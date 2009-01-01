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*Deep Purple*



3 июл 2017 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

30 июн 2017 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Не думаю, что RITCHIE BLACKMORE когда-то повзрослеет»

23 июн 2017 : 		 О том, соберутся ли DEEP PURPLE и RITCHIE BLACKMORE, рассказал Don Airey

2 июн 2017 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

30 май 2017 : 		 Архивное видео DEEP PURPLE

30 май 2017 : 		 RITCHIE BLACKMORE: «Я бы мог сыграть с DEEP PURPLE. Снова. Однажды...»

4 май 2017 : 		 DEEP PURPLE запустили 'About The Band'

25 апр 2017 : 		 DEEP PURPLE захватили чарты

16 апр 2017 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 1985 года

6 апр 2017 : 		 Басист DEEP PURPLE: «Что такое "хэви" я узнал, когда слушал LED ZEPPELIN»

10 мар 2017 : 		 Басист DEEP PURPLE: «Название для альбома предложил лейбл»

9 мар 2017 : 		 DEEP PURPLE у Хью Хефнера

7 мар 2017 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

1 мар 2017 : 		 Басист DEEP PURPLE призвал фэнов задуматься о посещении их грядущих концертов

27 фев 2017 : 		 DEEP PURPLE понимают, что грядущий тур может стать для них последним

9 фев 2017 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 1985 года

6 фев 2017 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 1985 года

3 фев 2017 : 		 По словам Don'a Airey, новый альбом DEEP PURPLE более тяжёлый, чем прошлый

1 фев 2017 : 		 Трек-лист нового альбома DEEP PURPLE

1 фев 2017 : 		 Фрагмент документального фильма DEEP PURPLE

23 янв 2017 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 1985 года

21 янв 2017 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE: «Мы пока не решили, едем ли в последний тур или нет»

12 янв 2017 : 		 DEEP PURPLE подали в суд на бухгалтера

4 янв 2017 : 		 Варианты изданий нового альбома DEEP PURPLE

14 дек 2016 : 		 Видео с текстом от DEEP PURPLE

6 дек 2016 : 		 Фрагмент новой песни DEEP PURPLE

2 дек 2016 : 		 DEEP PURPLE анонсировали 'The Long Goodbye Tour'

29 ноя 2016 : 		 Песни DEEP PURPLE, NIRVANA включены в Grammy Hall Of Fame

26 ноя 2016 : 		 Тизер нового альбома DEEP PURPLE

16 ноя 2016 : 		 'California Jam 1974' DEEP PURPLE выйдет на Blu-ray

15 ноя 2016 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 1974 года

22 окт 2016 : 		 Новый альбом DEEP PURPLE выйдет весной

19 окт 2016 : 		 Фотокнига DEEP PURPLE выйдет зимой

30 сен 2016 : 		 Книга об истории создания “Smoke On The Water” выйдет весной

18 сен 2016 : 		 Новый альбом DEEP PURPLE выйдет зимой

8 сен 2016 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 1987 года

22 июл 2016 : 		 Концертный релиз DEEP PURPLE выйдет летом

14 июл 2016 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

25 июн 2016 : 		 Редкое концертное видео DEEP PURPLE

17 июн 2016 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE перенёс микроинсульт

14 июн 2016 : 		 В DEEP PURPLE кто-то заболел

3 июн 2016 : 		 Юрий Лоза устроил истерику из-за того, что рокеры DEEP PURPLE послушали его хит

1 июн 2016 : 		 DEEP PURPLE завершили запись

17 май 2016 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

14 май 2016 : 		 Архивное видео DEEP PURPLE

24 апр 2016 : 		 Басист DEEP PURPLE сожалеет о том, что RITCHIE BLACKMORE не хочет с ним дружить

20 апр 2016 : 		 GLENN HUGHES: "Некоторый участник DEEP PURPLE не хотел, чтобы я и DAVID COVERDALE выступили с ними в Зале славы"

11 апр 2016 : 		 RITCHIE BLACKMORE объяснил почему не пришёл на включение DEEP PURPLE в Зал славы рок-н-ролла

