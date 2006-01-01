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BONFIRE подписали контракт с AFM BONFIRE подписали контракт с AFM Records. Осенью 2017 AFM планирует переиздать большую часть бэк каталога BONFIRE (многие из этих альбомов уже были недоступны для покупки), а весной 2018 увидит свет новый альбом.



Текущий состав BONFIRE:

Hans Ziller (гитара)

Alexx Stahl (вокал)

Ronnie Parkes (бас)

Tim Breideband (ударные)

Frank Pané (гитара) http://www.bonfire.de





+2 -2



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