Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист STONE SOUR о десяти лучших металл альбомах [40]
*GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу» [35]
*Новое видео ACCEPT [25]
*Видео с выступления RAINBOW [25]
*Десятка лучших металл альбомов от OZZY OSBOURNE [24]
*
[= ||| все новости группы



*Helix*



2 июл 2017 : 		 Новая песня HELIX

23 май 2017 : 		 Вокалист HELIX завершил запись

19 фев 2017 : 		 Концертное видео HELIX 1990 года

18 фев 2017 : 		 Концертное видео HELIX 1993 года

3 авг 2016 : 		 Шесть альбомов HELIX вышли на CD

16 июн 2016 : 		 Новое видео HELIX про басиста KISS

3 июн 2016 : 		 HELIX выпустят сборник лучших песен

30 мар 2016 : 		 Концертное видео HELIX

8 окт 2014 : 		 HELIX планируют съемку DVD

24 сен 2014 : 		 Новое видео HELIX

8 май 2014 : 		 Новая песня HELIX

5 мар 2014 : 		 Новый альбом HELIX выйдет в мае

22 ноя 2013 : 		 Название нового альбом HELIX

28 авг 2013 : 		 Вокалист HELIX основал новую группу

27 июн 2012 : 		 BRENT DOERNER ушел из HELIX

21 май 2012 : 		 Компиляция HELIX выйдет в сентябре

10 май 2012 : 		 Новое видео HELIX

7 янв 2012 : 		 HELIX подвели итоги года

20 дек 2011 : 		 Антология HELIX

26 сен 2011 : 		 Реклама нового ЕР HELIX

22 авг 2011 : 		 Новый ЕР HELIX выйдет в сентябре

28 июн 2011 : 		 HELIX начали запись альбома

14 мар 2011 : 		 Сборник лучших песен HELIX выйдет осенью

8 мар 2011 : 		 Новое видео HELIX

20 дек 2010 : 		 Дата выхода "Smash Hits Unplugged" HELIX

18 окт 2010 : 		 Видео с записи акустического диска HELIX

11 окт 2010 : 		 Детали акустического диска HELIX

31 авг 2010 : 		 Трек-лист компиляции HELIX

17 авг 2010 : 		 HELIX выпустит сборник и акустический диск

17 июн 2010 : 		 Новое видео HELIX

2 фев 2010 : 		 Новое видео HELIX

12 окт 2009 : 		 Две новых песни HELIX

5 окт 2009 : 		 Обложка и дата выхода нового альбома HELIX

30 сен 2009 : 		 HELIX завершили запись альбома

| - |
|||| 2 июл 2017

Новая песня HELIX

*
zoom
*
* *
"The Devil Is Having A Party Tonight", новая песня группы HELIX, доступна для прослушивания ниже.

HELIX Release New Single вЂњThe Devil Is Having A Party TonightвЂќ



Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 457

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Folk Summer Fest Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом