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*Marty Friedman*



1 июл 2017 : 		 Новая песня MARTY FRIEDMAN

24 июн 2017 : 		 Фрагмент нового трека MARTY FRIEDMAN

5 июн 2017 : 		 Ранние альбомы MARTY FRIEDMAN будут переизданы

2 июн 2017 : 		 MARTY FRIEDMAN выпустит новую работу летом; новая песня

25 янв 2017 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

9 дек 2016 : 		 У MARTY FRIEDMAN'a готово уже пять песен

23 ноя 2016 : 		 MARTY FRIEDMAN: «У меня не было достаточно причин для возвращения в MEGADETH»

5 ноя 2016 : 		 MARTY FRIEDMAN стал послом

14 окт 2016 : 		 MARTY FRIEDMAN завершает работу над альбомом

3 авг 2016 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

11 мар 2016 : 		 MARTY FRIEDMAN просит поклонников не пожимать его руку

10 мар 2016 : 		 MARTY FRIEDMAN на EMGtv

18 фев 2016 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

11 фев 2016 : 		 MARTY FRIEDMAN о METALLICA

21 янв 2016 : 		 MARTY FRIEDMAN на EMGtv

10 дек 2015 : 		 В автобусе с MARTY FRIEDMAN

5 ноя 2015 : 		 MARTY FRIEDMAN на EMGtv

20 окт 2015 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

19 сен 2015 : 		 MARTY FRIEDMAN пригласил на сцену поклонника

17 сен 2015 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN'a

10 сен 2015 : 		 Биография MARTY FRIEDMAN'а будет готова через полгода

1 сен 2015 : 		 Видео с текстом от MARTY FRIEDMAN

19 авг 2015 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Все хотят слышать от меня агрессивный, тяжёлый, плотный материал»

12 авг 2015 : 		 MARTY FRIEDMAN: "Я лучше сяду на ежа, чем буду слушать JIMI HENDRIX'a!"

5 авг 2015 : 		 Что могло бы заставить MARTY FRIEDMAN'а вновь сыграть с MEGADETH?

31 июл 2015 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Лучшее в BABYMETAL то, что они вызывают полярную реакцию!»

8 июл 2015 : 		 MARTY FRIEDMAN приедет с гастролями в США

18 май 2015 : 		 Мастер-класс MARTY FRIEDMAN

12 апр 2015 : 		 MARTY FRIEDMAN воздал должное Астору Пьяццолла

11 апр 2015 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Для меня возвращение в MEGADETH — это шаг назад»

28 янв 2015 : 		 MARTY FRIEDMAN не считает себя металлическим музыкантом

26 янв 2015 : 		 MARTY FRIEDMAN не читает книг, но считает себя граммар-наци

15 янв 2015 : 		 MARTY FRIEDMAN вновь не исключает своего возвращения в MEGADETH

5 янв 2015 : 		 MARTY FRIEDMAN не исключает своего возвращения в MEGADETH

22 дек 2014 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

12 авг 2014 : 		 MARTY FRIEDMAN об уходе из MEGADETH

8 июл 2014 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

29 май 2014 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

26 май 2014 : 		 MARTY FRIEDMAN, GUS G., HERMAN LI исполнили BLACK SABBATH

24 май 2014 : 		 Фрагмент нового трека MARTY FRIEDMAN

19 май 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления MARTY FRIEDMAN

6 май 2014 : 		 Видео с текстом от MARTY FRIEDMAN

5 май 2014 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

3 май 2014 : 		 MARTY FRIEDMAN, GUS G. исполнили BLACK SABBATH

30 апр 2014 : 		 Новая песня MARTY FRIEDMAN

23 апр 2014 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

26 фев 2014 : 		 Новый альбом MARTY FRIEDMAN выйдет в мае

31 янв 2014 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

23 янв 2014 : 		 Новая песня MARTY FRIEDMAN'а

30 дек 2013 : 		 PAUL REED SMITH представили фирменную гитару MARTY FRIEDMAN

5 дек 2013 : 		 Тизер нового альбома MARTY FRIEDMAN

10 ноя 2013 : 		 Гитаристы CHILDREN OF BODOM, REVOCATION на новом альбоме Marty Friedman

24 окт 2013 : 		 MARTY FRIEDMAN отрицает участие в туре 'Metal All-Stars'

16 сен 2013 : 		 MARTY FRIEDMAN работает над 'самым тяжёлым и энергичным' сольником за всю свою карьеру

3 янв 2013 : 		 MARTY FRIEDMAN женился?

3 дек 2012 : 		 MARTY FRIEDMAN о работе с лидером MEGADETH

29 окт 2012 : 		 MARTY FRIEDMAN: видео с выступления

23 окт 2012 : 		 MARTY FRIEDMAN: видео с выступления

19 окт 2012 : 		 MARTY FRIEDMAN: видео с выступления

11 окт 2012 : 		 MARTY FRIEDMAN: видео с выступления

5 окт 2012 : 		 'Tokyo Jukebox Vols. 1 & 2' MARTY FRIEDMAN 'a выйдут в США в ноябре

11 авг 2012 : 		 MARTY FRIEDMAN - со-автор песни с альбома номер 1 в Японии

30 май 2012 : 		 MARTY FRIEDMAN присоединился на сцене к ANDREW W.K.

22 апр 2012 : 		 'Bad D.N.A.', 'Tokyo Jukebox 2' MARTY FRIEDMAN'a выйдут в Европе

20 янв 2012 : 		 MARTY FRIEDMAN: только малый процент людей в Японии знает, что я из MEGADETH

19 янв 2012 : 		 MARTY FRIEDMAN подвёл итоги года

3 янв 2012 : 		 Подарок от MARTY FRIEDMAN'a

27 дек 2011 : 		 MARTY FRIEDMAN на сингле MOMOIRO CLOVER

9 ноя 2011 : 		 MARTY FRIEDMAN пишет музыкальную тему к фильму

17 авг 2011 : 		 MARTY FRIEDMAN в новом видео RAZOR

11 авг 2011 : 		 Обложка нового альбома MARTY FRIEDMAN

7 авг 2011 : 		 MARTY FRIEDMAN завершил работы над альбомом

28 июл 2011 : 		 MARTY FRIEDMAN: "Это самая веселая песня, которую я исполнял"

6 июн 2011 : 		 Yossi Sassi и MARTY FRIEDMAN на одной сцене: видео

27 май 2011 : 		 GUS G. и MARTY FRIEDMAN на одной сцене: видео

16 май 2011 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

12 май 2011 : 		 MARTY FRIEDMAN выставил на аукцион гитару MEGADETH

22 апр 2011 : 		 MARTY FRIEDMAN и STEVE LUKATHER записали песню

18 мар 2011 : 		 MARTY FRIEDMAN выставит на аукцион гитары периода MEGADETH

21 окт 2010 : 		 MARTY FRIEDMAN основал новый лейбл

26 июл 2010 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

24 июл 2010 : 		 MARTY FRIEDMAN выпустит новый сольный альбом в следующем месяце

20 июн 2010 : 		 MARTY FRIEDMAN в сингле номер 1 в Японии

17 июн 2010 : 		 MARTY FRIEDMAN завершает работу над альбомом

18 май 2010 : 		 MARTY FRIEDMAN начал работу над новым альбомом

30 дек 2009 : 		 MARTY FRIEDMAN записал сингл с ANDREW W.K.

28 дек 2009 : 		 Новый альбом MARTY FRIEDMAN'а выйдет в феврале

20 ноя 2009 : 		 MARTY FRIEDMAN о туре и альбоме

25 авг 2007 : 		 Информация о концертных релизах MARTY FRIEDMAN'a

25 апр 2007 : 		 MARTY FRIEDMAN (ex-MEGADETH) снимет DVD в Японии

10 июл 2006 : 		 MARTY FRIEDMAN: Новый сольник вышел в Японии

28 май 2005 : 		 Бывший гитарист MEGADETH пишет шестой сольный альбом

5 янв 2004 : 		 Marty Friedman не будет играть на сольнике Dave Mustaine

13 авг 2003 : 		 MARTY FRIEDMAN переиздает ранние записи

10 ноя 2002 : 		 Сольник гитариста MEGADETH

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Новая песня MARTY FRIEDMAN

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"Whiteworm", новая песня MARTY FRIEDMAN'a, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Wall Of Sound", выход которого запланирован на четвертое августа на Prosthetic Records.

Listen To New MARTY FRIEDMAN Song 'Whiteworm'








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