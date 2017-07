29 июн 2017



Новый альбом WOLVES IN THE THRONE ROOM выйдет осенью WOLVES IN THE THRONE ROOM выпустят новую работу, "Thrice Woven", двадцать второго сентября на собственном лейбле Artemisia Records:



“Born From The Serpent's Eye”

“The Old Ones Are With Us”

“Angrboda”

“Mother Owl, Father Ocean”

“Fires Roar In The Palace Of The Moon”



Трейлер доступен ниже.











