3 июл 2017



Видео с выступления MIKE PORTNOY 's SHATTERED FORTRESS Видео с выступления MIKE PORTNOY's SHATTERED FORTRESS, которое состоялось первого июля в Париже, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Overture 1928"

"Strange Déjà Vu"

"The Mirror"



Twelve-Step Suite:

"The Glass Prison"

"This Dying Soul"

"The Root of All Evil"

"Repentance"

"The Shattered Fortress"



Encore:

"Home"

"The Dance of Eternity"

"Finally Free"

















