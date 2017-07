29 июн 2017



Новое видео NIGHT LEGION "Hell Below", новое видео группы NIGHT LEGION, основанной Stu "The Hammer" Marshall'ом (Dungeon, Empires Of Eden, Death Dealer, Blasted To Static), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Night Legion".











