Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист STONE SOUR о десяти лучших металл альбомах [65]
*Новый альбом STONE SOUR доступен для прослушивания [40]
*Десятка лучших металл альбомов от OZZY OSBOURNE [26]
*Новое видео ACCEPT [25]
*Вокалист DEEP PURPLE: «Не думаю, что RITCHIE BLACKMORE когда-то повзро... [22]
*
[= ||| все новости группы



*Dark Avenger*



3 июл 2017 : 		 Видео с текстом от DARK AVENGER

9 янв 2015 : 		 Видео с текстом от DARK AVENGER

23 янв 2012 : 		 Сведение нового альбома DARK AVENGER выполнит Michael Wagener

| - |
|||| 3 июл 2017

Видео с текстом от DARK AVENGER

*
zoom
*
* *
DARK AVENGER опубликовали официальное видео с текстом на песню “The Beloved Bones”, которая взята из нового альбома "The Beloved Bones: Hell".

DARK AVENGER Sign With Rockshots Records; New Album Announced; вЂњThe Beloved BonesвЂќ Lyric Video Streaming




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 250

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Abney Park Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом