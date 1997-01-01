Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу» [35]
*Вокалист STONE SOUR о десяти лучших металл альбомах [27]
*Видео с выступления RAINBOW [25]
*Новое видео ACCEPT [24]
*Десятка лучших металл альбомов от OZZY OSBOURNE [22]
*
[= ||| все новости группы



*Mr. Big*



1 июл 2017 : 		 Новая песня MR. BIG

16 июн 2017 : 		 Новая песня MR. BIG

14 июн 2017 : 		 Выход нового альбома MR. BIG отложен

12 июн 2017 : 		 Акустика от MR. BIG

5 июн 2017 : 		 Новое видео MR. BIG

2 июн 2017 : 		 Рассказ о создании новой песни MR. BIG

22 май 2017 : 		 Новая песня MR. BIG

9 май 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома MR. BIG

20 апр 2017 : 		 У MR. BIG уже готовы шесть новых песен

18 апр 2017 : 		 Новый альбом MR. BIG появится осенью

16 сен 2016 : 		 MR. BIG собирают идеи для нового альбома

6 июл 2015 : 		 LITA FORD и MR. BIG исполнили "Close My Eyes Forever"

23 мар 2015 : 		 Видео с выступления вокалиста MR. BIG в рамках Rock Meets Classic

9 дек 2014 : 		 MATT STARR продолжит выступление с MR. BIG

29 окт 2014 : 		 Виниловая версия последнего альбома MR. BIG выйдет в январе

28 сен 2014 : 		 Акустика от вокалиста MR. BIG

24 сен 2014 : 		 Новая песня MR. BIG

10 сен 2014 : 		 Новая песня MR. BIG

3 сен 2014 : 		 Новая песня MR. BIG

28 авг 2014 : 		 MR. BIG нашли барабанщика для тура

11 авг 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MR. BIG

25 июл 2014 : 		 У барабанщика MR. BIG обнаружена болезнь Паркинсона

26 июн 2014 : 		 Новый альбом MR. BIG выйдет в сентябре

9 янв 2012 : 		 Видео с выступления MR. BIG

23 дек 2011 : 		 MR. BIG выпустят акустический концертный альбом

22 ноя 2011 : 		 Бокс-сет от MR. BIG выйдет в январе

2 авг 2011 : 		 Кавер-версия DEEP PURPE от MR. BIG

14 июл 2011 : 		 Видео с выступления MR. BIG

17 дек 2010 : 		 Семплы с нового альбома MR. BIG

11 дек 2010 : 		 Акустическая версия новой песни MR. BIG

27 ноя 2010 : 		 Новое видео MR. BIG

19 ноя 2010 : 		 Детали нового альбома MR. BIG

20 окт 2010 : 		 Новый альбом MR. BIG выйдет в январе

25 сен 2010 : 		 MR. BIG начали работу над новым альбомом

4 сен 2009 : 		 Объявлена дата выхода нового концертного альбома MR. BIG

26 авг 2009 : 		 Превью нового DVD MR. BIG

15 май 2008 : 		 MR. BIG «почти воссоединились»

| - |
|||| сегодня

Новая песня MR. BIG

*
zoom
*
* *
"Forever And Back", новая песня группы MR. BIG, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Defying Gravity", выход которого запланирован на седьмое июля на Frontiers Music Srl.

New Song Premiere: MR. BIG's 'Forever And Back'














Like!+1Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Mateas89
1 июл 2017, 04:18		Вот это вещь!! Очень круто и мелодично))


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 807

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом