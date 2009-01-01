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*Orden Ogan*



1 июл 2017 : 		 Новая песня ORDEN OGAN с Liv Kristine

9 июн 2017 : 		 Видео с текстом от ORDEN OGAN

20 май 2017 : 		 Новое видео ORDEN OGAN

13 апр 2017 : 		 Обложка нового альбома ORDEN OGAN

10 мар 2016 : 		 Трейлер бокс-сета ORDEN OGAN

12 фев 2016 : 		 Бокс-сет ORDEN OGAN выйдет в марте

12 янв 2015 : 		 Видео с текстом от ORDEN OGAN

11 дек 2014 : 		 Новое видео ORDEN OGAN

20 ноя 2014 : 		 Новый альбом ORDEN OGAN выйдет в январе

19 дек 2012 : 		 Новое видео ORDEN OGAN

25 окт 2012 : 		 Новое видео ORDEN OGAN

12 окт 2012 : 		 Новая песня ORDEN OGAN

26 сен 2012 : 		 Вокалист ORDEN OGAN пишет музыку к фильму

18 сен 2012 : 		 Новое видео ORDEN OGAN

4 сен 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ORDEN OGAN

28 авг 2012 : 		 Новый альбом ORDEN OGAN выйдет в октябре

9 дек 2011 : 		 Новый альбом ORDEN OGAN выйдет в апреле

10 ноя 2010 : 		 Новое видео ORDEN OGAN

25 окт 2010 : 		 Новая песня ORDEN OGAN

1 июл 2010 : 		 Новое видео ORDEN OGAN

18 дек 2009 : 		 Дата выхода нового альбома ORDEN OGAN

19 окт 2009 : 		 ORDEN OGAN подписали контракт с AFM Records

8 авг 2009 : 		 Бывший гитарист RUNNING WILD в видео ORDEN OGAN

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Новая песня ORDEN OGAN с Liv Kristine

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"Come With Me To The Other Side", новая песня группы ORDEN OGAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Gunmen", выход которого запланирован на 7 июля на AFM Records. В записи трека приняла участие Liv Kristine (ex-Leaves' Eyes, Theatre Of Tragedy).

По словам вокалиста и гитариста группы Seeb Levermann: "Когда мы только сочинили "Come With Me To The Other Side", сразу подумали, что здесь был бы очень уместным легкий ангелоподобный женский голос, чтобы наилучшим образом передать атмосферу этой песни. Мы сразу остановились на кандидатуре Liv и были очень рады, что она сразу согласилась. Затем она приехала в мою студию и напела свои партии. Результат превзошел все ожидания. Прикольно, но в самом начале работы над этой композицией мы даже думали сделать “Come With Me To The Other Side” чистой балладой, буквально через три секунды передумали".




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