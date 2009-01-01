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Новая песня MARTY FRIEDMAN "Whiteworm", новая песня MARTY FRIEDMAN'a, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Wall Of Sound", выход которого запланирован на четвертое августа на Prosthetic Records.



















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