Новая песня NOCTURNAL RITES "Before We Waste Away", новая песня группы NOCTURNAL RITES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Phoenix”, выход которого запланирован на 29 сентября на AFM Records.



"Это типичный для Nocturnal Rites трек - мелодичная и цепляющая среднетемповая композиция. Однако в целом материал альбома весьма разнообразен. Там есть несколько достаточно агрессивных песен в духе “Afterlife”, присутствуют эпические треки с оркестровыми аранжировками, что для нас довольно ново" - обещает группа.



"Phoenix” будет выпущен в виде обычного издания на CD, в Digipak и ограниченным тиражом на виниле (в разных цветовых решениях).



Трек-лист "Phoenix”:

1. A Heart As Black As Coal

2. Before We Waste Away

3. The Poisonous Seed

4. Repent My Sins

5. What’s Killing Me

6. A Song For You

7. The Ghost Inside Me

8. Nothing Can Break Me

9. Flames

10. Used To Be God *

11. Welcome To The End

* бонус Digipak и винилового издания







