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*Vuur*



4 июл 2017 : 		 Видео с выступления VUUR

2 июн 2017 : 		 Новая песня VUUR

25 май 2017 : 		 VUUR репетируют THE GATHERING

17 май 2017 : 		 VUUR репетируют перед туром

1 дек 2016 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN в VUUR

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Видео с выступления VUUR

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Видео с выступления группы VUUR, в состав которой входит бывшая вокалистка THE GATHERING ANNEKE VAN GIERSBERGEN, доступно для просмотра ниже.

Ex-THE GATHERING Vocalist ANNEKE VAN GIERSBERGEN's VUUR Peforms At Finland's TUSKA Festival (Video)












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