным?
15 сен 2011 :
|
MIKE PORTNOY выступит вместе со STONE SOUR на фестивале ROCK IN RIO
9 сен 2011 :
|
Аудиоверсия книги COREY TAYLOR'a выйдет в сентябре
22 авг 2011 :
|
COREY TAYLOR (STONE SOUR) пишет музыку вместе с DUFF`ом MCKAGAN`ом
7 авг 2011 :
|
Вокалист STONE SOUR исполнил кавер-версии OZZY, GN'R, ALICE IN CHAINS, VAN HALEN
6 авг 2011 :
|
Кори Тейлор (STONE SOUR, SLIPKNOT) начинает работу над аудиокнигой
16 июл 2011 :
|
COREY TAYLOR о DVD STONE SOUR
17 июн 2011 :
|
Редкая песня STONE SOUR
6 июн 2011 :
|
COREY TAYLOR сказал, что начнет в этом году работу над новым альбомом STONE SOUR
19 май 2011 :
|
Барабанщик STONE SOUR получает слова поддержки от друзей-музыкантов
18 май 2011 :
|
STONE SOUR вынуждены отменить концерты
7 май 2011 :
|
Акустика от фронтмена STONE SOUR
14 апр 2011 :
|
Видео с концерта STONE SOUR
4 мар 2011 :
|
Акустическое выступлени STONE SOUR на радио
18 фев 2011 :
|
STONE SOUR приняли участие в программе "Jimmy Kimmel Live!"
25 янв 2011 :
|
COREY TAYLOR исполнил "Bother" - видео
19 янв 2011 :
|
Выход книги COREY TAYLOR'a отложен
23 дек 2010 :
|
Новое видео STONE SOUR
2 дек 2010 :
|
Видео рождественской песни Corey Taylor'a
1 дек 2010 :
|
Рождественская песня Corey Taylor'a
1 дек 2010 :
|
Corey Taylor рассказал о рождественской песне
9 ноя 2010 :
|
STONE SOUR сняли выступление на DVD
5 ноя 2010 :
|
Видео с концерта STONE SOUR
4 ноя 2010 :
|
Новое видео STONE SOUR
15 окт 2010 :
|
STONE SOUR сняли новое видео
2 сен 2010 :
|
Новый альбом STONE SOUR доступен для прослушиваия
1 сен 2010 :
|
Видео с выступления STONE SOUR
26 авг 2010 :
|
Вокалист SLIPKNOT/STONE SOUR не против работы в кино
12 авг 2010 :
|
В лимитированное издание STONE SOUR войдет бонус-материал
3 авг 2010 :
|
Видео с акустического сета COREY TAYLOR
28 июл 2010 :
|
Новое видео STONE SOUR
16 июл 2010 :
|
Официальное видео с лирикой от STONE SOUR
13 июл 2010 :
|
Новая песня STONE SOUR
7 июл 2010 :
|
Обложка нового альбома STONE SOUR
27 июн 2010 :
|
Профессиональная концертная съемка новой песни STONE SOUR
19 июн 2010 :
|
Лидер STONE SOUR открыл 'секреты' и коснулся будущего SLIPKNOT
17 июн 2010 :
|
COREY TAYLOR посвятил песню STONE SOUR Paul'y Gray'ю
11 июн 2010 :
|
Новая песня и пресс-конференция STONE SOUR
10 июн 2010 :
|
Еще одна новая песня STONE SOUR с концерта в Берлине
9 июн 2010 :
|
Еще одна новая песня STONE SOUR с концерта в Берлине
8 июн 2010 :
|
STONE SOUR исполнили новую песню на концерте в Берлине
26 май 2010 :
|
STONE SOUR о смерти басиста SLIPKNOT
13 май 2010 :
|
Новое видео о записи альбома STONE SOUR
11 май 2010 :
|
Название нового альбома STONE SOUR
14 янв 2010 :
|
STONE SOUR вновь будут работать с продюсером NICK'ом RASKULINECZ'ем
7 фев 2009 :
|
STONE SOUR начнут работу над новым альбомом в этом году
1 ноя 2008 :
|
STONE SOUR выпустят новый альбом в 2010-м году
23 май 2008 :
|
Интерью с барабанщиком STONE SOUR
7 июн 2007 :
|
Доступно видео выступления STONE SOUR на фестивале Rock Am Ring
13 май 2007 :
|
Детали специального издания последнего альбома STONE SOUR
14 янв 2007 :
|
Видео с акустического шоу STONE SOUR
10 июл 2006 :
|
Опубликован видеоклип STONE SOUR "Through Glass"
25 июн 2006 :
|
Обнародован окончательный трек-лист нового альбома STONE SOUR
Никита_Михалков
Artanis89
Никита_Михалков,а ты какое говнище слушаешь?
artmageddon
vairagya77
Kliops144
Никита_Михалков
Спасибо,поржал.Классика для говнарей,если только...Весь блевотный метал с них и пошел.
