29 июн 2017



У VESSEL OF LIGHT есть семь песен Группа VESSEL OF LIGHT, в состав которой входят Dan Lorenzo (Hades, Non-Fiction, The Cursed) и Nathan Opposition (Ancient VVisdom), летом этого года запишут дебютную пластинку. Lorenzo:



«Я вернулся домой из Кливленда после двух репетиций с Nathan'ом. Это было просто волшебно! У нас уже готово семь песен. А в конце июля я вновь вернусь к нему и мы запишем наш материал».







