Фраза, имя группы
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все новости группы
Aborted
2 июл 2017
:
Новое видео ABORTED
24 июн 2017
:
Новая песня ABORTED
13 июн 2017
:
Новый ЕР ABORTED выйдет летом
19 апр 2016
:
Новое видео ABORTED
9 апр 2016
:
Новое видео ABORTED
5 апр 2016
:
Видео с барабанными партиями нового трека ABORTED
9 мар 2016
:
Новая песня ABORTED
13 фев 2016
:
Новый альбом ABORTED выйдет в апреле
17 янв 2016
:
Видео с текстом от ABORTED
7 дек 2015
:
Новое видео ABORTED
11 ноя 2015
:
ABORTED выпустят новый ЕР
31 июл 2015
:
Видео с гитарным прохождением от ABORTED
5 мар 2015
:
Видео с гитарным прохождением от ABORTED
1 ноя 2014
:
Новое видео ABORTED
11 июл 2014
:
Новое видео ABORTED
29 апр 2014
:
Новый альбом ABORTED доступен для прослушивания
14 апр 2014
:
Видео с текстом от ABORTED
15 мар 2014
:
Новая песня ABORTED
4 мар 2014
:
ABORTED записали кавер-версию SEPULTURA
21 фев 2014
:
Новый альбом ABORTED выйдет в апреле
21 янв 2014
:
ABORTED приступили к записи
13 фев 2013
:
Новое видео ABORTED
11 янв 2013
:
Видео с текстом от ABORTED
9 янв 2013
:
ABORTED целиком исполнят "Goremageddon" на шести шоу
31 дек 2012
:
ABORTED целиком исполнят 'Goremageddon'
11 янв 2012
:
Новое видео ABORTED
22 дек 2011
:
Новая песня ABORTED
26 окт 2011
:
Новая песня ABORTED
19 окт 2011
:
Трейлер нового альбома ABORTED
21 сен 2011
:
Трек-лист нового альбома ABORTED
6 июл 2011
:
Участники ROTTEN SOUND, BENIGHTED на новом альбоме ABORTED
29 мар 2011
:
ABORTED начнут запись в июне
20 янв 2011
:
ABORTED: «Пока готовы 13 скелетов песен»
27 дек 2010
:
Подготовительная работа к записи нового альбома ABORTED начнётся на следующей неделе
12 май 2010
:
ABORTED сочиняют новый материал
22 дек 2009
:
Новая песня ABORTED
8 дек 2009
:
ABORTED представили новый состав
4 май 2009
:
Переиздание ABORTED
13 мар 2009
:
Участник ABORTED запустил новый проект
11 июн 2008
:
Новый альбом ABORTED в сети
4 июн 2008
:
Трейлер нового альбома ABORTED в сети
6 май 2008
:
Подробности о новом альбоме ABORTED
11 фев 2008
:
ABORTED готовятся к записи нового альбома
5 окт 2007
:
ABORTED начали работу над новым материалом
3 мар 2007
:
ABORTED нашли нового ударника
21 дек 2006
:
Новая композиция ABORTED в сети
24 окт 2006
:
ABORTED о новом составе и новом альбоме
4 сен 2006
:
ABORTED: Свежий DVD на подходе
14 июл 2006
:
ABORTED о своем новом альбоме
4 июн 2006
:
ABORTED о новом DVD и новом альбоме
24 фев 2006
:
ABORTED засядут в студию в октябре
5 янв 2006
:
Смена состава в ABORTED
6 сен 2005
:
Новое видео ABORTED
2 июл 2017
Новое видео
ABORTED
"Bathos", новое видео группы ABORTED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из 7" EP "Bathos".
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).