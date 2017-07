сегодня



ALICE COOPER не собирается на пенсию ALICE COOPER был недавним гостем Kaaos TV — небольшие выдержки приведены ниже.



О нынешнем туре:



«Всё идет отлично. Нынешняя группа — лучшая из всех, с кем я работал, так что каждый вечер проходит с удовольствием. Просто по кайфу этим заниматься, каждый божий вечер. Мы играем 28 песен со всех альбомов. Мы начали исполнять и кое-что новое, с "Paranormal". Так что каждый вечер репетируем что-то своё, потому что постоянно меняем программу».



О давних спорах о том, что рокеры и металлисты должны играть программу из хитов и не исполнять новый материал:



«Я считаю, что хиты ты играть должен. Полагаю, аудитория хочет слышать "School's Out", "Poison" и "Man Behind The Mask", всё в таком духе. Но мы стараемся сыграть ряд песен, которых от нас не ожидают. Например "Feed My Frankenstein", где много театральности, мы используем гильотину и смирительную рубашку, задействуем медсестру, удава и всё такое. Есть определённый набор песен, который нужно играть в определённом порядке. Но в то же время аудитория никогда не устает, им нравится то, как проходит шоу».



Доставляет ли ему радость сочинение нового материала:



«Полагаю, что это именно то, почему я остаюсь в этом бизнесе, — создание новой музыки и выступления для аудитории. Просто потому, что у нас нет таких продаж, какие были в 1970-е — ну так никто и не ждёт подобных продаж, ты же не Beyoncé и Justin Bieber. Просто другая эпоха. Сейчас я создаю альбомы для поклонников. Есть миллионы фанатов ALICE COOPER по всему миру, так что я делаю альбомы для них. Я не ожидаю продаж в размере пяти миллионов копий. Я ожидаю, что это всё купит та аудитория, которая любит ALICE COOPER. Полагаю, что настоящим фанатам мало просто концертов или старых записей, думаю, что они хотят услышать что-то новое. И именно поэтому я и делаю альбомы, как делают это Paul McCartney или THE ROLLING STONES. У нас теперь привычка писать музыку и следить за тем, чтобы её услышали».



О привлечении музыкантов из оригинального состава:



«Мы всегда оставались друзьями. Мы никогда не были врагами. Neal, Dennis, Mike и я всегда дружили. Они как-то позвонили, зная, что я занят новым альбомом. Они сказали, что у них есть кое-какие песни, и я ответил согласием. Мы послушали три песни и коллективно решили, что они хороши. Так что я вернул команду в строй, оригинальную команду, и они отличные. Они прекрасно сделали свою работу!»



О том, как он выбирает гостей:



«Есть основная команда: Bob Ezrin, я, Tommy Denander и Tommy Henriksen. Мы садимся и пишем песни, и вдруг слушаем демо, и я говорю: "А знаете, кого не хватает вот на этой теме? Billy Gibbons должен сыграть свою партию, потому что это идеально подходящая ему песня". Поэтому мы позвонили и спросили, чем он занят. И он ответил: "Присылай". Я прислал, он сыграл — идеальная комбинация. Что касается Larry, то тут была идея Bob'a: "Давайте сделаем немного другое звучание альбома. Давайте сделаем не так, как всегда. Давайте выйдем за рамки. Давайте сделаем другой звук". А когда ты привлекаешь такого артистичного ударника, как Larry, он обязательно приносит что-то своё, что-то такое, о чём ты обычно бы и не подумал. Вот что у нас получилось, получился очень классный звук благодаря ему. Он играет совершенно не так, как остальные».



О том, станет ли "Paranormal" последним альбомом:



«О нет, точно нет. Я уже пишу песни для HOLLYWOOD VAMPIRES, а потом будет ещё альбом ALICE COOPER. Я совершенно точно не рассматриваю вариант ухода. Пенсия как-то совершенно не стоит в планах... Если бы я выходил на сцену и уставал или если бы я играл под фанеру и моя группа была бы из лентяев, то другое дело. Но у меня никогда не было такой команды или такого шоу с такой энергетикой, какая есть сейчас. Это даёт мне возможность оставаться в форме и ощущать себя молодым, давать по 130 концертов в год. Я никогда не задумывался о пенсии. Физически, если вдруг так случится, что я не смогу этого больше делать или ещё что-то в таком духе, то подумаю об этом. И потом, я ещё далеко не все сказал. Сейчас я на вершине и не хочу никуда уходить!»























+2 -1



просмотров: 423