все новости группы







Livid







2 июл 2017 : Новая песня LIVID



2 июл 2017



Новая песня LIVID "The Fire", новая песня группы LIVID, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Beneath This Shroud, The Earth Erodes", выход которого запланирован на четырнадцатое июля,













+0 -1



просмотров: 190