9 апр 2016 : 		 LARS ULRICH ввёл DEEP PURPLE в Зал славы рок-н-ролла

12 мар 2016 : 		 У DEEP PURPLE почти готовы тринадцать новых песен

10 мар 2016 : 		 GLENN HUGHES всё еще надеется выступить с DEEP PURPLE

1 мар 2016 : 		 JOE LYNN TURNER: «Участники DEEP PURPLE ведут себя как дети»

20 фев 2016 : 		 Президент Зала славы рок-н-ролла отрицает, что Ritchie «отлучён» от церемонии

20 фев 2016 : 		 Вокалист DEEP PURPLE за выступление нынешним составом

19 фев 2016 : 		 RITCHIE BLACKMORE: «Менеджер DEEP PURPLE не желает видеть меня на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла»

29 янв 2016 : 		 Барабанщик METALLICA представит DEEP PURPLE на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла?

10 янв 2016 : 		 Оригинальный басист DEEP PURPLE не расстроится от своего невключения в Зал славы

5 янв 2016 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE: «У нас полно свежего материала»

21 дек 2015 : 		 Вокалист DEEP PURPLE назвал «очень глупым» решение не включать в Зал славы рок-н-ролла Steve'a Morse'a и Don'a Airey

21 дек 2015 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE: «Steve и Don тоже должны быть включены»

17 дек 2015 : 		 DEEP PURPLE, CHEAP TRICK будут включены в Зал Славы Рок-н-ролла

17 дек 2015 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE о включении в Зал славы рок-н-ролла

8 дек 2015 : 		 Винилы DEEP PURPLE выйдут в январе

5 ноя 2015 : 		 DEEP PURPLE с JOE LYNN TURNER: редкое видео

27 окт 2015 : 		 DEEP PURPLE исполнили два новых трека

19 окт 2015 : 		 Вокалист DEEP PURPLE о зале славы рок-н-ролла

13 окт 2015 : 		 DEEP PURPLE начнут запись в январе

8 окт 2015 : 		 DEEP PURPLE, CHEAP TRICK, YES, NINE INCH NAILS номинированы на ввод в Зал Славы

6 окт 2015 : 		 Видео со сцены DEEP PURPLE 2002

20 авг 2015 : 		 Фрагмент нового DVD DEEP PURPLE

19 авг 2015 : 		 Юбилей вокалиста DEEP PURPLE

13 авг 2015 : 		 Фрагмент нового DVD DEEP PURPLE

24 июл 2015 : 		 DEEP PURPLE в шоу NBC

13 июл 2015 : 		 DEEP PURPLE не доплатили RITCHIE BLACKMORE более миллиона авторских выплат

26 июн 2015 : 		 DEEP PURPLE выпустят сразу два концерта в августе

22 апр 2015 : 		 Вокалист DEEP PURPLE заявил, что группа работает над новым материалом

20 апр 2015 : 		 Видео с текстом от DEEP PURPLE

8 апр 2015 : 		 Видео с California Jam DEEP PURPLE

27 мар 2015 : 		 Концертный релиз DEEP PURPLE выйдет в мае

3 мар 2015 : 		 Участники DEEP PURPLE на альбоме трибьют-группы DEEP PURPLE

23 янв 2015 : 		 Концертный релиз DEEP PURPLE выйдет в феврале

17 дек 2014 : 		 Название нового альбома DEEP PURPLE?

3 ноя 2014 : 		 ROGER GLOVER назвал "катастрофой" идею собрать в одном месте всех бывших участников DEEP PURPLE

20 окт 2014 : 		 Фрагмент нового DVD DEEP PURPLE

20 окт 2014 : 		 Ian Gillan не беспокоится об отсутствии DEEP PURPLE в Зале славы рок-н-ролла

8 сен 2014 : 		 Трейлер нового DVD DEEP PURPLE

4 сен 2014 : 		 Новый DVD DEEP PURPLE выйдет в октябре

11 авг 2014 : 		 Вокалист DEEP PURPLE не хотел бы играть с Ritchie Blackmore'ом на церемонии ввода в зал славы рок-н-ролла

15 июл 2014 : 		 Новый концертный релиз DEEP PURPLE выйдет в сентябре

24 июн 2014 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

14 апр 2014 : 		 Выступление DEEP PURPLE снималось для DVD

13 мар 2014 : 		 "Live In California 74" DEEP PURPLE выйдет на CD

13 мар 2014 : 		 ZAKK WYLDE, JOE SATRIANI, JOE ELLIOTT, MATT SORUM в вкладе DEEP PURPLE в рок-музыку

