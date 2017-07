29 июн 2017



Новая песня IN THE PRESENCE OF WOLVES "White Noise", новая песня группы IN THE PRESENCE OF WOLVES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из EP "Of Two Minds, Stages 1-2: The Ape And The Cage", выход которого запланирован на тридцатое июня:



“As We Speak Pt. 1”

“The One Who Fell To Earth”

“White Noise”

“The Ape And The Cage”

“M.U.A. (Manipulation Under Anesthesia)”















