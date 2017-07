все новости группы







4 июл 2017 : Новое видео FUNERALGLADE



Новое видео FUNERALGLADE "Shadow Of Misery", новое видео финской дэт металл группы FUNERALGLADE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из EP "May The Funeral Begin", выходящего восемнадцатого августа на Inverse Records:



"Shadow of Misery"

"Death (Only Way Out)"

"Hollow"

"Cadence of the Aching Breath"

"A Bedtime Story: Bloodlust"

