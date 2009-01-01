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*Megadeth*



30 июн 2017 : 		 Видео с выступления MEGADETH

29 июн 2017 : 		 MEGADETH отправятся в студию в конце года

28 июн 2017 : 		 Видео с выступления MEGADETH

30 май 2017 : 		 DIRK VERBEUREN о нахождении в MEGADETH

22 май 2017 : 		 Музыканты MEGADETH, TESTAMENT, DEATH ANGEL почтили память Ника Менцы

19 май 2017 : 		 Лидер MEGADETH почтил память Криса Корнелла

4 май 2017 : 		 Лидер MEGADETH готов поправить сет-лист

4 май 2017 : 		 Исламисты против MEGADETH

21 апр 2017 : 		 MEGADETH репетируют перед гастролями

19 апр 2017 : 		 Биография покойного барабанщика MEGADETH будет содержать "шокирующие подробности"

15 апр 2017 : 		 MEGADETH выпустили собственную видеоигру

1 апр 2017 : 		 Рассказ о MEGADETH 'Boot Camp'

31 мар 2017 : 		 Лидер MEGADETH жалеет о том, что был «алкашом, драчуном и полным неудачником»

29 мар 2017 : 		 Лидер MEGADETH: «"Risk" стоило выпускать как сольник»

28 мар 2017 : 		 MEGADETH получили золото

22 мар 2017 : 		 MEGADETH выступят на разогреве у SCORPIONS

15 мар 2017 : 		 Акустика от MEGADETH

25 фев 2017 : 		 Лидер MEGADETH вновь заверил общественность, что был не против получать Грэмми под песню METALLICA

20 фев 2017 : 		 Лидер MEGADETH: «Я даже не заметил, что на Грэмми играла песня METALLICA»

20 фев 2017 : 		 Басист MEGADETH: «Мы на седьмом небе от Грэмми»

16 фев 2017 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы гордимся, что мы металл-группа!»

14 фев 2017 : 		 Лидер MEGADETH об исполнении "Master Of Puppets" на Грэмми

13 фев 2017 : 		 MEGADETH получили Грэмми

12 фев 2017 : 		 Лидер MEGADETH лично оценит выступление METALLICA c LADY GAGA

8 фев 2017 : 		 Лидер MEGADETH очень рад разогреть «популярные команды, с которыми ещё не выступал»

2 фев 2017 : 		 Басист MEGADETH: «Было бы здорово выиграть Грэмми»

20 янв 2017 : 		 Лидер MEGADETH снизил цену на дом

20 янв 2017 : 		 Лидер MEGADETH о Трампе

15 янв 2017 : 		 В дороге с MEGADETH

13 янв 2017 : 		 Лидер MEGADETH: «Я давно забил на то, что METALLICA играет мои песни»

29 дек 2016 : 		 Лидер MEGADETH: «Мои биологические часы тикают»

28 дек 2016 : 		 Басист MEGADETH о номинации на Грэмми

25 дек 2016 : 		 Кавер-версия METALLICA от бывшего барабанщика MEGADETH

23 дек 2016 : 		 Dave Mustaine: «MEGADETH состоит из нескольких звёзд и живой легенды»

22 дек 2016 : 		 Дочь лидера MEGADETH: «Мне посчастливилось расти с таким отцом»

21 дек 2016 : 		 MEGADETH в акустике

16 дек 2016 : 		 MEGADETH в 'Late Night With Seth Meyers'

16 дек 2016 : 		 Лидер MEGADETH о новых шоу «большой четвёрки»

13 дек 2016 : 		 Видео с секретного концерта MEGADETH

8 дек 2016 : 		 Лидер MEGADETH о номинации на Грэмми

5 дек 2016 : 		 Лидер MEGADETH: «Я уважаю Kirk'a на все 100!»

8 ноя 2016 : 		 Лидер MEGADETH: «Вполне естественно, что моя дочь поет кантри»

3 ноя 2016 : 		 Лидер MEGADETH: «Смерть Ника разбила моё сердце»

3 ноя 2016 : 		 Лидер MEGADETH посетил COUNTRY MUSIC AWARDS

21 окт 2016 : 		 Лидер MEGADETH о новом пиве

18 окт 2016 : 		 Видео с выступления MEGADETH

13 окт 2016 : 		 Видео с выступления MEGADETH

12 окт 2016 : 		 Лидер MEGADETH не простил фанату неуважительного отношения

30 сен 2016 : 		 Лидер MEGADETH о Нике Менца

24 сен 2016 : 		 Новое видео MEGADETH

23 сен 2016 : 		 Лидер MEGADETH работает над «безумным» проектом

15 сен 2016 : 		 Лидер MEGADETH разменял 55

14 сен 2016 : 		 Лидер MEGADETH и его лошади

13 сен 2016 : 		 Стартовал разлив пива MEGADETH

2 сен 2016 : 		 Барабанщик MEGADETH исполняет "The Threat Is Real"

1 сен 2016 : 		 Видео с текстом от дочки лидера MEGADETH

29 авг 2016 : 		 MEGADETH отменили еще одно шоу в Латинской Америке

26 авг 2016 : 		 Видео с выступления MEGADETH

26 авг 2016 : 		 Басист MEGADETH об акустическом выступлении

25 авг 2016 : 		 Акустика от MEGADETH

22 авг 2016 : 		 MEGADETH отменили выступление в Парагвае

18 авг 2016 : 		 MUSTAINE'ы ответили HAVOK

17 авг 2016 : 		 Гитарист MEGADETH берет интервью у лидера и басиста MEGADETH

15 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления MEGADETH

14 авг 2016 : 		 Лидер MEGADETH приглашает на день рождения

31 июл 2016 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

27 июл 2016 : 		 Лидер MEGADETH «не испытывает желания голосовать за Клинтон»

21 июл 2016 : 		 Лидер MEGADETH выпускает пиво

18 июл 2016 : 		 Новое видео MEGADETH

17 июл 2016 : 		 MEGADETH отменили еще два концерта

16 июл 2016 : 		 Басист MEGADETH сломал ногу

15 июл 2016 : 		 MEGADETH представили нового барабанщика

8 июл 2016 : 		 Лидер MEGADETH: «Многие из молодых групп не готовы к турам»

4 июл 2016 : 		 Лидер MEGADETH подтвердил, что CHRIS ADLER больше не имеет никакого отношения к группе

1 июл 2016 : 		 За кулисами с MEGADETH

28 июн 2016 : 		 Лидер MEGADETH: «MOTÖRHEAD оказали влияние на очень многих людей»

23 июн 2016 : 		 Лидер MEGADETH: «Ник Менца много значил для каждого из нас»

20 июн 2016 : 		 Лидер MEGADETH: «Вечер памяти Ника Менцы может и не состояться»

17 июн 2016 : 		 Лидер MEGADETH сбросил цену на дом

16 июн 2016 : 		 MEGADETH в ближайшее время собираются принять решение насчёт барабанщика

15 июн 2016 : 		 Участники MEGADETH отвечают на вопросы

13 июн 2016 : 		 NIKKI SIXX исполнил кавер SEX PISTOLS с MEGADETH

13 июн 2016 : 		 Лидер MEGADETH назвал свой любимый альбом BLACK SABBATH

13 июн 2016 : 		 Лидер MEGADETH: «Я плакал на сцене, когда посвящал песню Нику»

10 июн 2016 : 		 Лидер MEGADETH часто страдал за свою честность

8 июн 2016 : 		 Новый барабанщик MEGADETH в деле

6 июн 2016 : 		 Лидер MEGADETH о подготовке барабанщика

4 июн 2016 : 		 Лидер MEGADETH о Нике Менце: "Не стану говорить дурное о покойниках"

3 июн 2016 : 		 Лидер MEGADETH приглашает за кулисы фестиваля GODS OF METAL

2 июн 2016 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

2 июн 2016 : 		 Гитарист MEGADETH: «Я никогда не был статистом»

30 май 2016 : 		 Лидер MEGADETH предсказал итоги выборов президента США

29 май 2016 : 		 Покойный барабанщик MEGADETH скучал по стадионным концертам

29 май 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

27 май 2016 : 		 Басист MEGADETH рассказал, почему у него нет татуировок

27 май 2016 : 		 CHRIS BRODERICK мог бы остаться в MEGADETH

26 май 2016 : 		 DAVE MUSTAINE'a в президенты!