11 мар 2014 : 		 Трейлер нового концертного релиза DEEP PURPLE

6 мар 2014 : 		 Трейлер нового концертного релиза DEEP PURPLE

28 фев 2014 : 		 Новое издание "Made In Japan" DEEP PURPLE выйдет в мае

21 фев 2014 : 		 Документальные съёмки DEEP PURPLE 1985 года

5 фев 2014 : 		 Закрылся отель DEEP PURPLE

2 фев 2014 : 		 Видео с выступления гитариста DEEP PURPLE

8 янв 2014 : 		 Делюкс-издание последнего альбома DEEP PURPLE выйдет в январе

26 ноя 2013 : 		 Юбилейное издание "Made In Japan" DEEP PURPLE выйдет в марте

19 ноя 2013 : 		 Видео первого состава DEEP PURPLE

1 ноя 2013 : 		 Новый бокс-сет DEEP PURPLE

26 окт 2013 : 		 'Now What?! Live Tapes' DEEP PURPLE выйдет в ноябре

23 окт 2013 : 		 DEEP PURPLE подтвердили концерт памяти Джона Лорда в апреле 2014-го

15 окт 2013 : 		 Фрагмент нового DVD DEEP PURPLE

11 окт 2013 : 		 Фрагмент нового DVD DEEP PURPLE

22 сен 2013 : 		 Промо-видео DEEP PURPLE

19 сен 2013 : 		 Новый сингл DEEP PURPLE

17 сен 2013 : 		 Фрагмент нового DVD DEEP PURPLE

30 авг 2013 : 		 Бокс-сет DEEP PURPLE выйдет в октябре

11 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления DEEP PURPLE

8 авг 2013 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

2 авг 2013 : 		 IAN GILLAN не хочет общаться с RITCHIE BLACKMORE'ом

26 июл 2013 : 		 "Perfect Strangers Live" DEEP PURPLE выйдет в октябре

2 июл 2013 : 		 Историческое видео DEEP PURPLE

26 май 2013 : 		 Обложка нового сингла DEEP PURPLE

25 май 2013 : 		 DEEP PURPLE в 'ARD Morgenmagazin'

24 май 2013 : 		 Последний альбом DEEP PURPLE стал золотым в России

18 май 2013 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

9 май 2013 : 		 Эль в честь барабанщика DEEP PURPLE

7 май 2013 : 		 Трейлер нового видео DEEP PURPLE

21 апр 2013 : 		 Видео с пресс-конференции DEEP PURPLE

20 апр 2013 : 		 Видео с пресс-конференции DEEP PURPLE

8 апр 2013 : 		 Семплы новых песен DEEP PURPLE

6 апр 2013 : 		 Специальный номер CLASSIC ROCK посвящен DEEP PURPLE

23 мар 2013 : 		 Видео с текстом от DEEP PURPLE

23 мар 2013 : 		 Участники STRATOVARIUS о новом альбоме DEEP PURPLE

20 мар 2013 : 		 DEEP PURPLE не включили в Зал Славы Рок-н-ролла

19 мар 2013 : 		 Фронтмен DEEP PURPLE: 'Bob Ezrin помог нам войти в двадцать первый век'

16 мар 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DEEP PURPLE

11 мар 2013 : 		 Видео с текстом от DEEP PURPLE

9 мар 2013 : 		 Семплы новых песен DEEP PURPLE

26 фев 2013 : 		 Название нового альбома DEEP PURPLE

22 фев 2013 : 		 Тизер нового альбома DEEP PURPLE

2 фев 2013 : 		 Участники DEEP PURPLE о новом альбоме

23 янв 2013 : 		 Вокалист DEEP PURPLE назвал любимый альбом группы

21 янв 2013 : 		 Вокалист DEEP PURPLE о смерти Клода Нобса

8 янв 2013 : 		 Тизер нового альбома DEEP PURPLE

4 янв 2013 : 		 Переиздание 'Slaves And Masters' DEEP PURPLE выйдет с бонус-треками