Crane76
and3223r
The Dark Moon
vairagya77
Vodka_Putin
Vegetable Man
StygianSaviour
Хотя может там и просто пара дебилов, я не особо внимательно читал эти классические "Кори пидор".
Alias
Petrovich Sexyy
Arvelos
The Dark Moon
marquee
The Dark Moon, в точку!!!
n0b0dy
Benji Marshall
«Это мой саундтрек на все времени... поправьте, пожалуйста
KILL GRAVE
Hellg
Ты имел в виду Noize MC?))
Vegetable Man
KILL GRAVE
Все же очевидно, он слушает японский нойз.
graillyc
А кавер, кстати, хорош вышел
Voin of Valhalla
1. Iron Maiden - Iron Maiden. Ибо атмоссферность и искренность.
2. Judas Priest - Jugulator. Потому что мясо средней прожарки с кровью и хорошим соусом.
3. Slayer - Season in the Abyss. Потому что все что должно быть.
4. Venom - From the very Depth. Так дать говна когда никто не ждет надо уметь.
5. Shah - P.S.I.H.O. Потому что ахуенный альбом.
6. Diabolica - Iron Mask. Потому что ахуенный альбом.
7. Dream Theater - Black Clouds & Silver Linings. Мне повторить или понятно?
8. Manowar - Into Glory Ride. Потому что обложка красивая.
9. Burzum - Filosofem. Потому что обложка красивая.
10. Nightwish - Century Child. С этим альбомом отдельная история, на которую напишу отдельную рецензию.
The Dark Moon
2) Judas Priest - Defenders Of The Faith. Просто заслушал его до дыр! Все песни чертовски цепляющие. Конечно, закрывашка может показаться невзрачной, но она отлично завершает альбом.
3) Helloween - Keeper Of Keeper of the Seven Keys I и II. Ещё один альбомчик, точнее два, которые тоже заслушал до дыр! Я решил не выделять каждую часть, поскольку они обе хороши, хотя вторая показалась мне более мелодичной. Без комментариев.
4) Death - The Sound Of Perseverance. Долго выбирал, кого поставить выше: Метлу или Смерть. Всё таки выбрал последних и вот почему. Во-первых, во многом из-за того, что это был последний альбом с Чаком, который, к сожалению, скончался от рака. Во-вторых, этот альбом продолжил направление, начатое ещё на предыдущем релизе - прогрессивный дэт-метал, где Чак выложился по полной. Ну, и в третьих этот альбом по сравнению с другими дэт-альбомами просто пестрит разнообразием, даже используется акустическая гитара! Браво!
5) Metallica - And Justice For All... Этот альбом мог бы оказаться на строчку выше, если бы не поганое сведение, от которого у меня до сих пор бомбит. Тем не менее, оно с лихвой компенсируется композиционными находками. Особенно это заметно на одноимённой And Justice For All...
Проще говоря, монументальное полотно.
6) Alice In Chains - Alice In Chains. Тот, который с трёхногой собакой. Вершина творчества Алисы. Один из самых мрачных альбомов в дискографии Алисы, от которого до сих пор бегут мурашки по коже. Особенно эпичной выдалась Frogs, моментально притягивающая своим жутким и местами психоделичным ритмом, так и говорящим, что находишься в окружении болотного тумана. Просто феерично!
7) Megadeth - Peace Sells...Очередной мрачняк, который просто сносит башню! Если первый блин из-за ненависти к Метле оказался комом, то этот - сладкий пирожок. Особенно примечательна песня My Last Words, точнее, отрезок с 3:15, который просто забивает гвоздь в полотно под названием Peace Sells. Полное безумство.
