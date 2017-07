2 июл 2017



Переиздания MONSTER MAGNET выйдут осенью Первого сентября Napalm Records выпустит переиздания двух альбомов MONSTER MAGNET, "Tab" и "Spine Of God".



“Tab”

“25”

“Longhair”

“Lord 13”



Spine Of God:



“Pill Shovel”

“Medicine”

“Nod Scene”

“Black Mastermind”

“Zodiac Lung”

“Spine Of God”

“Snake Dance”

“Sin's A Good Man's Brother”

“Ozium”

“Ozium” (Demo Version)