26 май 2016 : 		 Официальная причина смерти бывшего барабанщика MEGADETH

26 май 2016 : 		 Смерть бывшего барабанщика MEGADETH не связана с наркотиками

25 май 2016 : 		 Лидер MEGADETH: «Металлисты на самом деле любящие и заботливые»

23 май 2016 : 		 Лидер MEGADETH почтил память Ника Менцы

23 май 2016 : 		 Лидер MEGADETH о смерти Ника Менцы

22 май 2016 : 		 Участники MEGADETH о смерти Ника Менцы

22 май 2016 : 		 Близкий друг подтвердил смерть Ника Менцы

22 май 2016 : 		 Скончался Ник Менца, бывший барабанщик MEGADETH

21 май 2016 : 		 Видео с первого выступления MEGADETH с новым барабанщиком

21 май 2016 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH будет рисовать при помощи ритма

20 май 2016 : 		 На концертах MEGADETH будет играть барабанщик SOILWORK

18 май 2016 : 		 Лидер MEGADETH: «Этот мир прекрасен!»

13 май 2016 : 		 DAVID ELLEFSON: «Фортепиано было другом MEGADETH»

9 май 2016 : 		 DAVE MUSTAINE объяснил почему в MEGADETH так часто меняется состав

6 май 2016 : 		 Видео с выступления MEGADETH

5 май 2016 : 		 MEGADETH выступили в Норфолке

4 май 2016 : 		 Лидер MEGADETH: "Возлюби тролля, как ближнего своего!"

3 май 2016 : 		 Видео с выступления MEGADETH

2 май 2016 : 		 Басист MEGADETH считает, что сейчас группа "родилась заново"

1 май 2016 : 		 Где жил раньше лидер MEGADETH

30 апр 2016 : 		 MEGADETH выступили с TONY LAUREANO

28 апр 2016 : 		 MEGADETH в Нью-Йорке

27 апр 2016 : 		 Гитарист MEGADETH: «DAVE MUSTAINE — суперджентльмен, с которым легко работать»

26 апр 2016 : 		 Лидер MEGADETH обсудил предстоящую книгу, реалити-шоу и свой статус «легенды»

26 апр 2016 : 		 MEGADETH под углом в 360 градусов

24 апр 2016 : 		 Музыканты JUDAS PRIEST, MEGADETH, EIDOLON сыграли вместе

22 апр 2016 : 		 Лидер MEGADETH снялся в реалити-шоу о жизни своей семьи

22 апр 2016 : 		 Лидер MEGADETH показал где живёт

21 апр 2016 : 		 MEGADETH снимут новый клип на следующей неделе

21 апр 2016 : 		 Басист MEGADETH: «Песни на "Dystopia" по духу близки к раннему материалу»

19 апр 2016 : 		 Гитаристы MEGADETH показали как играть их новую песню

19 апр 2016 : 		 Лидер MEGADETH: "Обо мне всё врут!"

14 апр 2016 : 		 Лидер MEGADETH — крёстный отец трэш-металла?

7 апр 2016 : 		 Басист MEGADETH выбрал пять своих любимых партий

7 апр 2016 : 		 DAVE MUSTAINE сказал, что стал чаще разговаривать на сцене, потому что получает от этого удовольствие

29 мар 2016 : 		 Лидер MEGADETH о критиках

27 мар 2016 : 		 Лидер MEGADETH сетует о политиках в США

25 мар 2016 : 		 Лидер MEGADETH считает себя успешным и скромным

25 мар 2016 : 		 CHRIS ADLER о MEGADETH

25 мар 2016 : 		 Видео с выступления MEGADETH

24 мар 2016 : 		 Лидер MEGADETH о выборах президента США

21 мар 2016 : 		 Видео с выступления MEGADETH

18 мар 2016 : 		 Винил последнего альбома MEGADETH выйдет в апреле

16 мар 2016 : 		 Лидер MEGADETH почти закончил новую книгу

9 мар 2016 : 		 Лидер MEGADETH: «Сейчас в Америке самый пугающий период за всю мою жизнь»

2 мар 2016 : 		 Видео с выступления MEGADETH

29 фев 2016 : 		 Лидер MEGADETH о том, что нужно для нового тура «большой четвёрки»

28 фев 2016 : 		 MEGADETH представили новую песню

25 фев 2016 : 		 Лидер MEGADETH критикует сайты за неверное толкование его слов о David'e Ellefson'e

25 фев 2016 : 		 MEGADETH представили новую песню

24 фев 2016 : 		 Лидер MEGADETH посетил "School Of Rock"

22 фев 2016 : 		 MEGADETH открыли тур

19 фев 2016 : 		 Теория лидера MEGADETH

14 фев 2016 : 		 Лидер MEGADETH был несчастен до появления в группе KIKO LOUREIRO

9 фев 2016 : 		 Лидер MEGADETH о перезаписи "Killing Is My Business"

8 фев 2016 : 		 Лидер MEGADETH: «Dave — не моя правая»

4 фев 2016 : 		 Новую песню MEGADETH поставили в эфире Fox News

3 фев 2016 : 		 Лидер MEGADETH: «Я не буду петь как японская девочка»

2 фев 2016 : 		 Успехи MEGADETH в чартах

28 янв 2016 : 		 Бывшие музыканты MEGADETH на концерте-памяти Ронни Монтроуза

28 янв 2016 : 		 Лидер MEGADETH больше не боится чёрной магии

27 янв 2016 : 		 Лидер MEGADETH: «В начале работы над "Dystopia" я не знал, есть ли у меня басист»

25 янв 2016 : 		 Кантри-кавер-версия песни MEGADETH от дочки лидера MEGADETH

22 янв 2016 : 		 Лидер MEGADETH: «Не стоит кого-либо опускать ради того, чтобы кто-то другой выглядел круто»

21 янв 2016 : 		 Новое видео MEGADETH

20 янв 2016 : 		 В виртуальной реальности MEGADETH

19 янв 2016 : 		 DAVE MUSTAINE о своей любимой песне METALLICA

18 янв 2016 : 		 Лидер MEGADETH: «C Menza и Friedman'ом новый альбом был бы не так хорош»

16 янв 2016 : 		 Лидер MEGADETH любит точность

14 янв 2016 : 		 Лидер MEGADETH пожаловался на чрезмерное внимание к своей персоне

13 янв 2016 : 		 Лидер MEGADETH надеется, что попадёт в Зал славы рок-н-ролла

11 янв 2016 : 		 Лидер MEGADETH рассказал о том, что его вдохновляет

8 янв 2016 : 		 Новая песня MEGADETH

6 янв 2016 : 		 Лидер MEGADETH считает нынешний состав лучшим в истории группы

18 дек 2015 : 		 MEGADETH пригласят в виртуальную реальность

12 дек 2015 : 		 Новое видео MEGADETH

10 дек 2015 : 		 Видео с выступления MEGADETH

7 дек 2015 : 		 Саундчек с лидером MEGADETH

27 ноя 2015 : 		 Лидер MEGADETH стал близок с Adler'ом

26 ноя 2015 : 		 Новая песня MEGADETH

24 ноя 2015 : 		 Лидер MEGADETH: «Некоторые металл-группы теряют нить»

20 ноя 2015 : 		 Лидер MEGADETH ищет подходящего покупателя

18 ноя 2015 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы по-настоящему прониклись той нашей частью, которая и делает нас трэшевой командой»

16 ноя 2015 : 		 MEGADETH отыграли специальное шоу для фан-клуба

16 ноя 2015 : 		 Басист MEGADETH отметил день рождения в Манчестере

16 ноя 2015 : 		 Бывший гитарист MEGADETH исполнил классику TED NUGENT

13 ноя 2015 : 		 Лидер MEGADETH: «Я не хотел иметь ничего общего с составом "Rust In Peace"»

