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29 июн 2017
У VESSEL OF LIGHT есть семь песен
Группа VESSEL OF LIGHT, в состав которой входят Dan Lorenzo (Hades, Non-Fiction, The Cursed) и Nathan Opposition (Ancient VVisdom), летом этого года запишут дебютную пластинку. Lorenzo:
«Я вернулся домой из Кливленда после двух репетиций с Nathan'ом. Это было просто волшебно! У нас уже готово семь песен. А в конце июля я вновь вернусь к нему и мы запишем наш материал».
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