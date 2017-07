сегодня



Новый альбом JAG PANZER выйдет осенью JAG PANZER выпустят новую работу, получившую название "The Deviant Chord", 29 сентября на SPV/Steamhammer:



01. Born Of The Flame (4:00)

02. Far Beyond All Fear (3:49)

03. The Deviant Chord (5:37)

04. Blacklist (4:19)

05. Foggy Dew (3:20)

06. Divine Intervention (3:30)

07. Long Awaited Kiss (6:16)

08. Salacious Behavior (4:07)

09. Fire Of Our Spirit (4:37)

10. Dare (5:17)