11 ноя 2015 : 		 Chris Adler выступил с MEGADETH / LAMB OF GOD

10 ноя 2015 : 		 Бэкстейдж с MEGADETH

5 ноя 2015 : 		 Лидер MEGADETH хочет перезаписать первый альбом

3 ноя 2015 : 		 Лидер MEGADETH: «Kiko — просто космос»

2 ноя 2015 : 		 Лидер MEGADETH прояснил ситуацию с техником

1 ноя 2015 : 		 Бывший гитарист MEGADETH впервые исполнил песню группы из 80-х

30 окт 2015 : 		 Лидер MEGADETH: «Chris подарил мне много радости»

30 окт 2015 : 		 Лидер MEGADETH о том, как стать успешным: "Ешь дерьмо, улыбайся и проси большего"

29 окт 2015 : 		 Кавер-версия MEGADETH от DORALICE

28 окт 2015 : 		 Новый сингл MEGADETH выйдет в ноябре

28 окт 2015 : 		 Лидер MEGADETH: «Я переехал ради дочки»

26 окт 2015 : 		 Лидер MEGADETH: «У большинства металлистов очень шустрая правая, но недостаточно хороша левая»

23 окт 2015 : 		 Видео с выступления MEGADETH

22 окт 2015 : 		 Лидер MEGADETH уволил техника

20 окт 2015 : 		 Видео с выступления MEGADETH

18 окт 2015 : 		 Лидер MEGADETH не считает себя диктатором

17 окт 2015 : 		 MEGADETH отыграли второй концерт с барабанщиком LAMB OF GOD

14 окт 2015 : 		 Лидер MEGADETH работает над книгой

12 окт 2015 : 		 Видео с выступления MEGADETH

11 окт 2015 : 		 Лидер MEGADETH подтвердил, что сет-лист в Китае был скорректирован властями

10 окт 2015 : 		 Видео с выступления MEGADETH

8 окт 2015 : 		 Лидер MEGADETH продает дом

8 окт 2015 : 		 Басист MEGADETH основал лейбл

8 окт 2015 : 		 TONY LAUREANO дебютировал в составе MEGADETH

7 окт 2015 : 		 Концерт MEGADETH в Китае был остановлен через час

3 окт 2015 : 		 Басист MEGADETH выбрал лучших басистов в металле

2 окт 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MEGADETH

2 окт 2015 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH: «Они не выказали заинтересованности»

2 окт 2015 : 		 Новая песня MEGADETH

20 сен 2015 : 		 Басист MEGADETH уверяет, что их новый альбом "невероятно крут"

8 сен 2015 : 		 Рик Санторум принимает поддержку лидера MEGADETH

22 авг 2015 : 		 Лидер MEGADETH не вернется в METALLICA даже если его попросят

20 авг 2015 : 		 MEGADETH поедут в тур по Австралии с CHILDREN OF BODOM

20 авг 2015 : 		 Барабанщик MEGADETH: «У Dave'a отличное чувство юмора»

18 авг 2015 : 		 Какого президента хочет видеть лидер MEGADETH

10 авг 2015 : 		 Лидер MEGADETH о смене состава

5 авг 2015 : 		 Бывший гитарист MEGADETH исполнил новую песню

30 июл 2015 : 		 CHRIS BRODERICK о причинах ухода из MEGADETH

28 июл 2015 : 		 Трек-лист нового альбома MEGADETH

27 июл 2015 : 		 CHRIS ADLER о первом шоу с MEGADETH

26 июл 2015 : 		 JOSH WILBUR будет сводить новый альбом MEGADETH

23 июл 2015 : 		 Новый гитарист MEGADETH: «Для меня честь быть участником этой группы»

22 июл 2015 : 		 Лидер MEGADETH: «Kiko первый после Marty, кто меня испугал»

21 июл 2015 : 		 Профессиональное видео c выступления MEGADETH

19 июл 2015 : 		 MEGADETH впервые выступили в новом составе

5 июл 2015 : 		 CHRIS ADLER никогда не покинет LAMB OF GOD ради MEGADETH

26 июн 2015 : 		 Лидер MEGADETH: «CHRIS BRODERICK и SHAWN DROVER даже не попрощались со мной»

25 июн 2015 : 		 Звезда кантри на новом альбоме MEGADETH

23 июн 2015 : 		 Лидер MEGADETH работает над специальным проектом

22 июн 2015 : 		 Лидер MEGADETH: «Думаю, многим понравится новый альбом своей агрессивностью»

16 июн 2015 : 		 Лидер MEGADETH: «Я не буду никого охаивать cегодня»

10 июн 2015 : 		 Лидер MEGADETH получит награду 'Golden God'

3 июн 2015 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD выступит с MEGADETH

2 июн 2015 : 		 Басист MEGADETH о новом альбоме

16 май 2015 : 		 NICK MENZA и DAVID ELLEFSON репетируют

15 май 2015 : 		 Лидер MEGADETH о несостоявшемся реюнионе "Rust In Peace"

1 май 2015 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH просит лидера MEGADETH его "не наеб$%$ть"

24 апр 2015 : 		 RUSTY COOLEY: «Почему я не пошел в MEGADETH»

23 апр 2015 : 		 KERRY KING не понимает, как кто-то может находиться в MEGADETH рядом с «безумным Dave'ом»

22 апр 2015 : 		 Лидер MEGADETH: «Kiko — лучший!»

17 апр 2015 : 		 CHRIS ADLER репетирует с MEGADETH

13 апр 2015 : 		 KIKO LOUREIRO: 'Я очень рад быть в MEGADETH!'

10 апр 2015 : 		 Закажи новый альбом MEGADETH и получи бонусы

8 апр 2015 : 		 NICK MENZA: «Мне предложили фиговые условия для возвращения в MEGADETH»

8 апр 2015 : 		 MEGADETH написали 15 песен

3 апр 2015 : 		 Новым гитаристом MEGADETH стал...

1 апр 2015 : 		 MEGADETH почти закончили сочинение

31 мар 2015 : 		 Официально подтверждено, что CHRIS ADLER записывается с MEGADETH!

29 мар 2015 : 		 CHRIS ADLER записывается с MEGADETH? Да!

29 мар 2015 : 		 CHRIS ADLER записывается с MEGADETH? Да?

28 мар 2015 : 		 CHRIS ADLER записывается с MEGADETH? - 3

27 мар 2015 : 		 CHRIS ADLER записывается с MEGADETH? - 2

26 мар 2015 : 		 Басист MEGADETH о новом альбоме

25 мар 2015 : 		 CHRIS ADLER записывается с MEGADETH?

24 мар 2015 : 		 DAVE MUSTAINE: «Мы вместе с JAMES'ом HETFIELD'ом были действительно великим гитарным дуэтом»

22 мар 2015 : 		 Басист MEGADETH о том, почему реюнион состав «Rust in Piece» не сработает

20 мар 2015 : 		 Лидера MEGADETH заметили с барабанщиком LAMB OF GOD

20 мар 2015 : 		 DAVE LOMBARDO: «Я был бы не прочь присоединиться к MEGADETH в 1986-м»

16 мар 2015 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH о слухах

15 мар 2015 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD в MEGADETH?

11 мар 2015 : 		 MEGADETH начнут запись на следующей неделе

26 фев 2015 : 		 MEGADETH расскажут о новом альбоме на следующей неделе

17 фев 2015 : 		 DAVE MUSTAINE даёт мудрые советы молодёжи

16 фев 2015 : 		 Бывший гитарист MEGADETH опубликовал новое видео

12 фев 2015 : 		 DAVID ELLEFSON о новом альбоме MEGADETH: "Почти все уже написано"

11 фев 2015 : 		 MEGADETH на арфах

9 фев 2015 : 		 Бывший гитарист MEGADETH исполняет ALICE COOPER

5 фев 2015 : 		 Басист MEGADETH записал партии для дочки

3 фев 2015 : 		 Видеоролик поклонника растрогал лидера MEGADETH

3 фев 2015 : 		 DAVE LOMBARDO не будет барабанить в MEGADETH

2 фев 2015 : 		 Бывшие участники MEGADETH вошли в студию

30 янв 2015 : 		 NICK MENZA о возможности возвращения в MEGADETH

27 янв 2015 : 		 Музыкант SHADOWS FALL в новой группе бывших участников MEGADETH

23 янв 2015 : 		 Бывшие участники MEGADETH расскажут о новом проекте первого февраля

23 янв 2015 : 		 Басист MEGADETH: "Мы идем вперед!"

