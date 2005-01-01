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*Nocturnal Rites*



1 июл 2017 : 		 Новая песня NOCTURNAL RITES

22 июн 2017 : 		 Новый альбом NOCTURNAL RITES выйдет осенью

20 ноя 2014 : 		 Винилы NOCTURNAL RITES выйдут в феврале

7 сен 2011 : 		 NOCTURNAL RITES готовятся к записи

23 окт 2010 : 		 NOCTURNAL RITES работают над новым материалом

22 май 2010 : 		 Новый гитарист в NOCTURNAL RITES

21 янв 2010 : 		 NOCTURNAL RITES продолжают работу над новым материалом

19 окт 2009 : 		 NOCTURNAL RITES отменили южноамериканское турне и продолжают работу над новым альбомом

7 май 2009 : 		 NOCTURNAL RITES сочиняют новый материал

23 июн 2008 : 		 Из NOCTURNAL RITES ушёл гитарист, ищется замена

17 апр 2007 : 		 Новое видео NOCTURNAL RITES

12 апр 2007 : 		 NOCTURNAL RITES закончили съемки видео 'Never Again'

4 апр 2007 : 		 Обложка нового альбома NOCTURNAL RITES

21 мар 2007 : 		 NOCTURNAL RITES сняли видео на 'Never Again', и выпускают новый альбом

25 фев 2007 : 		 NOCTURNAL RITES завершили мастеринг нового диска

8 ноя 2006 : 		 Последние новости от NOCTURNAL RITES

14 мар 2006 : 		 Видео NOCTURNAL RITES "Still Alive" в сети

18 сен 2005 : 		 NOCTURNAL RITES: клип "'Fools Never Die" в сети

23 июл 2005 : 		 NOCTURNAL RITES: подробности нового диска

8 июл 2005 : 		 NOCTURNAL RITES микшируют новый альбом

24 дек 2001 : 		 Nocturnal Rites - пришлось ненадолго отложить запись нового альбома.

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Новая песня NOCTURNAL RITES

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"Before We Waste Away", новая песня группы NOCTURNAL RITES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Phoenix”, выход которого запланирован на 29 сентября на AFM Records.

"Это типичный для Nocturnal Rites трек - мелодичная и цепляющая среднетемповая композиция. Однако в целом материал альбома весьма разнообразен. Там есть несколько достаточно агрессивных песен в духе “Afterlife”, присутствуют эпические треки с оркестровыми аранжировками, что для нас довольно ново" - обещает группа.

"Phoenix” будет выпущен в виде обычного издания на CD, в Digipak и ограниченным тиражом на виниле (в разных цветовых решениях).

Трек-лист "Phoenix”:
1. A Heart As Black As Coal
2. Before We Waste Away
3. The Poisonous Seed
4. Repent My Sins
5. What’s Killing Me
6. A Song For You
7. The Ghost Inside Me
8. Nothing Can Break Me
9. Flames
10. Used To Be God *
11. Welcome To The End
* бонус Digipak и винилового издания




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Exceptional
1 июл 2017, 18:22		Обложка интересная


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