Фраза, имя группы
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GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу»
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все новости группы
Riverdogs
30 июн 2017
:
Новая песня RIVERDOGS
17 июн 2017
:
Новое видео RIVERDOGS
15 июн 2017
:
Акустика от RIVERDOGS
7 июн 2017
:
Новая песня RIVERDOGS
31 май 2017
:
Акустика от RIVERDOGS
23 май 2017
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Новая песня RIVERDOGS
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Обложка и трек лист нового альбома RIVERDOGS
30 мар 2017
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Новый альбом RIVERDOGS выйдет летом
13 июл 2016
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VIVIAN CAMPBELL и RIVERDOGS работают над новым альбомом
30 июн 2017
Новая песня
RIVERDOGS
"I Don't Know Anything", новая песня группы RIVERDOGS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "California", выход которого запланирован на седьмое июля на Frontiers Music Srl.
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Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).