13 янв 2015 : 		 Колыбельные от MEGADETH

10 янв 2015 : 		 Басист MEGADETH о будущем группы

10 янв 2015 : 		 Бывшие участники MEGADETH выбрали имя для новой группы

28 дек 2014 : 		 SHAWN DROVER подтвердил сотрудничество с бывшим вокалистом SCAR THE MARTYR

25 дек 2014 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH: «У мена полно планов!»

24 дек 2014 : 		 Лидер MEGADETH: «Фанаты были бы рады!»

23 дек 2014 : 		 Басист MEGADETH: «A Lars был прав!»

21 дек 2014 : 		 DAVE MUSTAINE и симфонический оркестр: официальное видео

21 дек 2014 : 		 SHAWN DROVER отрицает сотрудничество с бывшим вокалистом SCAR THE MARTYR

20 дек 2014 : 		 SHAWN DROVER и CHRIS BRODERICK взяли в новую группу бывшего вокалиста SCAR THE MARTYR

19 дек 2014 : 		 SHAWN DROVER и CHRIS BRODERICK собрали новую группу

19 дек 2014 : 		 CHRIS BRODERICK о причинах ухода из MEGADETH

18 дек 2014 : 		 Бывший гитарист MEGADETH о лидере коллектива

14 дек 2014 : 		 CHRIS BRODERICK и DAVID ELLEFSON исполняют MEGADETH

12 дек 2014 : 		 MEGADETH нашли барабанщика?

11 дек 2014 : 		 Ведущий ток-шоу сорвал первое выступление бывших участников MEGADETH

8 дек 2014 : 		 DAVE MUSTAINE может позвонить тебе на Рождество!

8 дек 2014 : 		 NICK MENZA не исключает своего возвращения в MEGADETH

8 дек 2014 : 		 DAVID ELLEFSON: "MEGADETH начнут работу над альбомом в начале 2015 года"

3 дек 2014 : 		 Басист MEGADETH: «Мы не разваливаемся»

2 дек 2014 : 		 JEFF YOUNG заинтересован в возвращении в MEGADETH «ровно на 0%»

1 дек 2014 : 		 Новое видео бывшего участника MEGADETH

28 ноя 2014 : 		 GLEN DROVER: «Нет никаких шансов, что я вернусь в MEGADETH»

28 ноя 2014 : 		 Найдено тело тещи лидера MEGADETH

26 ноя 2014 : 		 Бывшие участники MEGADETH представят новые треки в декабре

26 ноя 2014 : 		 Из MEGADETH ушли барабанщик и гитарист

7 ноя 2014 : 		 MEGADETH начнут запись в январе

2 ноя 2014 : 		 Бывшие музыканты MEGADETH в новом проекте

29 окт 2014 : 		 Звезда «Гарри Поттера» слушает MEGADETH

7 окт 2014 : 		 Пропала тёща лидера MEGADETH

15 сен 2014 : 		 Новое видео MEGADETH

11 сен 2014 : 		 MEGADETH отменили выступление на круизе MOTÖRHEAD

3 сен 2014 : 		 Бывший гитарист MEGADETH исполнил классику THIN LIZZY

2 сен 2014 : 		 Стул от лидера MEGADETH...

12 авг 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

12 авг 2014 : 		 Бывший гитарист MEGADETH исполнил классику QUEEN

8 авг 2014 : 		 Лидер MEGADETH рассказал, почему отказался выступать на одной сцене с DISSECTION и ROTTING CHRIST

6 авг 2014 : 		 Акустика от MEGADETH

5 авг 2014 : 		 Бывшие участники MEGADETH записали кавер-версию METALLICA

31 июл 2014 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH не хочет препираться с бывшими коллегами

31 июл 2014 : 		 Лидер MEGADETH: «Вернуть FRIEDMAN'a и MENZA'у — это словно вставить обратно гнилые зубы»

29 июл 2014 : 		 Лидер MEGADETH о своих автомобилях

25 июл 2014 : 		 У лидера MEGADETH более «130 песен» в работе

23 июл 2014 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH заснял НЛО

14 июл 2014 : 		 Бывшие участники MEGADETH объявили о сотрудничестве

18 июн 2014 : 		 MEGADETH продолжают работу над новым материалом

22 май 2014 : 		 MEGADETH отменяют туры из-за смерти брата David'a Ellefson'a

12 май 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

1 май 2014 : 		 Видео с выступления MEGADETH

30 апр 2014 : 		 Лидер MEGADETH о слухах о юбилейном туре 'Youthanasia'

22 апр 2014 : 		 Лидер MEGADETH: "Никаких маменькиных джинсов!"

14 апр 2014 : 		 Лидер MEGADETH выступил c SAN DIEGO SYMPHONY

28 мар 2014 : 		 Лидер MEGADETH: «Сложно быть анархистом с мерседесом в гараже»

27 мар 2014 : 		 Вино от лидера MEGADETH

27 мар 2014 : 		 Бывший гитарист MEGADETH исполнил классику Элтона Джона

28 фев 2014 : 		 Лидер MEGADETH: «После ухода из METALLICA я полностью пересмотрел свою технику»

26 фев 2014 : 		 По словам басиста MEGADETH, «на новом альбоме группа попробует иной подход»

15 фев 2014 : 		 Компиляция MEGADETH выйдет в феврале

10 фев 2014 : 		 MEGADETH отказались выступать на фестивале SOUNDWAVE после того, как DAVE MUSTAINE не получил извинений от промоутеров

29 янв 2014 : 		 Лидер MEGADETH сыграет на особой гитаре в Сан-Диего

28 янв 2014 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH: "Dave меня просто послал"

20 янв 2014 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH сотрудничает с польским гитаристом

16 янв 2014 : 		 MEGADETH на Sweden Rock Festival 2014

15 янв 2014 : 		 Лидер MEGADETH: «У меня нет проблем ни с кем из Большой четвёрки»

7 янв 2014 : 		 Бывший гитарист MEGADETH исполняет LED ZEPPELIN

23 дек 2013 : 		 Лидер MEGADETH: «Я и не думал, что так долго буду этим заниматься»

22 дек 2013 : 		 Видео с выступления MEGADETH

20 дек 2013 : 		 MEGADETH начнут запись летом

18 дек 2013 : 		 MEGADETH представили рождественский альбом

17 дек 2013 : 		 NICK MENZA «открыт» для выступлений с MEGADETH

12 дек 2013 : 		 Видео с выступления MEGADETH

2 дек 2013 : 		 Лидер MEGADETH о выступлении с оркестром

1 дек 2013 : 		 Лидер MEGADETH о критике критиков

24 ноя 2013 : 		 MEGADETH выступили на концерте-памяти GEORGE JONES

20 ноя 2013 : 		 Лидер MEGADETH заключил соглашение с WARNER/CHAPPELL MUSIC

4 ноя 2013 : 		 EPK от басиста MEGADETH

15 окт 2013 : 		 Детали выступления лидера MEGADETH и San Diego Symphony

11 окт 2013 : 		 MEGADETH почтят память Джорджа Джонса

9 окт 2013 : 		 Лидер MEGADETH: "Есть большой шанс, что мы исполним 'Youthanasia' целиком"

8 окт 2013 : 		 Видео полного концерта MEGADETH

27 сен 2013 : 		 Фрагмент нового DVD MEGADETH

21 сен 2013 : 		 Трейлер концертного релиза MEGADETH

17 сен 2013 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Мы, наверное, самая чистая группа в истории металла»

15 сен 2013 : 		 У фронтмена MEGADETH свои отношения с Богом и он не верит в религию

14 сен 2013 : 		 Видео полного концерта MEGADETH

13 сен 2013 : 		 Лидер MEGADETH 'хоть завтра' готов записать второй 'Rust in Peace'

