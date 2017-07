сегодня



Новая песня ORDEN OGAN с Liv Kristine "Come With Me To The Other Side", новая песня группы ORDEN OGAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Gunmen", выход которого запланирован на 7 июля на AFM Records. В записи трека приняла участие Liv Kristine (ex-Leaves' Eyes, Theatre Of Tragedy).



По словам вокалиста и гитариста группы Seeb Levermann: "Когда мы только сочинили "Come With Me To The Other Side", сразу подумали, что здесь был бы очень уместным легкий ангелоподобный женский голос, чтобы наилучшим образом передать атмосферу этой песни. Мы сразу остановились на кандидатуре Liv и были очень рады, что она сразу согласилась. Затем она приехала в мою студию и напела свои партии. Результат превзошел все ожидания. Прикольно, но в самом начале работы над этой композицией мы даже думали сделать “Come With Me To The Other Side” чистой балладой, буквально через три секунды передумали".







+3 -2



просмотров: 446