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*Queensrÿche*



1 июл 2017 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

22 май 2017 : 		 QUEENSRŸCHE почтили память Криса Корнелла

10 май 2017 : 		 Барабанщик KAMELOT в QUEENSRŸCHE

8 май 2017 : 		 QUEENSRŸCHE хотят начать запись осенью

26 апр 2017 : 		 Барабанщик KAMELOT выступает с QUEENSRŸCHE

4 апр 2017 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

3 апр 2017 : 		 Барабанщик KAMELOT выступил с QUEENSRŸCHE

29 мар 2017 : 		 Барабанщик KAMELOT поедет в тур с QUEENSRŸCHE

20 янв 2017 : 		 Вокалиста QUEENSRŸCHE подвергли резкой критике за размещения картинки с Трампом и Путиным

17 дек 2016 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

14 дек 2016 : 		 У QUEENSRŸCHE есть идеи для нового альбома

11 дек 2016 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

6 дек 2016 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

5 дек 2016 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE сцепился с фанатом

28 ноя 2016 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

3 авг 2016 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE за Трампа

25 июл 2016 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

16 май 2016 : 		 QUEENSRŸCHE приступят к работе в январе

29 апр 2016 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE заявил, что TODD LA TORRE стал инъекцией адреналина в выдохшуюся группу

26 апр 2016 : 		 GEOFF TATE исключил возможность возвращения в QUEENSRŸCHE

25 мар 2016 : 		 В QUEENSRŸCHE демократия

13 мар 2016 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE исполнил хит WHITESNAKE

1 мар 2016 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

19 янв 2016 : 		 Видео полного выступления QUEENSRŸCHE

13 янв 2016 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

27 ноя 2015 : 		 QUEENSRŸCHE не будут переписывать классику с новым вокалом

19 ноя 2015 : 		 В автобусе с QUEENSRŸCHE

10 ноя 2015 : 		 QUEENSRŸCHE на арфах

4 ноя 2015 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

13 окт 2015 : 		 Успехи в чартах QUEENSRŸCHE

12 окт 2015 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

8 окт 2015 : 		 QUEENSRŸCHE в акустике

8 окт 2015 : 		 QUEENSRŸCHE исполнили песню с GABBIE RAE

5 окт 2015 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE учит хитам группы

30 сен 2015 : 		 Виниловая версия нового альбома QUEENSRŸCHE выйдет с бонусами

19 сен 2015 : 		 Новая песня QUEENSRŸCHE

12 сен 2015 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

5 сен 2015 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

14 авг 2015 : 		 QUEENSRŸCHE исполнили новую песню

7 авг 2015 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

4 авг 2015 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «У группы открылось второе дыхание!»

4 авг 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома QUEENSRŸCHE

2 авг 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления Queensryche

29 июл 2015 : 		 QUEENSRŸCHE исполниил новую песню

20 июл 2015 : 		 Новый альбом QUEENSRŸCHE выйдет в октябре

19 июл 2015 : 		 Новая песня QUEENSRŸCHE

1 июл 2015 : 		 Новый альбом QUEENSRŸCHE выйдет в октябре

13 май 2015 : 		 QUEENSRŸCHE «записали больше часа материала»

27 апр 2015 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

31 мар 2015 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

25 мар 2015 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

7 мар 2015 : 		 QUEENSRŸCHE нашли продюсера

23 янв 2015 : 		 Фронтмен QUEENSRŸCHE о новых песнях группы

5 янв 2015 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

3 дек 2014 : 		 Видео полного выступления QUEENSRŸCHE

14 окт 2014 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

9 сен 2014 : 		 У QUEENSRŸCHE готовы «14—15 песен»

3 сен 2014 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

14 июн 2014 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

6 май 2014 : 		 QUEENSRŸCHE начали работу над альбомом

29 апр 2014 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

29 апр 2014 : 		 JACKSON, ROCKENFIELD и WILTON продолжат выступать как QUEENSRŸCHE

6 янв 2014 : 		 Видео с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE

24 дек 2013 : 		 Видео с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE

24 ноя 2013 : 		 TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE:небольшое видео

23 ноя 2013 : 		 Видео с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE

4 ноя 2013 : 		 Видео с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE

1 ноя 2013 : 		 Видео с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE

26 окт 2013 : 		 Видео с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE

23 окт 2013 : 		 Видео с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE

19 окт 2013 : 		 Видео с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE

14 окт 2013 : 		 TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE открыли европейский тур

9 окт 2013 : 		 Новое видео TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE

4 сен 2013 : 		 Суд на право использование имени QUEENSRŸCHE отложен на январь

31 авг 2013 : 		 Новое видео PAMELA MOORE

13 авг 2013 : 		 Концертное видео TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE

18 июл 2013 : 		 Видео с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE

17 июл 2013 : 		 Мультикамерная съемка с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE

15 июл 2013 : 		 Рассказ о лимитированной версии нового альбома TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE

10 июл 2013 : 		 Новое видео TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE

9 июл 2013 : 		 Видео с выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE

8 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE

3 июл 2013 : 		 Альбом TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE в Top 25

2 июл 2013 : 		 TODD LA TORRE уверен в том, что его коллеги выиграют права на бренд QUEENSRŸCHE

28 июн 2013 : 		 PAMELA MOORE выступила с TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE

18 июн 2013 : 		 Новый альбом TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE доступен для прослушивания

8 июн 2013 : 		 TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE исполнили две новых песни

3 июн 2013 : 		 Новая песня TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE

26 май 2013 : 		 Вышла компиляция QUEENSRŸCHE

23 май 2013 : 		 Семплы новых песен TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE

21 май 2013 : 		 Новая песня TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE

20 май 2013 : 		 TODD LA TORRE-QUEENSRŸCHE исполнили новую песню

9 май 2013 : 		 Видео бэк-вокалистки QUEENSRŸCHE

29 апр 2013 : 		 Детали альбома TODD LA TORRE QUEENSRŸCHE

18 апр 2013 : 		 Новая песня бэк-вокалистки QUEENSRŸCHE

17 апр 2013 : 		 Видео с выступления Todd La Torre-QUEENSRŸCHE

17 апр 2013 : 		 Бэк-вокалистка QUEENSRŸCHE выпустит альбом в мае

10 апр 2013 : 		 Видео с выступления Todd La Torre-QUEENSRŸCHE

26 мар 2013 : 		 Новая песня Todd La Torre-QUEENSRŸCHE

21 мар 2013 : 		 Видео с выступления Todd La Torre-QUEENSRŸCHE

14 мар 2013 : 		 Видео с выступления Todd La Torre-QUEENSRŸCHE

9 мар 2013 : 		 Бывший гитарист GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE выступил с QUEENSRŸCHE

7 мар 2013 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE о расколе с Geoff'ом Tate'ом

6 мар 2013 : 		 Бывший гитарист GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE выступит с QUEENSRŸCHE

4 мар 2013 : 		 Todd La Torre-QUEENSRŸCHE на Century Media

25 фев 2013 : 		 Семпл новой песни вокалиста QUEENSRŸCHE

23 фев 2013 : 		 Семпл новой песни Todd La Torre-QUEENSRŸCHE

16 янв 2013 : 		 Видео с выступления Todd La Torre-QUEENSRŸCHE

14 янв 2013 : 		 Бывшая бэк-вокалистка QUEENSRŸCHE выпускает альбом

12 янв 2013 : 		 Видео с выступления Todd La Torre-QUEENSRŸCHE

4 янв 2013 : 		 Видео с выступления Todd La Torre-QUEENSRŸCHE

1 янв 2013 : 		 Видео с выступления Todd La Torre-QUEENSRŸCHE

14 дек 2012 : 		 QUEENSRŸCHE завершили запись ударных

3 дек 2012 : 		 QUEENSRŸCHE начали запись

1 дек 2012 : 		 Новый альбом QUEENSRŸCHE звучит так, как ждут от него фанаты!

15 ноя 2012 : 		 Трейлер нового альбома QUEENSRŸCHE

15 окт 2012 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

14 окт 2012 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

16 сен 2012 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE о записи

17 авг 2012 : 		 Интервью с новым составом QUEENSRŸCHE

3 авг 2012 : 		 Новый вокалист QUEENSRŸCHE : «Я не использую никаких бэков Tate'a"

1 авг 2012 : 		 Видео с первого выступления QUEENSRŸCHE в новом составе

30 июл 2012 : 		 Новый состав QUEENSRŸCHE дебютировал на сцене

21 июн 2012 : 		 GEOFF TATE исполнил классику QUEENSRŸCHE

21 июн 2012 : 		 QUEENSRŸCHE сменили вокалиста

10 июн 2012 : 		 Видео с выступления вокалиста QUEENSRŸCHE

8 июн 2012 : 		 Видео с выступления вокалиста QUEENSRŸCHE

5 июн 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления QUEENSRŸCHE

29 май 2012 : 		 Вокалист QUEENSRCHE зрителям на ROCKLAHOMA: "Ребята, вы просто отстой"

14 май 2012 : 		 Видео полного концерта QUEENSRŸCHE

2 май 2012 : 		 Акустическое выступление сольной группы вокалиста QUEENSRŸCHE на радио

18 апр 2012 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

1 мар 2012 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE приступил к записи сольного альбома

21 фев 2012 : 		 Кавер-версия QUEENSRŸCHE от LINE OF FIRE

6 фев 2012 : 		 Музыканты QUEENSRŸCHE выступили с WINDOWPANE

3 фев 2012 : 		 Качественное видео с выступления вокалиста QUEENSRŸCHE

29 янв 2012 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE открыл акустический тур

19 янв 2012 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE спел вместе JAMES'ом DURBIN'ом

16 янв 2012 : 		 Ударник QUEENSRŸCHE провел пять дней с композитором, лауреатом Оскара

2 янв 2012 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE выступил на свадьбе JAMES'a DURBIN'a

29 дек 2011 : 		 'The Warning' QUEENSRŸCHE выйдет на виниле

9 дек 2011 : 		 QUEENSRŸCHE берут паузу в год на сочинение альбома

27 ноя 2011 : 		 QUEENSRŸCHE исполнили "Operation: Mindcrime" целиком

3 ноя 2011 : 		 QUEENSRŸCHE целиком исполнили "Rage For Order",

22 авг 2011 : 		 Концерт QUEENSRŸCHE выйдет на Blu-Ray

16 авг 2011 : 		 QUEENSRŸCHE в акустике

20 июл 2011 : 		 Вокалист QUEENSRYCHE: «Рок почти мёртв»

16 июл 2011 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

7 июл 2011 : 		 Видео с релиз-вечеринки QUEENSRŸCHE

28 июн 2011 : 		 Вокалист QUEENSRYCHE сказал, что группа начала сочинять новый материал

16 июн 2011 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

16 июн 2011 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

3 июн 2011 : 		 Новая песня QUEENSRŸCHE

23 май 2011 : 		 Новый сингл QUEENSRŸCHE

16 май 2011 : 		 Семплы с нового альбома QUEENSRŸCHE

5 май 2011 : 		 Трек-лист нового альбома QUEENSRŸCHE

13 апр 2011 : 		 Обложка нового альбома QUEENSRŸCHE

7 апр 2011 : 		 Новый альбом QUEENSRYCHE выйдет в июне

29 мар 2011 : 		 Название нового альбома QUEENSRŸCHE

25 мар 2011 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE о новом альбоме

15 фев 2011 : 		 Фронтмен QUEENSRYCHE из Китая

6 фев 2011 : 		 QUEENSRŸCHE заканчивают работу над альбомом

4 фев 2011 : 		 Вокалист QUEENSRYCHE снялся в фильме “Unstoppable Killing Machine”

12 янв 2011 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE ответил на вопросы поклонников

9 ноя 2010 : 		 Юбилейное издание "Empire" QUEENSRŸCHE доступно для прослушивания

5 ноя 2010 : 		 Концертный трек QUEENSRŸCHE

25 окт 2010 : 		 QUEENSRŸCHE выступили перед войсками в Ираке и Кувейте

16 сен 2010 : 		 Выход юбилейного издания QUEENSRŸCHE вновь отложен

26 авг 2010 : 		 QUEENSRŸCHE на LOUD & PROUD RECORDS

21 авг 2010 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

13 авг 2010 : 		 Выход юбилейного издания QUEENSRŸCHE отложен

10 авг 2010 : 		 Детали юбилейного издания альбома QUEENSRŸCHE

30 июл 2010 : 		 Видео с кабаре-тура QUEENSRŸCHE

26 июл 2010 : 		 GEOFF TATE о новом альбоме QUEENSRŸCHE

23 июл 2010 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

19 июл 2010 : 		 QUEENSRŸCHE отдали дань памяти RONNIE JAMES'у DIO

15 июл 2010 : 		 Юбилейное издание от QUEENSRŸCHE

17 май 2010 : 		 QUEENSRŸCHE о смерти DIO

9 май 2010 : 		 QUEENSRŸCHE открыли YouTube канал

5 мар 2010 : 		 QUEENSRŸCHE возьмут в тур танцовщиц кабаре

3 сен 2009 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

3 авг 2009 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE напишет музыку для фильма

24 июл 2009 : 		 Убит известный звукорежиссер Tom Pfaeffle

26 мар 2009 : 		 Новый альбом QUEENSRŸCHE целиком доступен для прослушивания

24 мар 2009 : 		 Доступно новое видео QUEENSRŸCHE

22 янв 2009 : 		 Объявлена дата выхода нового альбома QUEENSRŸCHE

31 авг 2008 : 		 QUEENSRŸCHE: новый альбом будет продюссировать Jason Slater

27 фев 2007 : 		 QUEENSRŸCHE обнародовали обложку DVD 'Mindcrime At The Moore'

23 фев 2007 : 		 Детали релиза QUEENSRŸCHE 'Mindcrime At The Moore'

17 окт 2006 : 		 Immergent Records выпустит CD/DVD от QUEENSRŸCHE и GEOFF TATE

18 июл 2006 : 		 Новый концертник QUEENSRŸCHE выйдет осенью

20 май 2006 : 		 QUEENSRŸCHE: Видеоклип "The Hands" доступен в онлайне

23 фев 2006 : 		 Новые сэмплы QUEENSRŸCHE в сети

20 янв 2006 : 		 QUEENSRYCHE: сингл "I'm American" выходит в конце февраля

22 дек 2005 : 		 QUEENSRYCHE : обложка "Operation: Mindcrime II"

6 дек 2005 : 		 QUEENSRYCHE начинают микшировать "Operation: Mindcrime II"

13 ноя 2005 : 		 QUEENSRYCHE определились с датой релиза

17 июн 2005 : 		 QUEENSRYCHE подписались на Rhino Records

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Видео с выступления QUEENSRŸCHE

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Видео с выступления QUEENSRŸCHE, которое состоялось 27 июня в Backstage, Munich, Germany, доступно для просмотра ниже.

Watch QUEENSRЕёCHE Perform In Munich, Germany
















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