Мемуары вокалиста AGNOSTIC FRONT выйдут летом Lesser Gods объявили о том, что мемуары вокалиста AGNOSTIC FRONT Roger'a Miret'a, написанные вместе с Jon'ом Wiederhorn'ом (известным по книге "Louder Than Hell: The Definitive Oral History Of Metal") и получившие название "My Riot: Agnostic Front, Grit, Guts & Glory", будут выпущены двадцать девятого августа.















