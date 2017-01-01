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*Vessel of Light*



29 июн 2017 : 		 У VESSEL OF LIGHT есть семь песен

25 апр 2017 : 		 Основатель HADES и NON-FICTION собрал новый проект VESSEL OF LIGHT

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|||| 29 июн 2017

У VESSEL OF LIGHT есть семь песен

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Группа VESSEL OF LIGHT, в состав которой входят Dan Lorenzo (Hades, Non-Fiction, The Cursed) и Nathan Opposition (Ancient VVisdom), летом этого года запишут дебютную пластинку. Lorenzo:

«Я вернулся домой из Кливленда после двух репетиций с Nathan'ом. Это было просто волшебно! У нас уже готово семь песен. А в конце июля я вновь вернусь к нему и мы запишем наш материал».

VESSEL OF LIGHT Featuring DAN LORENZO And NATHAN OPPOSITION - "We Already Have Seven Songs Written"



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