8) Slayer - South Of Heaven. Здесь группа идеально нашла сочетание мелодичности и агрессии. Жаль, что группа не продолжила дальше развиваться в этом направлении, пойдя на поводу у публики, но вернёмся к альбому. На этом альбоме хочется выделить композицию Behind The Crooked Cross, с которой связана одна мини-история. К этому альбому пришёл через игру Doom, на которой были весьма кошерные треки. Позднее при помощи Ютуба выяснил, что эти треки оказались заимствованиями с песен известных метал-групп. Это нисколько не расстроило меня, а даже, наоборот, подогрело интерес к поиску оригиналов. В результате наткнулся на Behind The Crooked Cross, которая и побудила прослушать альбом полностью. Такие дела.
9) Motorhead - Ace Of Spades. Классический диск от старины Лемми, полный чада кутежа и адского угара во мгле ада, например. И этим всё сказано.
10) Black Sabbath - 13. Ибо модно и стильно. Прекрасное сочетание классических наработок в современной упаковке. Имей такие возможности современных студий, я даже не знаю, что бы сделали Black Sabbath в 70-х. Устроили Всемирный потоп что ли?
father
1) Metallica - ...And Justice for All. Предыдущий коллега всё про него сказал.
2) Slayer - Christ Illusion. Трудно точно определить, какой альбом слесарей любимый, но тут и Ломбардо вернулся, и непонятного "возвращения к корням" ещё не было, и строй пониженный, и Арайа ещё башкой трясёт, и вообще - Flesh Storm и Jihad.
3) Dream Theater - Black Clouds & Silver Linings. Последний альбом с Мишей, реальный задротский тяжеляк и The Count of Tuscany.
4) Iron Maiden - Brave New World. Как-то так получилось, что до этого альбома IM не особо нравились, а тут они как-то потяжелели что ли. Хотя потяжелели они ещё на X-Factor, но тут-то ещё и Брюс. И да, The Thin Line Between Love and Hate.
5) Vader - Tibi et Igni. В принципе, у них все альбомы похожи, но этот вот за три года я послушал больше, чем все остальные вместе взятые за 7 лет, что прусь по данной банде.
6) Ария - Кровь за кровь. Вот никогда не буду стебаться на Арией хотя бы из-за наличие в их дискографии данного шедевра. И признайтесь: вы ведь тоже его заслушали до дыр?:)
7) Gamma Ray - Land of the Free II. Просто куча хороших мелодичных песен. Почему не первая часть? Потому что сначала услышал вторую, такой вот парадокс.
8) Megadeth - Rust in Peace. Не знаю, надо ли что-то тут говорить.
9) Nightwish - Imaginaerum. Не слушал старых найтов, т.к. всегда казалось противоестественным смешивать такую музыку и такой вокал. Dark Passion Play был отличной пробой пера, но Ользон зачастую совершенно офигевала от партий, написанных для Тарьи. Imaginaerum - на данный момент гармоничная вершина творчества коллектива, особенно если ещё и понять тексты и посмотреть фильм.
10) Не могу выделить ни какой-то определённый альбом BS (т.к. не люблю олдовый саунд 70-х и 80-х, а тогда-то и была их основная активность), ни определённый альбом Дио. Поэтому пусть будет так: Heaven and Hell - The Devil You Know. Офигеннейший вокал, тяжеленные рифаки, вкуснейший жирный саунд. И да, это всё ещё было интересным развитием группы. "13" всё-таки уже больше играет на ностальгических чувствах престарелых поклонников. Мне ещё не так уж много лет, поэтому я как-то больше интересуюсь новым, чем утираю слёзы умиления при прослушивании старых альбомов.
Вот как-то так.
Кстати да, где Хэлл?:)
Red One
Для ваших мамаш если только. Разница между вами в том, что они в новостях а вы в коментах, и на ваши топы всем посрать.
Fixxxer
nabastak_
С моей колокольни оно так видится -
1) Metallica - Load ( Можно подставить And Justice).
2) Cradle of Filth - Midian , ибо шедевр и зверства лютые. (Dusk как альтернатива)
3) Megadeth - Risk - ох и красотища! Впринципе, все их альбомы 90х производили огромное впечатление на меня тогдашнего.
4) Troll - The Last Predators - апофеоз наигранной психопатии. Impetigo - Ultimo Mondo Cannibale тебе товарищ.
5) Ozzy - Ozzmosis - ну и красотища!(2) Blizzard of Ozz и Саббатовский Never Say Die топчутся рядом.
6) Testament - The Gathering - не оригинальный выбор, но лучший же трэшняк, смекаете? Annihilator - "Разбуди Пушистика" сходен по эффекту воздействия.
