2 июл 2017



Новая песня STEVEN WILSON "Permanating". новая песня STEVEN'a WILSON'a, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "To The Bone", выход которого запланирован на 18 августа:



“To The Bone”

“Nowhere Now”

“Pariah”

“The Same Asylum As Before”

“Refuge”

“Permanating”

“Blank Tapes”

“People Who Eat Darkness”

“Song Of I”

“Detonation”

“Song Of Unborn”















