Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист STONE SOUR о десяти лучших металл альбомах [55]
*GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу» [35]
*Новый альбом STONE SOUR доступен для прослушивания [29]
*Новое видео ACCEPT [25]
*Десятка лучших металл альбомов от OZZY OSBOURNE [25]
*
[= ||| все новости группы



*Alter Bridge*



3 июл 2017 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE: «Без лейбла попасть на радио было нереально»

23 июн 2017 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

12 июн 2017 : 		 ALTER BRIDGE выступят с оркестром

4 июн 2017 : 		 Концертный альбом ALTER BRIDGE увидит свет осенью

8 фев 2017 : 		 Вокалист ALTER BRIDGE о новом сольном альбоме

27 окт 2016 : 		 Рассказ об издании альбома ALTER BRIDGE

7 окт 2016 : 		 Акустика от вокалиста ALTER BRIDGE

6 окт 2016 : 		 ALTER BRIDGE избежали политики на новом альбоме

30 сен 2016 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

23 сен 2016 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

22 сен 2016 : 		 Акустика от вокалиста ALTER BRIDGE

9 сен 2016 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

8 сен 2016 : 		 Акустика от вокалиста ALTER BRIDGE

31 авг 2016 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

27 июл 2016 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

26 июл 2016 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

11 июл 2016 : 		 Обложка нового альбома ALTER BRIDGE

7 июл 2016 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет осенью

16 июн 2016 : 		 ALTER BRIDGE, BIFFY CLYRO и DREAM THEATER померялись силами

14 июн 2016 : 		 MARK TREMONTI о разнице между ALTER BRIDGE и TREMONTI

6 июн 2016 : 		 ALTER BRIDGE на NAPALM RECORDS

21 апр 2016 : 		 ALTER BRIDGE думают о лейбле

6 апр 2016 : 		 MARK TREMONTI о записи нового альбома ALTER BRIDGE: «Мы значительно продвинулись!»

8 янв 2016 : 		 ALTER BRIDGE приступили к работе над новым альбомом

22 дек 2015 : 		 MYLES KENNEDY: «Мне нравится быть и в ALTER BRIDGE, и с группой SLASH'а»

15 дек 2015 : 		 MARK TREMONTI в режиме нон-стоп работал над новым материалом для ALTER BRIDGE

6 окт 2015 : 		 ALTER BRIDGE начнут запись в январе

14 авг 2015 : 		 Вокалист ALTER BRIDGE завершил запись сольного альбома

7 апр 2015 : 		 ALTER BRIDGE планируют запись в 2016

1 сен 2014 : 		 Вышел бокс-сет ALTER BRIDGE

26 июл 2014 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

10 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления ALTER BRIDGE

23 мар 2014 : 		 Концертный релиз ALTER BRIDGE выйдет в июне

24 дек 2013 : 		 Обучающий DVD ALTER BRIDGE в январе

22 дек 2013 : 		 Видео из европейского тура ALTER BRIDGE

4 дек 2013 : 		 ALTER BRIDGE планируют выпуск бокс-сета

15 ноя 2013 : 		 Вокалистка HALESTORM присоединилась к вокалисту ALTER BRIDGE

26 окт 2013 : 		 Вокалистка HALESTORM присоединилась к вокалисту ALTER BRIDGE

22 окт 2013 : 		 Вокалистка HALESTORM присоединилась к вокалисту ALTER BRIDGE

15 окт 2013 : 		 Участники ALTER BRIDGE готовы к новым проектам

24 сен 2013 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE доступен для прослушивания

9 сен 2013 : 		 ALTER BRIDGE в акустике

5 сен 2013 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

22 авг 2013 : 		 ALTER BRIDGE: видео из студии

8 авг 2013 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

2 авг 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ALTER BRIDGE

26 июл 2013 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет в октябре

2 май 2013 : 		 ALTER BRIDGE приступили к записи

31 мар 2013 : 		 ALTER BRIDGE работают над "тяжелым" альбомом

22 мар 2013 : 		 Бокс-сет ALTER BRIDGE выйдет в мае

8 янв 2013 : 		 ALTER BRIDGE начали сочинение материала

13 дек 2012 : 		 ALTER BRIDGE планируют новый альбом

27 апр 2012 : 		 Трек-лист сольного альбома гитариста ALTER BRIDGE

21 апр 2012 : 		 Семплы с сольного альбома гитариста ALTER BRIDGE

21 мар 2012 : 		 Обложка сольной работы гитариста ALTER BRIDGE

1 мар 2012 : 		 Инофрмация о новом DVD ALTER BRIDGE от режиссера

28 фев 2012 : 		 SLASH присоединлся на сцене к ALTER BRIDGE

17 фев 2012 : 		 Превью нового DVD ALTER BRIDGE

24 янв 2012 : 		 Детали о сольном альбоме гитариста CREED/ALTER BRIDGE

6 янв 2012 : 		 Трейлер нового DVD ALTER BRIDGE

23 дек 2011 : 		 Детали концертного релиза ALTER BRIDGE

22 дек 2011 : 		 ALTER BRIDGE не вернутся до 2013 года

10 ноя 2011 : 		 ALTER BRIDGE снимут концерт в Лондоне

18 май 2011 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE/CREED работает над спид/трэш-металлическим альбомом

27 апр 2011 : 		 ALTER BRIDGE выступили в 'Jimmy Kimmel Live!'

8 янв 2011 : 		 WOLFGANG VAN HALEN выступил вместе с ALTER BRIDGE

6 янв 2011 : 		 SLASH выступил с ALTER BRIDGE

28 дек 2010 : 		 Концерт ALTER BRIDGE выйдет на Blu-Ray

9 дек 2010 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

7 окт 2010 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE доступен для прослушивания

19 сен 2010 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

7 сен 2010 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

2 сен 2010 : 		 Обложка нового альбома ALTER BRIDGE

11 авг 2010 : 		 Название и трек-лист нового альбома ALTER BRIDGE

20 июл 2010 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет осенью

31 мар 2010 : 		 ALTER BRIDGE завершили запись нового альбома

9 фев 2010 : 		 SLASH будет гостем на сольном альбоме вокалиста ALTER BRIDGE

11 июн 2009 : 		 Новый DVD ALTER BRIDGE выйдет в двух версиях

2 дек 2008 : 		 Вокалист ALTER BRIDGE: «Я не буду петь в LED ZEPPELIN»

| - |
|||| сегодня

Гитарист ALTER BRIDGE: «Без лейбла попасть на радио было нереально»

*
zoom
*
* *
Гитарист ALTER BRIDGE Mark Tremonti был недавнем гостем StudioAMB — небольшие выдержки приведены ниже.

О динамике успеха команды:

«Мы много времени над этим работали. Мы ездили в туры, не знаю даже, лет пятнадцать или около того, как существуют ALTER BRIDGE, а я уже больше двадцати лет — с учётом CREED. Так что просто дело в постоянной работе, старании сделать каждую новую пластинку лучше прошлой и сделать каждое новое шоу лучше прошлого, плюс много времени находиться на гастролях, чтобы твоя музыка была знакома людям».

О трудностях, с которыми сталкивается команда:

«Самые большие сложности в том, что ты очень долго не с семьёй. Это худшее, но я стараюсь вырываться, я летаю домой и стараюсь не делать паузы больше чем на две недели. Это сложно. Но это моя работа, это мая страсть, и дети куда важнее, чем всё остальное. Время с ними важнее остального. И я стараюсь проводить с ними как можно больше времени».

О том, как он справлялся с конфликтами в команде:

«О да, у нас было много конфликтов. У нас было много менеджеров, бизнес-менеджеров, рекорд-лейблов, мы, наверное, сотрудничали с десятком лейблов. Мы были вынуждены выкупать наши контракты, что на несколько лет загнало нас в огромную финансовую яму, так что мы должны были справляться со всем. Мы имели дело с угрозами жизни, мы проходили через смену состава... Наркозависимость и всё такое...»

О том, как справляться молодым командам с поменявшейся индустрией:

«Сейчас выкладывай свою музыку на YouTube, Facebook и везде, где только можно. Используй все шансы. Я получал массу твиттов: "Послушай, как моя группа играет такой-то кавер". Твитьте всем, заполните соцсети. Сейчас совсем другой мир, не такой, как тогда, когда появились мы. В наши дни, я бы сказал, попробуй засветиться на радио. Сейчас практически нереально там оказаться, если за тобой нет лейбла, поэтому постарайся найти сначала лейбл. Иногда они не работали, поэтому просто создавай отличные песни. Если песня хороша сама по себе, то она найдёт дорогу. Считаю, что если песня отличная, то тебе не страшны никакие преграды».

ALTER BRIDGE Guitarist Says It






Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 259

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Knorkator Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом