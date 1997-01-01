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GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу»
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Origin
29 июн 2017
:
Обучающее видео от ORIGIN
3 июн 2017
:
Видео с текстом от ORIGIN
12 май 2017
:
Панорамное видео от ORIGIN
12 май 2017
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Обложка и трек лист нового альбома ORIGIN
3 июл 2014
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Новый альбом ORIGIN доступен для прослушивания
10 июн 2014
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Видео с текстом от ORIGIN
20 май 2014
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Видео с текстом от ORIGIN
14 май 2014
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Новая песня ORIGIN
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13 янв 2014
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Обложка и дата выхода нового альбома ORIGIN
11 мар 2011
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Новый вокалист ORIGIN
19 фев 2010
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ORIGIN поменяли вокалиста
29 июн 2017
Обучающее видео от
ORIGIN
ORIGIN опубликовали видео исполнения композиции “Accident And Error”, которая включена в выходящий тридцатого июня на Agonia Records альбом "Unparalleled Universe".
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).