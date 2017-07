все новости группы







29 июн 2017 : IMPERIOUS на Massacre Records



29 июн 2017



IMPERIOUS на Massacre Records Massacre Records объявили о заключении контракта с немецкой эпик блэк металл группой IMPERIOUS и осенью выпустят два альбома: "Tales Of Woe - The Journey Of Odysseus - Part I: From Ilion To Hades" и "Tales Of Woe - The Journey Of Odysseus - Part II: From Hades To Ithaca".







