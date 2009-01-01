29 июн 2017



MEGADETH отправятся в студию в конце года В ходе разговора с KATT Rock 100.5 FM, лидер MEGADETH Dave Mustaine ответил на вопрос, когда начнется работа над новым альбомом:



«Мы планируем вернуться в студию. Возможно мы начнем работу над какими-то идеями где-то в конце года. Пока думаем о ноябре или декабре и как раз вчера это обсуждали».















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