BONFIRE подписали контракт с AFM Records. Осенью 2017 AFM планирует переиздать большую часть бэк каталога BONFIRE (многие из этих альбомов уже были недоступны для покупки), а весной 2018 увидит свет новый альбом.
Текущий состав BONFIRE:
Hans Ziller (гитара)
Alexx Stahl (вокал)
Ronnie Parkes (бас)
Tim Breideband (ударные)
Frank Pané (гитара)
ДенисНечаев
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).