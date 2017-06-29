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Бывший гитарист CHILDREN OF BODOM : «Они всадили мне нож в спину» Бывший гитарист CHILDREN OF BODOM Roope Latvala дал первое интервью YLE после увольнения из группы:



«Я ощутил, что мне воткнули нож в спину. Я был о них лучшего мнения и крайне разочарован. Меня уволили безо всяких объяснений».



Roope также добавил, что успех COB вскружил Alexi голову, и он стал свысока смотреть на него по причинам, которые тому неведомы. Результатом увольнения стало погружение Roope в сильную депрессию и «фокусировка на выпивке».



«Я не мог брать в руку гитары. Было ощущение, что я просто забыл, как на них играть».



По сообщению YLE, недавно Roope совладал с собой и начал работу над несколькими новыми темами, чему он очень рад.







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