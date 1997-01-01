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*Origin*



29 июн 2017 : 		 Обучающее видео от ORIGIN

3 июн 2017 : 		 Видео с текстом от ORIGIN

12 май 2017 : 		 Панорамное видео от ORIGIN

12 май 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома ORIGIN

3 июл 2014 : 		 Новый альбом ORIGIN доступен для прослушивания

10 июн 2014 : 		 Видео с текстом от ORIGIN

20 май 2014 : 		 Видео с текстом от ORIGIN

14 май 2014 : 		 Новая песня ORIGIN

16 апр 2014 : 		 ORIGIN на AGONIA RECORDS

13 янв 2014 : 		 ORIGIN готовятся к студийной работе

27 сен 2012 : 		 Слепой фанат устроил стейдждайвинг на концерте ORIGIN

18 май 2012 : 		 Мультикамерная съемка с выступления ORIGIN

2 июн 2011 : 		 Семплы нового альбома ORIGIN

30 апр 2011 : 		 Новая песня ORIGIN

10 апр 2011 : 		 Трек-лист нового альбома ORIGIN

6 апр 2011 : 		 Обложка и дата выхода нового альбома ORIGIN

11 мар 2011 : 		 Новый вокалист ORIGIN

19 фев 2010 : 		 ORIGIN поменяли вокалиста

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|||| 29 июн 2017

Обучающее видео от ORIGIN

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ORIGIN опубликовали видео исполнения композиции “Accident And Error”, которая включена в выходящий тридцатого июня на Agonia Records альбом "Unparalleled Universe".

ORIGIN Share вЂњAccident And ErrorвЂќ Playthrough Video










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