Новая песня MYRKUR

“Mareridt”, новое видео MYRKUR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Mareridt", выходящего пятнадцатого сентября на Relapse Records. Альбом будет доступен на эксклюзивном двойном красном виниле с синими брызгами и эксклюзивным логотипом на стороне D тиражом в девятьсот копий с эксклюзивным оформлением от Odd Nerdrum и пятью бонус-треками (недоступными на CD или одиночном виниле),
Трек-лист:
“Mareridt”
“Måneblôt”
“The Serpent”
“Crown”
“Elleskudt”
“De Tre Piker”
“Funeral” (featuring Chelsea Wolfe)
“Ulvinde”
“Gladiatrix”
“Kætteren”
“Børnehjem”
“Death Of Days” *
“Kvindelil” * (featuring Chelsea Wolfe)
“Løven” *
“Himlen blev sort” *
“Två Konungabarn” *
Triumphator
Сейчас либо нудотина, не имеющая ни малейшего отношения к блэку, типа всяких Aosoth или Glorior Belli, либо откровенная попса. А эта барышня, как бальзам на душу - все чисто, без лишних соплей. Просто яд! Даже женский вокал в духе The Sins Of Thy Beloved идет в тему, не снижая блэковую составляющую. Высший балл.
KindMetaller
1933
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