7) Kaviar Kavalier - Bukakke Express - несмотря на название, нефигово так завораживающий альбом чешского извращена ;) Если вы не знаете такую группу, давайте поставим сюда Guns n Roses - Use Your Illusions (вообще-то , ничего общего, кроме удовольствия от прослушивания)
8) Arcturus - Sham Mirrors - не уверен, что обладаю мерилом гениальности, но это что-то ... того-этого. Советую вообще всем. Чистое искусство.
Чуть поодаль - Solefald - In Harmonia Universali
9) Sigh - Graveward (можно подставить и Imaginary Sonicscape, но Грейвворд незаслуженно зачмырили в обзорах). Срывающая с катушек виртуозная вакханалия. Ноги пускаются в пляс, тело бьется в падучей.
Делит место с Blind Guardian - Night In the Opera - похлебка из двадцати бульонных кубиков.
10) Kovenant - SETI (ладно, пусть будет он, а не Animatronic или And Oceans - Cypher). Но заипал уже своим постблэком, In Flames - Clayman сюда !
Воу-воу, кончился список, а топовых альбомов ещё валом.
Хотя если отбросить группы с синтезаторами и стоны-визги от лукавого, будет полегче собрать. Ну как уж есть.
И в догонку -
Pink Cream 69 - games people play , Amorphis - Am Universum, Void - Posthuman , Rage - End of all Days , Lux Occulta - My Guardian Anger, Deep Purple - In Rock, Illdisposed - 1-800 Vindication, Soilwork - Figure Number Five, Orcish Blood - Moral Invalid, ДДТ - Пропавший без вести, Vilem Cok - Černoška s obrovskejma kozama , etc.
The Dark Moon
Да-да! Правда, Игра с огнём, как по мне, всё же интересней.
>>> ну и красотища!
Согласен, но я бы больше выделил Diary Of A Madman, особенно Believer и Diary Of A Madman. До сих пор пробирают до костей.
nabastak_
father
nabastak_
father
ivan.andreev
Ваши посты не просматривал перед написанием. Будет интересно сравнить.
1. Metallica - ...And Justice For All (1988)
Палата мер и весов треша приветствует вас. Музыка, которая душу наизнанку выворачивает, особенно если знаешь и понимаешь слова.
Идеальный вокал, идеальная гитарная техника, идеальный бас (шутка).
2. Judas Priest - Painkiller (1990)
Альбом не похожий ни на что. Первый раз услышал на безымянном диске, сразу понял, что не AC/DC, т.к. вокалист умеет петь, но долго искал, кто это. Цепляющие мелодии, лютая агрессия, безудержный Скотт Трэвис. Повышение квалификации для опытных вокалиста и барабанщика.
3. Satyricon - Satyricon (2013)
Квинтэссенция современного блэк-металла. Если вы хотите услышать, как он должен звучать в XXI веке, вам сюда.
4. Burzum - Filosofem (1996)
Классика, мрак и холод. Просто включите и прогуляйтесь по вечернему зимнему лесу (или глухому парку) в наушниках.
5. Behemoth - Zos Kia Cultus (2002)
Альбом-шарада от блэк-дета. Потребуется кое-что погуглить, чтобы въехать в тему, но оно того стоит, поверьте.
6. Demonaz - Promo (2007)
Луч света в царстве чёрного металла. Небесно лёгкий, потрясающе мелодичный, единственный в своём роде. Вышедший через несколько лет альбом - лишь бледная тень по сравнению с этой демо-записью.
7. Ozzy Osbourne - Ozzmosis (1995)
Пластинка, которую должен прослушать каждый. И только не говорите, что вы никогда раньше не слышали ни одной песни. Их крутили даже по Европе Плюс (!).
8. Blaze - Promise And Terror
Трагедия в стиле металл. Исповедь о невосполнимой потере. Честно, страшно, красиво.
9. Iron Maiden - Brave New World (2000)
Альбом, по которому нужно учиться петь. Классика жанра. Ни одной проходной песни, как по мне, не содержит.
10. Six Feet Under - Haunted
Когда хочется очень тяжёлого и структурированного. Вы обязаны послушать это просто ради вокала.
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надо упомянуть хотя бы один русский альбом - группа "Скорая помощь", альбом ДЕТЕРМINIZM (2015). Какая Ария, какой Мастер. Слушайте настоящий хэви.
Voin of Valhalla
Voin of Valhalla
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