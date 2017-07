сегодня



Обложка и трек лист нового альбома JOHN SYKES JOHN SYKES (TYGERS OF PAN TANG, THIN LIZZY, WHITESNAKE, BLUE MURDER, SYKES) выпустит первый за семнадцать лет студийный альбом, получивший название "Sy-Ops", до конца этого года. Предварительный трек-лист выглядит следующим образом:



01. Dawning Of A Brand New Day

02. Believe In Yourself

03. My Guitar

04. Out Alive

05. Jammin'

06. Six String Gun

07. Howlin' N' Moanin'

08. Slave

09. Who Are You

10. Gates Of Hell































