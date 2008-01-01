сегодня



Гитарист ALTER BRIDGE : «Без лейбла попасть на радио было нереально» Гитарист ALTER BRIDGE Mark Tremonti был недавнем гостем StudioAMB — небольшие выдержки приведены ниже.



О динамике успеха команды:



«Мы много времени над этим работали. Мы ездили в туры, не знаю даже, лет пятнадцать или около того, как существуют ALTER BRIDGE, а я уже больше двадцати лет — с учётом CREED. Так что просто дело в постоянной работе, старании сделать каждую новую пластинку лучше прошлой и сделать каждое новое шоу лучше прошлого, плюс много времени находиться на гастролях, чтобы твоя музыка была знакома людям».



О трудностях, с которыми сталкивается команда:



«Самые большие сложности в том, что ты очень долго не с семьёй. Это худшее, но я стараюсь вырываться, я летаю домой и стараюсь не делать паузы больше чем на две недели. Это сложно. Но это моя работа, это мая страсть, и дети куда важнее, чем всё остальное. Время с ними важнее остального. И я стараюсь проводить с ними как можно больше времени».



О том, как он справлялся с конфликтами в команде:



«О да, у нас было много конфликтов. У нас было много менеджеров, бизнес-менеджеров, рекорд-лейблов, мы, наверное, сотрудничали с десятком лейблов. Мы были вынуждены выкупать наши контракты, что на несколько лет загнало нас в огромную финансовую яму, так что мы должны были справляться со всем. Мы имели дело с угрозами жизни, мы проходили через смену состава... Наркозависимость и всё такое...»



О том, как справляться молодым командам с поменявшейся индустрией:



«Сейчас выкладывай свою музыку на YouTube, Facebook и везде, где только можно. Используй все шансы. Я получал массу твиттов: "Послушай, как моя группа играет такой-то кавер". Твитьте всем, заполните соцсети. Сейчас совсем другой мир, не такой, как тогда, когда появились мы. В наши дни, я бы сказал, попробуй засветиться на радио. Сейчас практически нереально там оказаться, если за тобой нет лейбла, поэтому постарайся найти сначала лейбл. Иногда они не работали, поэтому просто создавай отличные песни. Если песня хороша сама по себе, то она найдёт дорогу. Считаю, что если песня отличная, то тебе не страшны никакие преграды».















+0 -1



просмотров: 259

