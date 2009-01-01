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Бывший барабанщик BLACK SABBATH «примирился» с бывшими коллегами В ходе недавнего интервью Rolling Stone бывший барабанщик BLACK SABBATH Bill Ward сообщил, что «примирился» с бывшими коллегами, несмотря на то, что не говорил с ними два года:



«Я пролил много горьких слёз. Я горевал о потере трёх моих лучших друзей. Я горевал о потере их общества, их слов, их смеха, удовольствия от пребывания вместе и, что самое главное, музыки... Я горевал о потере фанатов и той боли, которая была причинена всем случившимся. Но я не могу позволить себе обижаться. Я не могу позволить злиться. Я не могу позволить эти вещи как духовно, так и физически. Так что я понял, что я должен оставить это в прошлом».



Впервые на публике с 2011 года Iommi и Butler появились вместе с Ward'ом в 2015 году, когда в мае вручалась награда Ivor Novello.



«Это было душевно. Было очень мило. Всё было так, как будто никаких размолвок не было. Было очень приятно увидеть Terry, и я по нему очень скучаю. Было очень приятно увидеть Tony, и по нему я скучаю не меньше. Мне не хватает Oz'a. Я думаю об Ozzy постоянно. Я не хочу умалять достоинств Tony или Terry, но тяжелее всего мне далась потеря Ozzy. Я люблю его особым чувством. Именно ему сложнее всего было сказать "прощай" и пожелать всего наилучшего в будущем».



По словам Ward'a, никаких контактов с участниками группы после этой церемонии не было:



«Я не говорил ни с кем из них и не обменивался никакими сообщениями или письмами. Могло быть несколько заявлений, который бы ходили от одного к другому, но правда — стоит ли? Я примирился с ними. Если появится что-то, с чем я не согласен, я всегда отвечу на это в защиту или защиту того, что я посчитаю нужным. Но моим основным посылом был вовсе не страх, не возмущение или ненависть, ничего подобного. Я абсолютно искренне и очень-очень сильно люблю этих людей. Я желаю им только хорошего, только прекрасного в их жизни. Каждый день я молюсь и желаю им здоровья и радости и ничего иного, кроме хорошего. В любом случае... Некое высокомерие или недовольство или что-то ещё... Это имело место, но... Я очень опечален этой ситуацией, и я остыл. Я в другом положении, я ушёл вперёд. Но я не отказался от идеи того, если они меня позовут сыграть, я не отказывался от этого. Это может стать тем, что может сработать. Но если они отказались от этой идеи, то ладно, я приму это. Я не откажусь. Мне говорили быть открытым, значит, я буду открытым в этом отношении... Вот какие у меня сейчас чувства по этому вопросу. Я больше не переживаю никакой трагедии и не беспокоюсь на этот счёт».



Ward также добавил, что «открыт» для выступления с SABBATH в будущем.



«Зависит от того, как всё будет, и зависит от того, что это будет. Но я определённо открыт. Я был бы дураком, если бы нет. Настало время идти вперёд, мы становимся старше. Я давно люблю этих парней. Я люблю музыку BLACK SABBATH».



Барабанщик также сказал, что сейчас в куда лучшем состоянии после скорби по потере контактов с группой:



«То, через что я прошёл и через что прохожу, полагаю, поможет мне исцелиться. Я знаю, что многие беспокоились, знаю, что многие вышли из себя. Знаю, что многие были огорчены случившимся. Это было невероятно печально, историческая катастрофа. Думаю, что я буду всегда в долгу и сожалеть о том, как закончился SABBATH. Всегда буду. Единственное, что хочу сказать, что я хотел быть честным к самому себе, и именно поэтому я заплатил огромную цену. Я прошу лишь прощения за то, что пытался быть честным по отношению к самому себе».







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