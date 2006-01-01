30 июн 2017



Гитарист IRON MAIDEN : «Когда я только пришёл, меня поразило, как быстро они играют» В ходе недавнего интервью гитарист IRON MAIDEN Adrian Smith рассказал, насколько сильно поменялась группа за эти годы:



«Когда я только пришёл, я был удивлён той энергетике, что у них была, и тому, насколько быстро они играют песни. Это был чистый адреналин, энергия, тестостерон. Мы выходили на сцену просто ради этого. Думаю, сейчас всё чуть более взвешенно. Нам нравится давать чуть больше пространства в музыке, так что каждый может выразить себя по ходу песни. Сейчас чуть больше уважения к другим участникам. Когда ты становишься старше, ты даёшь людям пространство, ты даёшь им чуть больше уважения, ты обращаешь внимание на их чувства. Думаю, что до этого дошли. Но когда мы выходит на сцену, некоторые старые ощущения иногда возвращаются, и порой нам сложно проходить через некоторые песни. Я бы сказал, что сейчас мы контролируем силу. Вот какова моя установка на концерты: сохранить мощь, но держать её под контролем».







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