29 июн 2017



Новая песня MYRKUR “Mareridt”, новое видео MYRKUR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Mareridt", выходящего пятнадцатого сентября на Relapse Records. Альбом будет доступен на эксклюзивном двойном красном виниле с синими брызгами и эксклюзивным логотипом на стороне D тиражом в девятьсот копий с эксклюзивным оформлением от Odd Nerdrum и пятью бонус-треками (недоступными на CD или одиночном виниле),



Трек-лист:



“Mareridt”

“Måneblôt”

“The Serpent”

“Crown”

“Elleskudt”

“De Tre Piker”

“Funeral” (featuring Chelsea Wolfe)

“Ulvinde”

“Gladiatrix”

“Kætteren”

“Børnehjem”

“Death Of Days” *

“Kvindelil” * (featuring Chelsea Wolfe)

“Løven” *

“Himlen blev sort” *

“Två Konungabarn” *



* Digital / Deluxe 2xLP Bonus Track











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