4 сен 2013 : 		 Лидер MEGADETH о процессе сочинения материала для нового альбома

31 авг 2013 : 		 MEGADETH в акустике

28 авг 2013 : 		 DAVE MUSTAINE уже думает о новом альбоме MEGADETH

22 авг 2013 : 		 Лидер MEGADETH объясняет, чем Universal лучше Roadrunner'a

21 авг 2013 : 		 Дочка вокалиста MEGADETH исполнила 'A Tout Le Monde'

20 авг 2013 : 		 Концертный релиз MEGADETH выйдет в сентябре

16 авг 2013 : 		 Видео с выступления MEGADETH

12 авг 2013 : 		 MEGADETH и NEWSTED исполнили песню METALLICA

10 авг 2013 : 		 MEGADETH записали акустический сет

8 авг 2013 : 		 Акустика от MEGADETH

4 авг 2013 : 		 MEGADETH выступили с RECYCLED ORCHESTRA

26 июл 2013 : 		 Лидер MEGADETH готов исполнить "Metal Militia" METALLICA с JASON'ом NEWSTED'ом

26 июл 2013 : 		 DAVID DRAIMAN присоединился на сцене к MEGADETH

21 июл 2013 : 		 SLASH, WYLDE, DRAIMAN, NEWSTED, VINNIE PAUL с MEGADETH

17 июл 2013 : 		 DAVID DRAIMAN присоединился на сцене к MEGADETH

17 июл 2013 : 		 DAVE MUSTAINE: «MEGADETH — группа для мейджор-лейбла»

15 июл 2013 : 		 Качественное видео с выступления MEGADETH

13 июл 2013 : 		 SLASH, WYLDE, DRAIMAN, NEWSTED, VINNIE PAUL исполнили кавер-версию THIN LIZZY вместе с MEGADETH

4 июл 2013 : 		 Лидер MEGADETH: 'Я самый обычный парень, такой же как мои поклонники'

3 июл 2013 : 		 Новое видео MEGADETH

1 июл 2013 : 		 Лидер MEGADETH: 'Я не из числа гитарных виртуозов-выскочек'

28 июн 2013 : 		 Лидер MEGADETH мечтает о тихой жизне в Техасе

26 июн 2013 : 		 MEGADETH перечислят средства пострадавшим от торнадо

18 июн 2013 : 		 Барабанщик MEGADETH считает, что интернет-пиратство повлияло на продажи нового альбома группы

16 июн 2013 : 		 Какую песню METALLICA могут сыграть MEGADETH с NEWSTED'ом?

15 июн 2013 : 		 DAVE MUSTAINE: 'В MEGADETH нет места для импровизаций'

10 июн 2013 : 		 Вокалистка LACUNA COIL присоединилась на сцене к MEGADETH

8 июн 2013 : 		 MEGADETH исполнили две новые песни и кавер-версию THIN LIZZY

7 июн 2013 : 		 Лидер MEGADETH выгнал фаната с концерта

5 июн 2013 : 		 DAVE MUSTAINE: «Я не ненавижу нынешнего президента США, я просто с ним не согласен»

5 июн 2013 : 		 Лидер MEGADETH: «Вы не можете больше говорить то, что хотите, не будучи облитым грязью»

4 июн 2013 : 		 Новая песня MEGADETH

2 июн 2013 : 		 MEGADETH: два новых трека доступны в сети

29 май 2013 : 		 MEGADETH исполнили "Kingmaker" в Брюсселе

25 май 2013 : 		 DAVE MUSTAINE: UNIVERSAL потратили больше денег на фото для нового альбома, чем ROADRUNNER на все наши клипы

23 май 2013 : 		 MEGADETH впервые исполнили песню из нового альбома

20 май 2013 : 		 Лидер MEGADETH: 'Я не заинтересован в провокациях'

19 май 2013 : 		 Новая песня MEGADETH

10 май 2013 : 		 Новая песня MEGADETH будет представлена через Twitter

9 май 2013 : 		 Лидер MEGADETH обсуждает процесс создания песен для нового альбома

25 апр 2013 : 		 DAVE MUSTAINE доволен новым альбомом MEGADETH на сто процентов

24 апр 2013 : 		 Новая песня MEGADETH

11 апр 2013 : 		 Обложка и фрагмент новой песни MEGADETH

7 апр 2013 : 		 Вокалист DISTURBED на новом альбоме MEGADETH

1 апр 2013 : 		 David Draiman помог с двумя песнями MEGADETH

1 апр 2013 : 		 Лидер MEGADETH "Чрезвычайно впечатлен"

29 мар 2013 : 		 WILLIE NELSON на новом альбоме MEGADETH?

25 мар 2013 : 		 Обложка нового альбома MEGADETH?

19 мар 2013 : 		 Лидер MEGADETH выступит с симфоническим оркестром

14 мар 2013 : 		 MEGADETH завершили запись

12 мар 2013 : 		 BOB FINDLEY на новом альбоме MEGADETH

8 мар 2013 : 		 Лидер MEGADETH о CHRIS'e BRODERICK'e

25 фев 2013 : 		 Лидер MEGADETH: "Я верю в того же Иисуса как и MICHAEL SWEET"

18 фев 2013 : 		 MEGADETH из студии

12 фев 2013 : 		 Название нового альбома MEGADETH

4 фев 2013 : 		 Басист MEGADETH: "Новый материал напоминает ранние записи MEGADETH"

2 фев 2013 : 		 MEGADETH приступили к сведению альбома

29 янв 2013 : 		 MEGADETH работают над "мрачным, тяжелым и быстрым" альбомом

25 янв 2013 : 		 Лидер MEGADETH о новом альбоме и новом лейбле

24 янв 2013 : 		 Лидер MEGADETH представил новую гитару

14 янв 2013 : 		 Лидер MEGADETH: «Я пытаюсь жить более праведной жизнью»

8 янв 2013 : 		 Лидер MEGADETH критикует CNN за слова, что "он до сих пор обижен на METALLICA"

7 янв 2013 : 		 Лидер MEGADETH о новой теории заговора

1 янв 2013 : 		 Лидер MEGADETH очень доволен игрой барабанщика

27 дек 2012 : 		 Название новой песни MEGADETH

26 дек 2012 : 		 Лидер MEGADETH перевозит студию на новое место

25 дек 2012 : 		 Лидер MEGADETH: "Три песни почти готовы!"

22 дек 2012 : 		 Лидер MEGADETH о новом альбоме

21 дек 2012 : 		 Биография басиста MEGADETH выйдет в следующем году

18 дек 2012 : 		 MEGADETH возобновили работу над альбомом

14 дек 2012 : 		 Новый вид пауков назвали в честь лидера MEGADETH

11 дек 2012 : 		 MEGADETH расстались с ROADRUNNER RECORDS

9 дек 2012 : 		 MEGADETH сняли выступление для DVD

5 дек 2012 : 		 Лидер MEGADETH: "При Обаме госдолг возрос больше, чем при всех 43 прошлых президентах"

28 ноя 2012 : 		 Лидер MEGADETH осудил бесталанного журналиста

27 ноя 2012 : 		 MEGADETH в Атланте

23 ноя 2012 : 		 Лидер MEGADETH: «Вот если бы я стал президентом, то я бы к вам относился как к собственным детям»

22 ноя 2012 : 		 Лидер MEGADETH критикует владельца CNN

18 ноя 2012 : 		 MEGADETH в Ниагара-Фолс

18 ноя 2012 : 		 Лидер MEGADETH: "Все идеалы, на которых была построена Америка, будут уничтожены"

17 ноя 2012 : 		 MEGADETH в Нью-Йорке

16 ноя 2012 : 		 Барабанщик MEGADETH о новом альбоме, о комментариях Dave'a об Обаме и туре с METALLICA

16 ноя 2012 : 		 Лидер MEGADETH: "Мы не хотели становиться позер-металлом как DEF LEPPARD"

11 ноя 2012 : 		 Лидер MEGADETH: "Я люблю свою страну и люблю наш народ"

9 ноя 2012 : 		 Лидер MEGADETH о 'Countdown To Extinction'

6 ноя 2012 : 		 Лидер MEGADETH: "Я не понимаю, с чего вдруг люди стали слишком рьяно прислушиваться к моим высказываниям"

3 ноя 2012 : 		 Вокалист MEGADETH критикует либеральные СМИ

2 ноя 2012 : 		 Лидер MEGADETH: "ЭТОТ американец поддерживает наши войска!"

28 окт 2012 : 		 MEGADETH начнут запись на следующей неделе

22 окт 2012 : 		 Лидер MEGADETH о визите в Тадж-Махал

21 окт 2012 : 		 MEGADETH осматривают достопримечательности ОАЭ

20 окт 2012 : 		 Лидер MEGADETH рассказал индийским поклонникам об испорченности американской аудитории

17 окт 2012 : 		 MEGADETH в Индии

9 окт 2012 : 		 Новая игра MEGADETH на Facebook

23 сен 2012 : 		 MEGADETH в Мексике

21 сен 2012 : 		 MEGADETH в Мексике

18 сен 2012 : 		 MEGADETH в Аргентине

17 сен 2012 : 		 Лидер MEGADETH отпраздновал день рождения на сцене

15 сен 2012 : 		 MEGADETH в Аргентине

12 сен 2012 : 		 Юбилейное издание 'Countdown To Extinction' MEGADETH выйдет в ноябре

10 сен 2012 : 		 Съёмка концертов MEGADETH в Сантьяго

7 сен 2012 : 		 DAVE MUSTAINE о том, как Интернет изменил музыкальную индустрию

6 сен 2012 : 		 MEGADETH отыграли второе шоу в юбилейном туре 'Countdown To Extinction'

3 сен 2012 : 		 MEGADETH открыли юбилейный тур в поддержку 'Countdown To Extinction'

2 сен 2012 : 		 Новая игра от MEGADETH

22 авг 2012 : 		 JOHNNY K будет продюсером нового альбома MEGADETH

20 авг 2012 : 		 Лидер MEGADETH пояснил свои слова

17 авг 2012 : 		 Одна из выживших в Авроре ответила вокалисту MEGADETH

17 авг 2012 : 		 Лидер MEGADETH возложил ответственность за побоище в Авроре на Обаму

8 авг 2012 : 		 MEGADETH в Сингапуре

6 авг 2012 : 		 MEGADETH на Тайване

2 авг 2012 : 		 MEGADETH в Таиланде

15 июл 2012 : 		 MEGADETH исполняют 'Trust' в 'Guitar Center Sessions'

14 июл 2012 : 		 MEGADETH исполняют 'Angry Again' в 'Guitar Center Sessions'

30 июн 2012 : 		 MEGADETH в Финляндии

29 июн 2012 : 		 Видео с пресс-конференции MEGADETH

28 июн 2012 : 		 MEGADETH: закулисная съёмка из Литвы

26 июн 2012 : 		 Как MEGADETH искали Starbucks в Москве

24 июн 2012 : 		 MEGADETH в Бельгии

22 июн 2012 : 		 MEGADETH в Греции

18 июн 2012 : 		 MEGADETH на HELLFEST

7 июн 2012 : 		 MEGADETH закидали камнями на Metalfest Open Air в Хорватии

31 май 2012 : 		 Dave Mustaine (MEGADETH) сказал, что ему стало труднее петь после операции

23 май 2012 : 		 David Ellefson сказал, что «было бы круто», если бы появилась супергруппа из участников METALLICA и MEGADETH

14 май 2012 : 		 Dave Mustaine (MEGADETH): «Я извинился перед James’ом Hetfield’ом за идею о “супергруппе”»

12 май 2012 : 		 MEGADETH полностью исполнят “Countdown to Extinction” в Мексике

9 май 2012 : 		 Dave Mustaine (MEGADETH) о контроле над огнестрельным оружием, изменениях в составе и наградах

3 май 2012 : 		 Видео с тектсом от MEGADETH

22 апр 2012 : 		 Лидер MEGADETH о бразильском фестивале METAL OPEN AIR

13 апр 2012 : 		 MEGADETH целиком сыграют "Countdown To Extinction" в Сантьяго

6 апр 2012 : 		 Басист MEGADETH запустил линейку аксессуаров “Ellefson Concert Series”

2 апр 2012 : 		 Лидер MEGADETH полностью оправился после операции на шее

13 мар 2012 : 		 MEGADETH исполнили кавер-версию MOTÖRHEAD

5 мар 2012 : 		 Гитарист Glen Drover заявил, что ушёл из MEGADETH, чтобы спастись от «разрушающей атмосферы»

2 мар 2012 : 		 Басист MEGADETH тусуется с гитаристом VOLBEAT/MERCYFUL FATE

29 фев 2012 : 		 Dave Mustaine (MEGADETH): «Было бы круто» сыграть с Hetfield’ом и Ulrich’ом (METALLICA) снова

27 фев 2012 : 		 Dave Mustaine (MEGADETH) о голоде в Африке и Rick’е Santorum’е

21 фев 2012 : 		 Фронтмен MEGADETH против гомосексуальных браков

17 фев 2012 : 		 Басист MEGADETH: «Почему я решил попробовать стать пастором»

13 фев 2012 : 		 MEGADETH и CRISTINA SCABBIA: видео

10 фев 2012 : 		 Лидер MEGADETH: «Моя шея полностью восстановилась»

10 фев 2012 : 		 Акустика от MEGADETH

9 фев 2012 : 		 Акустический сет MEGADETH в прямом эфире

2 фев 2012 : 		 Басист MEGADETH: «Я не могу представить себя в белой рясе, совершающего причастие»

29 янв 2012 : 		 Вокалистка LACUNA COIL выступила вместе с MEGADETH

28 янв 2012 : 		 Новый проект бывшего гитариста MEGADETH

28 янв 2012 : 		 Вокалистка LACUNA COIL выступила вместе с MEGADETH

17 янв 2012 : 		 Dave Mustaine (MEGADETH): «Когда я иду на концерт, то хочу увидеть действие, некое движение»

13 янв 2012 : 		 MEGADETH будут хэдлайнерами Metalfest 2012

26 дек 2011 : 		 Победитель в рождественском конкурсе MEGADETH

23 дек 2011 : 		 Поздравления от басиста MEGADETH

19 дек 2011 : 		 Лидер MEGADETH сказал, что его совместное выступление с METALLICA было «катарсическим»

14 дек 2011 : 		 Лидер MEGADETH о выступлении с METALLICA: «Я улыбался, словно с кем-то переспал»

6 дек 2011 : 		 Съёмка парагвайского выступления MEGADETH

2 дек 2011 : 		 Лидер MEGADETH о номинации на Грэмми

1 дек 2011 : 		 Лидер MEGADETH: „Американское правительство пытается уничтожить средний класс”

27 ноя 2011 : 		 Про-шот с выступления MEGADETH

15 ноя 2011 : 		 Про-шот с выступления MEGADETH

12 ноя 2011 : 		 Видео полного концерта MEGADETH

11 ноя 2011 : 		 MEGADETH открыли новый тур в Аргентине

9 ноя 2011 : 		 MEGADETH: 11 место в США

7 ноя 2011 : 		 MEGADETH: позиции в чарте

4 ноя 2011 : 		 Новое видео MEGADETH

3 ноя 2011 : 		 Лидер MEGADETH: «Я вёл себя как умник, которому нравится сыпать шутками»

1 ноя 2011 : 		 MEGADETH выступили в костюмах...

1 ноя 2011 : 		 Лидер MEGADETH: «Я с воодушевлением и оптимизмом смотрю в будущее»

26 окт 2011 : 		 Онлайн-трансляция концерта MEGADETH

17 окт 2011 : 		 Семплы нового альбома MEGADETH

17 окт 2011 : 		 Гитарист MEGADETH по поводу альбома “TH1RT3EN”: «Все песни разные, и каждая рассказывает о своём»

17 окт 2011 : 		 Новая песня MEGADETH

10 окт 2011 : 		 Лидер MEGADETH "чувствует себя отлично" после операции

27 сен 2011 : 		 MEGADETH начнут новый Gigantour в 2012

24 сен 2011 : 		 Новая песня MEGADETH

19 сен 2011 : 		 MEGADETH сняли видео на "Public Enemy No. 1"

16 сен 2011 : 		 Лидер MEGADETH DAVE MUSTAINE сказал, что только вера в Бога помогла ему выдержать выступление на стадионе Yankee

15 сен 2011 : 		 Лидеру MEGADETH нужна операция на шее

7 сен 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MEGADETH

29 авг 2011 : 		 DAVE MUSTAINE (MEGADETH) о возможном совместном проекте с METALLICA: «Конечно, я бы сделал это»

28 авг 2011 : 		 Таинственное заявление MEGADETH...

