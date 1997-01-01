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*Dirty Thrills*



29 июн 2017 : 		 Новое видео DIRTY THRILLS

25 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома DIRTY THRILLS

13 авг 2015 : 		 Новое видео DIRTY THRILLS

28 ноя 2014 : 		 Новое видео DIRTY THRILLS

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|||| 29 июн 2017

Новое видео DIRTY THRILLS

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"Law Man”, новое видео группы DIRTY THRILLS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Heavy Living", выходящего пятнадцатого сентября:

“I'll Be With You”
“Go Slow”
“Law Man”
“Hanging Around”
“Lonely Soul”
“No Resolve”
“Interlude”
“The Brave”
“Rabbit Hole”
“Drunk Words”
“Get Loose”

DIRTY THRILLS Reveal Heavy Living Album Details; вЂњLaw ManвЂќ Video Streaming




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