4 янв 2013 : 		 Семплы из нового концертного релиза DEEP PURPLE

1 янв 2013 : 		 Вокалист DEEP PURPLE о новом альбоме

21 дек 2012 : 		 Ремастированная версия "Live In Paris 1975" DEEP PURPLE выйдет в январе

12 дек 2012 : 		 Новый альбом DEEP PURPLE выйдет в апреле

9 дек 2012 : 		 Названия новых песен DEEP PURPLE

8 дек 2012 : 		 Качественное видео с выступления DEEP PURPLE

24 ноя 2012 : 		 Вокалист DEEP PURPLE о долголетии

5 ноя 2012 : 		 Редкое промо-видео DEEP PURPLE

25 окт 2012 : 		 Бывший гитарист DEEP PURPLE: "Зал славы не имеет ничего общего с музыкой"

24 окт 2012 : 		 Для нового альбома DEEP PURPLE готово 14 песен

18 окт 2012 : 		 Гитарист METALLICA: 'DEEP PURPLE определенно должны быть в Зале Славы Рок-н-Ролла"

16 окт 2012 : 		 Бывшего гитариста DEEP PURPLE не сильно заботит номинация на ввод в Зал Славы Рок-н-Ролла

5 окт 2012 : 		 Трейлер 'Machine Head' 40th-Anniversary Box Set" DEEP PURPLE

27 авг 2012 : 		 Machine Head, In Concert ’72 DEEP PURPLE выйдут на виниле

8 авг 2012 : 		 Юбилейное издание 'Machine Head' DEEP PURPLE выйдет в октябре

30 апр 2012 : 		 BOB EZRIN будет продюсером нового альбома DEEP PURPLE

10 мар 2012 : 		 'Total Abandon: Australia '99' DEEP PURPLE впервые выйдет на CD в США

22 янв 2012 : 		 DEEP PURPLE начали работу над альбомом

28 дек 2011 : 		 Новый сборник DEEP PURPLE

2 ноя 2011 : 		 Новый концертный релиз DEEP PURPLE выйдет в ноябре

26 окт 2011 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Мы не чувствуем драйва», чтобы работать над новым студийным альбомом

5 авг 2011 : 		 Переиздание четрыех концертных CD DEEP PURPLE выйдет в августе

28 июн 2011 : 		 'Phoenix Rising' DEEP PURPLE доступен для прослушивания

20 июн 2011 : 		 Новый DVD DEEP PURPLE

2 июн 2011 : 		 Басист DEEP PURPLE: «Участники группы разошлись во мнениях относительно того, стоит ли делать новый альбом»

13 май 2011 : 		 DEEP PURPLE: «Только трусы отменяют концерты в Израиле»

9 май 2011 : 		 GLENN HUGHES о реюнионе DEEP PURPLE Mk. III

1 апр 2011 : 		 "Made In Japan Complete" DEEP PURPLE выйдет в августе

23 мар 2011 : 		 Медведев пригласил DEEP PURPLE в свою резиденцию и рассказал, как ставил их на дискотеке

22 мар 2011 : 		 Гитарист DEEP PURPLE о землетрясении в Японии

20 мар 2011 : 		 Автограф-сессия DEEP PURPLE

12 мар 2011 : 		 Классика DEEP PURPLE исполнена немецким военным оркестром

2 мар 2011 : 		 Басист DEEP PURPLE выпустит сольный альбом

24 фев 2011 : 		 IAN GILLAN сказал, что пришло время для DEEP PURPLE начать работу над новым альбомом

9 фев 2011 : 		 Басист DEEP PURPLE о Гэри Муре

1 дек 2010 : 		 Видео с концерта DEEP PURPLE

14 ноя 2010 : 		 Умер менеджер DEEP PURPLE

22 окт 2010 : 		 Электронная открытка от DEEP PURPLE

22 окт 2010 : 		 EPK от DEEP PURPLE

7 сен 2010 : 		 Юбилейное издание от DEEP PURPLE

13 авг 2010 : 		 Трейлер нового DVD DEEP PURPLE

5 авг 2010 : 		 Слухи о последнем туре DEEP PURPLE неверны

2 июл 2010 : 		 Вышли DVD-уроки от Ritchie Blackmore'а

15 июн 2010 : 		 Православный миссионер подарил икону вокалисту DEEP PURPLE

24 май 2010 : 		 Гитарист DEEP PURPLE о DIO

21 май 2010 : 		 IAN GILLAN о смерти DIO

20 май 2010 : 		 Roger Glover о смерти DIO

29 янв 2010 : 		 Переиздание альбома DEEP PURPLE "Come Taste The Band" выйдет весной

