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*Susperia*



30 июн 2017 : 		 SUSPERIA на AGONIA RECORDS

16 сен 2015 : 		 Вокалист GUARDIANS OF TIME в SUSPERIA

1 июн 2015 : 		 Из SUSPERIA ушел вокалист

27 июл 2013 : 		 Новый сингл SUSPERIA

12 июл 2013 : 		 SUSPERIA планирует выпуск сингла

15 ноя 2011 : 		 Новая песня SUSPERIA

11 окт 2011 : 		 Трейлер нового релиза SUSPERIA

9 окт 2011 : 		 SUSPERIA выпустит "We Are The Ones" в ноябре

1 дек 2010 : 		 SUSPERIA объединили усилия с бывшим клавишником DIMMU BORGIR, чтобы выступить на конкурсе EUROVISION

28 июл 2010 : 		 Акустика от SUSPERIA

2 ноя 2009 : 		 SUSPERIA расстались с менеджментом

25 сен 2009 : 		 Новое видео SUSPERIA

6 июл 2009 : 		 Фронтмен SUSPERIA вернулся на сцену

28 май 2009 : 		 Переиздание альбомов SUSPERIA

15 апр 2009 : 		 Электронная презентация нового альбома SUSPERIA в сети

6 апр 2009 : 		 Детали нового альбома SUSPERIA

17 мар 2009 : 		 Вокалисту SUSPERIA сделали операцию на сердце

11 мар 2009 : 		 Вокалист SUSPERIA перенёс сердечный приступ

22 дек 2008 : 		 SUSPERIA объявили название нового альбома

5 мар 2007 : 		 SUSPERIA: гитарист рассказывает о новом альбоме

4 дек 2006 : 		 Подробности о новом альбоме SUSPERIA

16 окт 2006 : 		 SUSPERIA скоро запишут новый альбом

19 сен 2006 : 		 SUSPERIA: Работа над новым альбомом продолжается

23 май 2006 : 		 SUSPERIA отправится в студию в августе

2 июл 2005 : 		 SUSPERIA выпустит EP

18 янв 2005 : 		 SUSPERIA номинирована на норвежский ALARM Award

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|||| 30 июн 2017

SUSPERIA на AGONIA RECORDS

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SUSPERIA заключила соглашение с лейблом AGONIA RECORDS, на котором в этом году состоится релиз нового альбома "The Lyricist".

SUSPERIA Signs With AGONIA RECORDS



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Bloodstained Cross
30 июн 2017, 18:45		Рад очень. Они пару лет назад у нас были,говорили,что альбом точно будет)

Evil Dmitry
1 июл 2017, 01:00		Агония рекордз? Это чёй такое?? Дно.

Юрий Лоза
1 июл 2017, 13:55		чота Tjodalv раздобрел и остригся ?


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