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*Canker*



2 июл 2017 : 		 Новый альбом CANKER выйдет весной

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|||| 2 июл 2017

Новый альбом CANKER выйдет весной

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Одна из самых легендарных испанских дэт-металл групп, CANKER, основанная в 1990 году, выпустит новую работу, получившую название "Earthquake", в сентябре этого года на Xtreem Music.

SpainвЂ™s CANKER Announce Earthquake Album



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