8 янв 2010 : 		 Переиздание альбома DEEP PURPLE "Come Taste The Band" действительно в работе

4 дек 2009 : 		 Переиздание "Come Taste The Band" DEEP PURPLE выйдет в 2010?

1 дек 2009 : 		 Ian Gillan (DEEP PURPLE) и Tony Iommi (HEAVEN AND HELL) работают над новой композицией

25 ноя 2009 : 		 Don Airey запишет песню в честь Jackie Stewart'а

9 ноя 2009 : 		 Ожидается, что DEEP PURPLE начнут запись в феврале

10 окт 2009 : 		 DEEP PURPLE выпустят концертный альбом

25 сен 2009 : 		 Переиздание концертного диска DEEP PURPLE

24 июл 2009 : 		 DEEP PURPLE готовы к записи нового альбома

14 июл 2009 : 		 Jon Lord приедет в Россию

6 июл 2009 : 		 DEEP PURPLE оштрафовали за «нелегальное» исполнение собственных песен

30 май 2009 : 		 DEEP PURPLE выпустят DVD в июне

16 мар 2009 : 		 Найдены съемки DEEP PURPLE "Made In Japan"

26 янв 2009 : 		 DEEP PURPLE : Новый DVD в феврале

21 янв 2009 : 		 Ян Гиллан: "Хьюз копирует Стиви Уандера"

17 июл 2008 : 		 Don Airey отменил сольный тур

11 июл 2008 : 		 DEEP PURPLE приедут в Россию осенью

9 май 2008 : 		 DEEP PURPLE: Российско-украинский тур 2008

7 май 2008 : 		 Подробности о переиздании альбомов DEEP PURPLE

9 мар 2008 : 		 DEEP PURPLE выпустят новый альбом в 2009?

3 мар 2008 : 		 Новый бокс-сет от DEEP PURPLE выйдет в мае

28 фев 2008 : 		 DEEP PURPLE в России и на Украине в октябре

19 фев 2008 : 		 Комментарии фронтмена DEEP PURPLE о концерте в Кремле

16 фев 2008 : 		 DEEP PURPLE "рубят" на корпоративах

12 дек 2007 : 		 Коллекция синглов DEEP PURPLE выйдет на виниле

21 авг 2007 : 		 DEEP PURPLE: DVD "In Concert With The London Symphony Orchestra" будет переиздан

21 май 2007 : 		 Steve Morse (DEEP PURPLE) примет участие в записи трибьюта

18 май 2007 : 		 Информация о DVD DEEP PURPLE 'Live At Montreux 2006'

9 апр 2007 : 		 DAVID COVERDALE: я не соглашусь на реюнион DEEP PURPLE ни при каких условиях

25 окт 2006 : 		 Ремастерированный альбом DEEP PURPLE "Stormbringer" выйдет весной

16 фев 2006 : 		 DEEP PURPLE издают новый альбом с бонусами

13 окт 2005 : 		 DEEP PURPLE выложили небольшое видео

4 окт 2005 : 		 Российский релиз нового альбома DEEP PURPLE

23 авг 2005 : 		 DEEP PURPLE: все детали о новом альбоме "Rapture Of The Deep"

12 авг 2005 : 		 Фронтмен DEEP PURPLE рассказывает о юбилейном сольном CD

5 июл 2005 : 		 Музыканты DEEP PURPLE сыгрались с российскими музыкантами

30 июн 2005 : 		 Стало известно название нового альбома DEEP PURPLE

24 май 2005 : 		 DEEP PURPLE записывают новый материал

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Видео с выступления DEEP PURPLE

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Видео с выступления DEEP PURPLE, которое состоялось в рамках тура "Perfect Strangers ", доступно для просмотра ниже.

Video Of Classic DEEP PURPLE Performing вЂњPerfect StrangersвЂќ




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