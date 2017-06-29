Бывший гитарист CHILDREN OF BODOM: «Они всадили мне нож в спину»
Бывший гитарист CHILDREN OF BODOM Roope Latvala дал первое интервью YLE после увольнения из группы:
«Я ощутил, что мне воткнули нож в спину. Я был о них лучшего мнения и крайне разочарован. Меня уволили безо всяких объяснений».
Roope также добавил, что успех COB вскружил Alexi голову, и он стал свысока смотреть на него по причинам, которые тому неведомы. Результатом увольнения стало погружение Roope в сильную депрессию и «фокусировка на выпивке».
«Я не мог брать в руку гитары. Было ощущение, что я просто забыл, как на них играть».
По сообщению YLE, недавно Roope совладал с собой и начал работу над несколькими новыми темами, чему он очень рад.
graillyc
artmageddon
Waсhturm
artmageddon
olly71
Lord Iscariah
rt3224
Просто так нож в спину не всаживают.
SS-ULTRA
boogeyman
michael777
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).