27 авг 2011 : 		 Лидер MEGADETH рассказал о делюкс-издании 'Peace Sells'

11 авг 2011 : 		 DAVE MUSTAINE (MEGADETH) хочет создать «супергруппу» с HETFIELD’ом и ULRICH’ом (METALLICA)

6 авг 2011 : 		 Новый альбом MEGADETH выйдет в ноябре

3 авг 2011 : 		 MEGADETH на подводной лодке

27 июл 2011 : 		 Басист MEGADETH: «Если вы верите в дьявола, лучше поверьте в Бога»

24 июл 2011 : 		 David Ellefson сказал, что новый альбом MEGADETH вернёт классические элементы с живым звуком

22 июл 2011 : 		 DAVE MUSTAINE (MEGADETH): «Мы молимся перед каждым выходом на сцену»

21 июл 2011 : 		 Лидер MEGADETH: «“TH1RT3EN” — это самое лучшее из всего, что я делал в последнее время!»

19 июл 2011 : 		 Лидер MEGADETH Dave Mustaine сказал, что в 2012-м году вернётся фестиваль GIGANTOUR

9 июл 2011 : 		 Название нового альбома MEGADETH

6 июл 2011 : 		 Басист MEGADETH: «Большая часть нового альбома будет содержать настоящий напористый трэш»

6 июл 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

5 июл 2011 : 		 MEGADETH представили новый трек

20 июн 2011 : 		 Автор новой обложки MEGADETH

12 июн 2011 : 		 Басист MEGADETH о новом альбоме

3 июн 2011 : 		 Сниппет новой песни MEGADETH

2 июн 2011 : 		 MEGADETH работают над «очень быстрым и тяжёлым альбомом»

31 май 2011 : 		 MEGADETH возобновили запись

28 май 2011 : 		 Запись нового альбома MEGADETH отложена

25 май 2011 : 		 MEGADETH подписали лицензионное соглашение с LEANDER GAMES

22 май 2011 : 		 Барабанщик MEGADETH из студии

18 май 2011 : 		 Фронтмен MEGADETH «взволнован» из-за нового альбома

9 май 2011 : 		 Объявлен продюсер нового альбома MEGADETH

24 апр 2011 : 		 Лидер MEGADETH молился за JEFF'a HANNEMAN'a

22 апр 2011 : 		 LARS ULRICH написал текст для буклета переиздания альбома MEGADETH “Peace”

10 апр 2011 : 		 DAVE MUSTAINE о любимой песне SLAYER

25 мар 2011 : 		 MEGADETH: Видеоапдейт из Санкт-Петербурга

22 мар 2011 : 		 MEGADETH работают над «тяжёлым и цепляющим» новым материалом

21 мар 2011 : 		 Лидер MEGADETH чувствует себя хорошо

18 мар 2011 : 		 Лидер MEGADETH объясняет причины короткого выступления в Петербурге

7 фев 2011 : 		 Dave Mustaine (MEGADETH) "всецело заинтересован" исполнить весь альбом "Peace Sells"

19 янв 2011 : 		 Новая линейка гитар от DAVE MUSTAINE

12 янв 2011 : 		 CHRIS BRODERICK сменил IBANEZ на JACKSON

3 янв 2011 : 		 Басист MEGADETH подвел итоги года.

30 дек 2010 : 		 Басист MEGADETH о новом материале

18 дек 2010 : 		 MEGADETH объявили победителей в "Christmas Card Contest."

18 дек 2010 : 		 Фронтмен MEGADETH сказал, что «имеет право выбирать» группы, с которыми будет выступать на одной сцене

13 дек 2010 : 		 Фронтмен MEGADETH сказал, что предпочёл бы уйти на пенсию, чем продлевать контракт с ROADRUNNER

6 дек 2010 : 		 Dave Mustaine (MEGADETH): «В данный момент у меня нет врагов»

6 дек 2010 : 		 Лидер MEGADETH: "Скоро будут 'большие' шоу"

4 дек 2010 : 		 Лидер MEGADETH о номинации на Грэмми

25 ноя 2010 : 		 Видео с исполнения двух новых песен Jeff'a Young'a

18 ноя 2010 : 		 У MEGADETH "почти готовы" пять песен

11 ноя 2010 : 		 DAVE MUSTAINE: «Мы хотим и дальше выпускать качественный материал»

3 ноя 2010 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Я предполагаю, что в следующем году мы будем записывать новый альбом»

26 окт 2010 : 		 KERRY KING о выступлении с MEGADETH

26 окт 2010 : 		 Басист MEGADETH о KERRY KING’е

22 окт 2010 : 		 KERRY KING присоединился к MEGADETH

5 окт 2010 : 		 DAVE MUSTAINE: «У SLAYER было самое лучшее живое выступление из всех, что я видел»

29 сен 2010 : 		 Новая пенся MEGADETH

23 сен 2010 : 		 Бас-усилитель Дэвида Эллефсона из MEGADETH выставлен на аукцион

26 авг 2010 : 		 Семплы с нового концертного альбома MEGADETH

24 авг 2010 : 		 Превью из нового DVD MEGADETH

23 авг 2010 : 		 DAVE MUSTAINE: "Мы находимся в нашем лучшем туре"

21 авг 2010 : 		 Vic Rattlehead официально дебютировал на концерте MEGADETH

18 авг 2010 : 		 DAVE MUSTAINE из MEGADETH о примирении с METALLICA

17 авг 2010 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я думаю, что Бетховен бы гордился MEGADETH»

15 авг 2010 : 		 DAVE MUSTAINE: "Я не очень хороший лгун"

12 авг 2010 : 		 Dave Mustaine о концертах «Большой четвёрки»: «Это было весело для нас, отлично для нашей карьеры и здорово для фэнов»

9 авг 2010 : 		 Фронтмен MEGADETH о новом поколении гитаристов

30 июл 2010 : 		 DAVE MUSTAINE о METALLICA, религии и рок-н-ролл беспределе

26 июл 2010 : 		 MEGADETH отыграли 'секретный концерт'

17 июл 2010 : 		 Гитарные уроки от гитариста MEGADETH

14 июл 2010 : 		 Автобиография Dave'a Mustaine'a: «История, которая вдохновит, ошеломит и шокирует»

13 июл 2010 : 		 David Ellefson из России

12 июл 2010 : 		 Лидер MEGADETH Dave Mustaine: "Неважно, в какой части Испании я нахожусь - я всегда улыбаюсь"

2 июл 2010 : 		 Dave Mustaine: «Пресса виновата в том, что между группами «Большой четвёрки» продолжалась вражда»

28 июн 2010 : 		 Профессиональная видеосъёмка выступления MEGADETH

28 июн 2010 : 		 DAVID ELLEFSON из MEGADETH: «Я никогда не играл в METALLICA, поэтому они мне нравятся»

25 июн 2010 : 		 Новый DVD MEGADETH

20 июн 2010 : 		 DAVE MUSTAINE из MEGADETH и KERRY KING из SLAYER обсуждают тур Большой Четверки

19 июн 2010 : 		 Новая песня MEGADETH

14 июн 2010 : 		 Гитарист MEGADETH упал на сцене

27 май 2010 : 		 DAVE MUSTAINE вспоминает RONNIE JAMES'а DIO

25 май 2010 : 		 Басист MEGADETH о смерти Paul'a Gray

17 май 2010 : 		 Барабанщик MEGADETH о смерти DIO

9 май 2010 : 		 Ударник MEGADETH стал дедушкой

4 май 2010 : 		 Басист MEGADETH: «Как Святой Дух вернулся в мою жизнь»

22 апр 2010 : 		 Dave Mustaine: «У Peter'а Steel'а было большое сердце»

