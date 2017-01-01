Новое видео FUNERALGLADE

"Shadow Of Misery", новое видео финской дэт металл группы FUNERALGLADE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из EP "May The Funeral Begin", выходящего восемнадцатого августа на Inverse Records:
"Shadow of Misery"
"Death (Only Way Out)"
"Hollow"
"Cadence of the Aching Breath"
"A Bedtime Story: Bloodlust"
"Paincauser"
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