29 июн 2017



ZAKK WYLDE готов к записи с OZZY OSBOURNE В ходе недавнего интервью Chicago Tribune у ZAKK'a WYLDE'a спросили о возможном сотрудничестве с OZZY OSBOURNE в записи нового альбома:



«Мои отношения с Ozzy и миссис О. таковы, что если они позовут меня и скажут: "Принеси яиц и молока и почисти собачий вольер", я это сделаю. Если Ozzy хочет новый альбом, то мы это замутим. Мы пока не поднимали этот вопрос. Пока разговоры были только о концертах».







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