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*Bonfire*



1 июл 2017 : 		 BONFIRE подписали контракт с AFM

27 фев 2017 : 		 Новое видео BONFIRE

31 янв 2017 : 		 Новое видео BONFIRE

21 ноя 2016 : 		 Дата выхода нового альбома BONFIRE

23 сен 2016 : 		 Новый альбом BONFIRE выйдет весной

11 авг 2016 : 		 Новый вокалист BONFIRE

4 июл 2016 : 		 BONFIRE сменили вокалиста

10 мар 2016 : 		 Музыканты SAXON, UFO, DANGER DANGER, EUROPE, EDGUY поздравляют BONFIRE

25 фев 2016 : 		 Трейлер нового релиза BONFIRE

9 фев 2016 : 		 Новое видео BONFIRE

21 дек 2015 : 		 Двойной альбом BONFIRE выйдет в марте

25 ноя 2015 : 		 Новое видео BONFIRE

15 июл 2015 : 		 Новое видео BONFIRE

31 мар 2015 : 		 Фэн-видео BONFIRE

26 мар 2015 : 		 Трейлер нового альбома BONFIRE

16 мар 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BONFIRE

12 янв 2015 : 		 Новый состав BONFIRE

17 май 2013 : 		 Концертный релиз BONFIRE выйдет в мае

22 май 2012 : 		 Новое видео BONFIRE

13 май 2012 : 		 BONFIRE снимают клип на “Cry 4 Help”

9 апр 2012 : 		 BONFIRE поменяли ударника

7 апр 2012 : 		 Новый ЕР BONFIRE в мае

24 сен 2011 : 		 Концертный альбом BONFIRE увидит свет 7-го октября!

21 дек 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома BONFIRE

15 дек 2010 : 		 Новый альбом BONFIRE выйдет в начале года

10 фев 2008 : 		 Новый альбом BONFIRE выйдет в феврале

22 апр 2006 : 		 Запись нового альбома BONFIRE закончена

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BONFIRE подписали контракт с AFM

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BONFIRE подписали контракт с AFM Records. Осенью 2017 AFM планирует переиздать большую часть бэк каталога BONFIRE (многие из этих альбомов уже были недоступны для покупки), а весной 2018 увидит свет новый альбом.

Текущий состав BONFIRE:
Hans Ziller (гитара)
Alexx Stahl (вокал)
Ronnie Parkes (бас)
Tim Breideband (ударные)
Frank Pané (гитара)



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

ДенисНечаев
1 июл 2017, 09:42		Ну кому кроме самих музыкантов это надо ? Была интересная группа до 1993 года сегодня это жалкое зрелище . В группе не осталось ни одного члена кто принимал участие в записи классических альбомов 1989: Point Blank и 1991: Knock Out.


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