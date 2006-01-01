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IRON MAIDEN выпускают новое пиво IRON MAIDEN объявили о выпуске нового сорта пива, получившего название Hallowed. Это вдохновлённое бельгийскими сортами пиво, которое будет доступно в бутылках объёмом 0,33 л, обладающее 6 градусами крепости. Оно также станет одним из первых продуктов, ради которых компания Robinsons Brewery будет использовать бельгийские дрожжи, чего не делала с 1942 года. Авторами сорта вновь стали Martyn Weeks и Bruce Dickinson:



«Особенным это пиво делает то, что мы используем бельгийские дрожжи. Я большой поклонник бельгийского пива, так что был в восторге от возможности сварить что-то своё. И хотя я был рад экспериментировать с новыми формулами и ингредиентами, главное в бельгийском пиве — это образ жизни, а не только сам напиток. Так что мы постарались учесть это в Hallowed, добавив британскую изюминку».







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