Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу» [35]
*Вокалист STONE SOUR о десяти лучших металл альбомах [27]
*Видео с выступления RAINBOW [25]
*Новое видео ACCEPT [24]
*Десятка лучших металл альбомов от OZZY OSBOURNE [22]
*
[= ||| все новости группы



*Myrkur*



29 июн 2017 : 		 Новая песня MYRKUR

16 июн 2017 : 		 Новый альбом MYRKUR выйдет осенью

9 июн 2017 : 		 Новая песня MYRKUR

23 фев 2017 : 		 MYRKUR в студии

7 фев 2017 : 		 Концертное видео MYRKUR

10 авг 2016 : 		 Концертный трек MYRKUR

22 июн 2016 : 		 Концертный релиз MYRKUR выйдет в августе

2 дек 2015 : 		 MYRKUR на BBC

18 авг 2015 : 		 Новый альбом MYRKUR доступен для прослушивания

12 авг 2015 : 		 Новая песня MYRKUR

11 авг 2015 : 		 Новая песня MYRKUR

22 июл 2015 : 		 Новая песня MYRKUR

30 июн 2015 : 		 Новое видео MYRKUR

3 июн 2015 : 		 Новая песня MYRKUR

12 дек 2014 : 		 Музыканты MAYHEM, ULVER, DODHEIMSGARD на дебюте MYRKUR

2 дек 2014 : 		 Новое демо MYRKUR

23 сен 2014 : 		 Новое видео MYRKUR

12 сен 2014 : 		 Новый ЕР MYRKUR доступен для прослушивания

| - |
|||| 29 июн 2017

Новая песня MYRKUR

*
zoom
*
* *
“Mareridt”, новое видео MYRKUR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Mareridt", выходящего пятнадцатого сентября на Relapse Records. Альбом будет доступен на эксклюзивном двойном красном виниле с синими брызгами и эксклюзивным логотипом на стороне D тиражом в девятьсот копий с эксклюзивным оформлением от Odd Nerdrum и пятью бонус-треками (недоступными на CD или одиночном виниле),

Трек-лист:

“Mareridt”
“Måneblôt”
“The Serpent”
“Crown”
“Elleskudt”
“De Tre Piker”
“Funeral” (featuring Chelsea Wolfe)
“Ulvinde”  
“Gladiatrix”  
“Kætteren”
“Børnehjem”
“Death Of Days” *
“Kvindelil” * (featuring Chelsea Wolfe)
“Løven” *
“Himlen blev sort” *
“Två Konungabarn” *

* Digital / Deluxe 2xLP Bonus Track

MYRKUR Reveals Mareridt Album Details; вЂњMГҐneblГґtвЂќ Track Streaming




Like!+9Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Triumphator
30 июн 2017, 04:46		Шикарная группа! Я был очень удивлен, когда такое услышал. Приятно, что такая музыка еще есть. Это в основном раньше не боялись делать правильный, многогранный блэк с вставками женского вокала, и прочими тонкостями.

Сейчас либо нудотина, не имеющая ни малейшего отношения к блэку, типа всяких Aosoth или Glorior Belli, либо откровенная попса. А эта барышня, как бальзам на душу - все чисто, без лишних соплей. Просто яд! Даже женский вокал в духе The Sins Of Thy Beloved идет в тему, не снижая блэковую составляющую. Высший балл.

KindMetaller
30 июн 2017, 10:25		Жду. В 2015 году надолго погрузился в атмосферу первого сингла и полноформатника, цепануло.

1933
30 июн 2017, 20:18		Отличная команда и вокалистка!


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1406

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом