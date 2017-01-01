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*Afterbirth*



3 июл 2017 : 		 Новая песня AFTERBIRTH

6 июн 2017 : 		 Новая песня AFTERBIRTH

21 фев 2017 : 		 Музыканты HELMET, ARTIFICIAL BRAIN, BUCKSHOT FACELIFT в AFTERBIRTH

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|||| 3 июл 2017

Новая песня AFTERBIRTH

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"Drills And Needles", новая песня группы AFTERBIRTH, доступна для прослушивания ниже. в состав которой входят участники HELMET, ARTIFICIAL BRAIN и BUCKSHOT FACELIFT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "The Time Traveler's Dilemma", выход которого запланирован на двадцать восьмое июля.

Трек-лист:

"Eternal Return"
"Maggots In Her Smile"
"Drills And Needles"
"Discarded Astral Body"
"Multiverse Dimentia"
"The Time Traveler's Dilemma I"
"Sifting Through The Sands Of The Unholy"
"Timeless Formless"
"Transcendental Object At The End Of History"
"Devouring The Hungry Ghost"
"Time Travelers Dilemma II"

AFTERBIRTH Featuring Members Of HELMET, ARTIFICIAL BRAIN, And BUCKSHOT FACELIFT Streaming вЂњDrills And NeedlesвЂќ Track





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