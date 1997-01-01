30 июн 2017



Жена Криса Корнелла: «Он не хотел умирать» Вдова Криса Корнелла в интервью журналу People подвергла резкой критике предположения, что её муж хотел умереть.



«Мой Крис был счастливым, любящим, добрым и заботливым. Он не был депрессивным — я не могла такого не заметить. А вот что я упустила, так это признаки зависимости.



Он не хотел умирать. Если бы он был в здравом состоянии, я знаю, что он бы этого просто не сделал».



Ранее доктор Benjamin Nordstrom в интервью журналу сообщил, что «крайне сложно оценить, какие эффекты могут возникнуть от смешивания различных веществ, изменяющих сознание. Некоторые из таких комбинаций, особенно в случае седативных средств, могут привести к таким нарушениям, которые далеки от тех, что наблюдаются при приёме подобных препаратов по отдельности».







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