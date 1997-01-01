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*John Sykes*



4 июл 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома JOHN SYKES

7 мар 2017 : 		 JOHN SYKES выпускает новый альбом

1 янв 2015 : 		 JOHN SYKES: Сэмплы с нового сольного альбома

22 мар 2013 : 		 Музыканты для сольного альбома JOHN SYKES

5 фев 2013 : 		 JOHN SYKES готовит новую сольную работу

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Обложка и трек лист нового альбома JOHN SYKES

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JOHN SYKES (TYGERS OF PAN TANG, THIN LIZZY, WHITESNAKE, BLUE MURDER, SYKES) выпустит первый за семнадцать лет студийный альбом, получивший название "Sy-Ops", до конца этого года. Предварительный трек-лист выглядит следующим образом:

01. Dawning Of A Brand New Day
02. Believe In Yourself
03. My Guitar
04. Out Alive
05. Jammin'
06. Six String Gun
07. Howlin' N' Moanin'
08. Slave
09. Who Are You
10. Gates Of Hell

JOHN SYKES: 'Sy-Ops' Artwork, Tentative Track Listing Revealed














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