все новости группы







Canker







2 июл 2017 : Новый альбом CANKER выйдет весной



2 июл 2017



Новый альбом CANKER выйдет весной Одна из самых легендарных испанских дэт-металл групп, CANKER, основанная в 1990 году, выпустит новую работу, получившую название "Earthquake", в сентябре этого года на Xtreem Music.









+0 -1



просмотров: 172

