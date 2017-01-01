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*Funeralglade*



4 июл 2017 : 		 Новое видео FUNERALGLADE

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Новое видео FUNERALGLADE

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"Shadow Of Misery", новое видео финской дэт металл группы FUNERALGLADE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из EP "May The Funeral Begin", выходящего восемнадцатого августа на Inverse Records:

"Shadow of Misery"
"Death (Only Way Out)"
"Hollow"
"Cadence of the Aching Breath"
"A Bedtime Story: Bloodlust"
"Paincauser"

FUNERALGLADE - Debut EP To Be Released In August; Official Video For "Shadow Of Misery" Posted




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