10 апр 2010 : 		 Новое видео MEGADETH

30 мар 2010 : 		 Dave Mustaine сказал, что "Endgame" «вероятно, лучше», чем "Death Magnetic"

29 мар 2010 : 		 Фронтмен MEGADETH раскрыл название новой песни

12 фев 2010 : 		 Dave Mustaine: «Я получаю удовольствие, когда познаю себя»

11 фев 2010 : 		 DAVID ELLEFSON рассказал о своём возвращении в MEGADETH

9 фев 2010 : 		 MEGADETH вернули басиста DAVID'а ELLEFSON'a

4 фев 2010 : 		 Новая песня MEGADETH станет частью «крупного проекта»

19 янв 2010 : 		 Dave Mustaine (MEGADETH) и Kerry King (SLAYER): «Два старых друга стараются узнать друг друга снова»

18 янв 2010 : 		 Dave Mustaine: «Я молился, чтобы мы снова стали друзьями со SLAYER и METALLICA»

15 дек 2009 : 		 Dave Mustaine: «Я часть METALLICA»

26 ноя 2009 : 		 Dave Mustaine: «В отношениях между мной и METALLICA нет проблем»

20 ноя 2009 : 		 DAVE MUSTAINE поведал о планах

11 ноя 2009 : 		 Интервью с гитаристом MEGADETH Chris'ом Broderick'ом

16 окт 2009 : 		 Dave Mustaine объяснил, почему его новый альбом лучше, чем у METALLICA

5 окт 2009 : 		 Фронтмен MEGADETH: «Я смотрю на гитару как на оружие, а не на кисть»

24 сен 2009 : 		 DAVE MUSTAINE: «"Endgame" лучше, чем "Death Magnetic"»

12 сен 2009 : 		 Новое видео MEGADETH

10 сен 2009 : 		 Новый альбом MEGADETH целиком доступен для прослушивания

30 авг 2009 : 		 Семплы нового альбома MEGADETH

24 авг 2009 : 		 DAVE MUSTAINE из MEGADETH извинился перед AC/DC за "оскорбительные комментарии"

18 авг 2009 : 		 Новая песня MEGADETH

17 авг 2009 : 		 Фронтмен MEGADETH прикрывает кофейную лавочку

31 июл 2009 : 		 DAVE MUSTAINE: «Lars'a Ulrich'a планировали уволить из METALLICA»

28 июл 2009 : 		 Обложка нового альбома MEGADETH

8 июл 2009 : 		 Новая песня MEGADETH

3 июл 2009 : 		 Трек-лист нового альбома MEGADETH

27 июн 2009 : 		 MEGADETH впервые исполнили новый трек

8 июн 2009 : 		 Доступно переиздание первого альбома MEGADETH

20 май 2009 : 		 MEGADETH завершили запись альбома

12 май 2009 : 		 Музыка MEGADETH будет использована в фильме

24 апр 2009 : 		 Фронтмен MEGADETH о новом альбоме

15 мар 2009 : 		 DAVE MUSTAINE: "Chris Broderick лучший гитарист, который был в MEGADETH"

28 фев 2009 : 		 DAVE MUSTAINE о METALLICA: "Я очень горд тем, чего вы достигли"

9 фев 2009 : 		 Басист MEGADETH о новом альбоме

22 дек 2008 : 		 Новости от MEGADETH

16 ноя 2008 : 		 MEGADETH: вести из студии

7 ноя 2008 : 		 DAVE MUSTAINE посетил фабрику MARSHALL

9 окт 2008 : 		 MEGADETH: результаты продаж "Anthology: Set The World Afire" за первую неделю

7 окт 2008 : 		 MEGADETH микшируют новый концертный DVD

29 сен 2008 : 		 Новости от бывшего гитариста MEGADETH

22 сен 2008 : 		 Барабанщик MEGADETH о новом альбоме

26 авг 2008 : 		 Антология от MEGADETH

1 авг 2008 : 		 MEGADETH начнут запись осенью

23 июн 2008 : 		 DAVE MUSTAINE: «Последние пару недель одиночества чуть не добили меня»

15 фев 2008 : 		 DAVE MUSTAINE (MEGADETH): "Нам не дали Грэмми по политическим соображениям"

5 окт 2007 : 		 Выход "Warchest" от MEGADETH переносится на неделю

2 окт 2007 : 		 Новое видео от MEGADETH

23 сен 2007 : 		 Премьера нового клипа MEGADETH

29 авг 2007 : 		 Фронтмен MEGADETH не против выступить с вокалисткой LACUNA COIL

13 авг 2007 : 		 Обложка и детали нового бокс-сета MEGADETH

31 июл 2007 : 		 MEGADETH выпустят двойной концертник

20 июл 2007 : 		 Новый бокс-сет от MEGADETH

3 фев 2007 : 		 Обложка 'United Abominations' MEGADETH в сети

6 дек 2006 : 		 MEGADETH : подробности релиза CD/DVD "That One Night: Live In Buenos Aires"

28 сен 2006 : 		 MEGADETH: Видеосъемка с новой песней в сети

18 сен 2006 : 		 MEGADETH: Новый концертник выйдет в марте

24 авг 2006 : 		 Перенесена дата выхода нового альбома MEGADETH

6 авг 2006 : 		 MEGADETH обнародовали обложку нового альбома

20 июл 2006 : 		 MEGADETH анонсировали название нового альбома

18 май 2006 : 		 MEGADETH заключили контракт с лейблом Roadrunner Records

22 апр 2006 : 		 MEGADETH снимают процесс записи нового альбома на видео

3 апр 2006 : 		 MEGADETH записывают новый материал

26 фев 2006 : 		 Выход нового DVD MEGADETH ожидается 21 марта

14 фев 2006 : 		 Новым басистом MEGADETH стал бывший участник BLACK LABEL SOCIETY

11 фев 2006 : 		 MEGADETH расстались с басистом

5 ноя 2005 : 		 MEGADETH: подготовка нового альбома начнется через неделю

1 ноя 2005 : 		 Ударник MEGADETH работает над новым материалом

11 окт 2005 : 		 MEGADETH остаются под прежним названием

21 июл 2005 : 		 Новый сборник лучших композиций

9 май 2005 : 		 MEGADETH отказываются выступать на одной сцене с сатанинскими группами

6 апр 2005 : 		 MEGADETH проведут "гигантский" тур по США и Канаде

20 янв 2005 : 		 Бывшие участники SLAYER и MEGADETH объединяются

1 ноя 2004 : 		 DAVE MUSTAINE обвиняет METALLICA в плагиате

18 окт 2004 : 		 NICK MENZA уходит из MEGADETH

17 окт 2004 : 		 Интервью с лидером MEGADETH в сети

13 окт 2004 : 		 MEGADETH опубликовали новое видео

8 сен 2004 : 		 MEGADETH: новый лидер-гитарист легенды метала

3 сен 2004 : 		 MEGADETH приглашены на Headbanger`s Ball

21 июл 2004 : 		 Jeff Waters присоединится к MEGADETH?

16 июл 2004 : 		 Бывший басист MEGADETH подает в суд на Dave Mustaine

6 июл 2004 : 		 Ударник NICK MENZA возвращается в MEGADETH

13 июн 2004 : 		 Подробности нового альбома MEGADETH

4 июн 2004 : 		 Dave Mustaine дает название новому диску MEGADETH

27 май 2004 : 		 MEGADETH объявляют дату релиза нового CD

10 фев 2004 : 		 MEGADETH: воссоединения с Dave Ellefson'ом не будет

14 янв 2004 : 		 MEGADETH выпустят прощальный альбом

13 янв 2004 : 		 Dave Mustaine записал трек с христианской группой PILLAR

25 май 2003 : 		 Новое детище лидера MEGADETH

20 май 2003 : 		 Лидер MEGADETH решил подзаработать

11 апр 2003 : 		 На пепле MEGADETH

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Видео с выступления MEGADETH

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Видео с выступления MEGADETH, которое состоялось двадцать седьмого июня в The Fillmore, Philadelphia, Pennsylvania, доступно для просмотра ниже.

Watch MEGADETH Perform In Philadelphia
























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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Waсhturm
1 июл 2017, 14:07		Отлично.


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